Китай меняет выражение лица, - Елена Пустовойтова

09:47 10.11.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 10.11.2022 |



Китайский октябрь что-то незримо изменил



Далеко отстоят друг от друга европеец с китайцем – не столько географически, сколько в своем сознании. Европейцев учат так: "Прививайте себе правильное мышление, не стесняйтесь "показывать зубы", если это необходимо. Не ждите подходящего момента или чувства уверенности, чтобы осмелиться на это!" Китайцу роднее Дэн Сяопин с его "стойте твердо, не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента, никогда не пытайтесь забежать вперед; будьте способны довести дело до конца".



И вот прошел ХХ съезд Коммунистической партии Китая. Стало ясно, что за традиционным размахом всекитайского торжества у Поднебесной словно поменялось выражение лица. Уже не облик "старины Дэна" прорисовывается за огромным полотнищем красного знамени с одной большой и четырьмя малыми звездами, а чуть улыбающийся и лукавый Си, ставший в третий раз генеральным секретарем КПК.



Китайское "вторжение в Европу" – это не только "Один пояс – один путь" или караваны контейнеровозов в портах Старого Света. Пекин уже оснастил Европу собственными "полицейскими участками", которые присматривают за китайцами, находящимися за рубежом. Перепуганный Амстердам, обнаруживший такие "участки", потребовал от Пекина "закрыть свои зарубежные сервисные центры, которые использовались для преследования диссидентов за рубежом".



Чего испугались голландцы? Китайские "сервисные центры" – это действительно полицейские участки на чужой территории, появившиеся без разрешения правительства Нидерландов. Они "выполняли официальные функции, включая дистанционное продление водительских прав граждан Китая без официального дипломатического статуса". Базирующаяся в Испании правозащитная группа Safeguard Defenders докопалась, что китайская полиция действует из таких "сервисных центров" по всей Европе, преследуя диссидентов и оказывая на них давление с тем, чтобы они вернулись в Китай. Всего таких "центров" насчитали более 50. И теперь уже Канада, Великобритания и Испания кинулись расследовать такие сообщения, тогда как Нидерланды, Португалия и Ирландия приказали подобные центры срочно закрыть. Затем к ним примкнула Австрия, где тоже обнаружили "полицейские участки", регулирующие жизнь и деятельность китайской диаспоры за рубежом. В том числе диссидентов.



Все эти центры, как оказалось, связаны с веб-сайтом китайской зарубежной полиции под названием Overseas 110. Это онлайн-платформа, созданная полицейским управлением Фучжоу, позволяет людям сообщать о преступлениях из-за рубежа и является своего рода станцией технического обслуживания местных китайцев, которым необходимо подать заявление на продление водительских прав онлайн, а также в мероприятиях, связанных с услугами медицинского освидетельствования, и "не являются полицейскими участками или центрами обслуживания полиции", заявили в Пекине. Да, это мало похоже на "вкрадчивую поступь" прежних китайских хуацяо, которых сегодня более 60 миллионов по всему миру и которые убеждены: "Китай там, где есть китайцы".



Теперь шаги Пекина все тверже, а китайские посольства и консульства стали активнее распространять правоохранительную практику своей страны за пределы чужих границ.



Новые черты "лица Китая" стали формироваться весной, когда Си Цзиньпин объявил инициативу в области глобальной безопасности (GSI), ставшую центральным пунктом его стратегии для третьего срока на посту лидера Поднебесной и прямым вызовом глобальной диктатуре англосаксов. Новый порядок международного правопорядка и безопасности в китайском стиле вполне устроил страны–члены БРИКС Уругвай, Никарагуа, Кубу, Пакистан, Индонезию, Сирию.



Спохватились и США. В новой американской стратегии национальной безопасности Россия "представляет непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе … со своей жестокой агрессивной войной". Это плохо. А Китай выступает "как с намерением изменить международный порядок, так и с растущей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели". Это уже страшно плохо. И теперь, пишет Project Syndicate, "когда председатель Си Цзиньпин использовал 20-й съезд Коммунистической партии Китая для укрепления своей власти и продвижения своих идеологических и националистических целей, стоит пересмотреть эволюцию американской стратегии в отношении Китая". Это означает, считает издание, что раньше США хлопали ушами, в том числе принимая Китай в ВТО. И прохлопали.



И дело не в том, что соблазненные огромным китайским рынком США пытались привить Китаю и общие с ними ценности. Они не привились не потому, что Штаты или Евросоюз плохо старались. Это Китай сумел защитить себя хорошо, в том числе с помощью мудрого совета Дэн Сяопина "ожидать подходящего момента".



И момент настал. Эпоха Си разрушила прежние надежды Запада на то, что быстрый экономический рост приведет к большей либерализации. Да, Китай разрешил большую свободу передвижения, больше зарубежных контактов, более широкий спектр мнений в публикациях СМИ и развитие НПО, в том числе тех, что "за права человека". Однако ХХ съезд КПК "обрубил хвост" всем американским надеждам "на вовлеченность", пишет Project Syndicate. Два ведущих чиновника Госдепартамента США, ответственные за новую стратегию администрации Байдена, признались, что "основная ошибка взаимодействия заключалась в предположении, что оно может привести к фундаментальным изменениям в политической системе, экономике и внешней политике Китая". И теперь цель состоит в том, чтобы стремиться к "устойчивому состоянию трезвого сосуществования на условиях, благоприятных для интересов и ценностей США".



Пекин тоже понял, что США не в состоянии добиться фундаментальных изменений в Китае. И если в первом десятилетии XXI столетия Китай еще двигался "по Дэн Сяопину", в направлении большей открытости в политике и экономике, то минувший октябрь что-то невидимо изменил. Китайцы уже опровергли аксиому неолиберализма, утверждающую, что как только доход на душу населения в Китае приблизится к 10 000 долларов, появится средний класс и политический строй в стране изменится. Ведь еще в 2015 году Китай стал первым, обогнав США, по абсолютному числу граждан-представителей среднего класса. Это подсчеты швейцарского банка Credit Suisse, который к среднему классу относит тех, чей годовой доход на 1 взрослого человека составлял от 10.000 до 100.000 долларов...



Так что, похоже, улыбка Си Цзиньпина уже не изменится на американский манер никогда...