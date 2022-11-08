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    Казахстан   | 
О региональной политике КазВласти, - Д.Ашимбаев
00:32 10.11.2022

Д.Ашимбаев: Наши экономические чиновники (да и не только они) любят поругивать регионы за то, что они доставляют те или иные проблемы. Мол, в центре идут эффективные реформы, а области всю статистику портят. Области и города при этом составляют 100% Казахстана и вышеназванный подход изначально порочен

Данияр Ашимбаев, 4 ноября

Наши экономические чиновники (да и не только они) любят поругивать регионы за то, что они доставляют те или иные проблемы. Мол, в центре идут эффективные реформы, а области всю статистику портят. Области и города при этом составляют 100% Казахстана и вышеназванный подход изначально порочен.
С точки зрения бюджета складывается странный парадокс: 3-4 региона - доноры бюджета, а остальные - убыточные.
А ведь еще 15 лет картина не была такой однозначной. И объяснение таково: или мощный промышленный пояс ушел в минус, или центр после множества реформ межбюджетных отношений все равно забирает львиную долю и перераспределяет их у себя.
Уровень эффективности экономической политики в центре оставляет желать лучшего (это касается и бюджета, и госпрограмм). Проблемы с планированием, реализацией, стабильностью институтов и законодательства, мониторингом и оценкой результатов.
Южные области считаются традиционно депрессивными и сидят на шее других регионов.

Но бюджетная политика эти проблемы только развивает.
Инвестиционные проекты, способные дать системную стабильную занятость, в регионах почти не развиваются. При растущем населении, низкой занятости и низких доходах. И в качестве "удочки вместо рыбы" было введено дополнительное стимулирование рождаемости, которое дает эффект в основном в южных же регионах...
Понятно, что в основе таких проблем лежит чрезмерная централизация и оторванность власти от населения, от реальных проблем.

За последние годы президент Токаев принял ряд системных мер по изменению этого положения.
Было проведено разукрупнение регионов и созданы 3 новых области, что позволило актуализировать местные вопросы на системном уровне.
Начался процесс прямых выборов акимов. Сначала сельских округов и городов районного значения, а сейчас идет подготовка к выборам районных акимов. Это не просто демократизация, а установление связи между местной властью и населением. Одновременно происходит процесс передачи избранным акимам бюджетных полномочий и расширение их прав.

В областях и мегаполисах введены де-факто косвенные, но альтернативные выборы акимов. И по новой схеме уже сменилась почти четверть акимского корпуса.
Президент инициировал с этого года новый формат проведения отчетных встреч акимов с населением, введение выездных встреч и установление формата диалога вместо монолога. Нужно отметить, что аналогичные поездки в регионы поручены и министрам.
Тот факт, что глава государства лично вникает в проблемы говорит и существующий формат совещаний по вопросам социально-экономического развития регионов (в т.ч. выездных), а также подробные инициативы по их развитию, озвученные, в частности, в ходе недавних поездок по стране.

В рамках конституционных поправок, принятых в том числе по инициативе экспертного сообщества в рамках Нацсовета общественного доверия (куратор - Ерлан Карин) и огромного накопленного опыта территориального блока президентской администрации (куратор - Малик Мурзалин), проводится реорганизация представительной системы власти с возвращением одномандатных округов, изменением порядка формирования маслихатов, ограничением воздействия акимов на их состав и деятельность, повышением статуса маслихатов. Эти реформы призваны коренным образом изменить эффективность и транспарентность системы местного управления.

Принята Концепция развития местного самоуправления, формирующая основы новой демократичной модели.
В общем, региональная политика является одним из наиболее успешных и эффективных в стране.

Источник - nomad.su
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