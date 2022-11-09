Москву и Тегеран сближают западные спецслужбы, - Игорь Субботин

09:50 10.11.2022

09.11.2022



Патрушев прибыл в Иран на фоне критики по поводу укрепления связей двух стран

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Тегеран остоялся, несмотря на обвинения со стороны Запада, связанные с иранскими беспилотниками. Фото с сайта www.president.ir

Секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев впервые за несколько лет нанес визит в Иран, где у него состоялись профильные консультации не только по двусторонним вопросам, но и по ситуации вокруг Украины. Фоном поездки стали усиливающиеся в адрес Москвы обвинения в использовании против Киева вооружений иранского производства. Эти утверждения российская сторона отвергает, однако считает важным демонстрировать высокое качество отношений с Тегераном. В самой Исламской Республике не все смотрят на укрепление связей с РФ однозначно.

Первым Патрушева принял секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани. Как проинформировала пресс-служба российского СБ, в повестку дня их переговоров вошла не только ситуация вокруг Украины, но и аспекты развития сотрудничества по профильным каналам. "Рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб", – говорится в ее сообщении. По-видимому, так Москва продемонстрировала понимание не раз звучавшей из уст иранских официальных лиц гипотезы о том, что продолжающиеся с сентября протесты – результат прямого вмешательства других стран.



Патрушев и Шамхани подчеркнули, что РФ и Ирану необходимо расширять обмен опытом в развитии экономики, а также активнее выстраивать внешнеторговые контакты, особенно в условиях санкций. Примерно тот же спектр вопросов позже был затронут на переговорах секретаря СБ РФ с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.



Поездка секретаря СБ РФ выглядит как показательный ответ усиливающимся на Западе обвинениям в том, что Москва в рамках специальной военной операции (СВО) использует продукцию иранской оборонной промышленности. Серию этих утверждений на днях дополнило сообщение телеканала Sky News, что Исламская Республика в обмен на ее боевую технику, в том числе беспилотную, якобы получила 140 млн евро наличными и образцы захваченных британских и американских вооружений.



Кроме того, Белый дом публично говорил об имеющихся у него подозрениях, что Москва, "опираясь на обширный опыт подавления", якобы предоставляет Тегерану консультации по поводу того, как противостоять антиправительственным выступлениям, начавшимся в сентябре с требований против жестких правил ношения хиджаба и переросшим в широкое движение.



РФ парирует обвинения, касающиеся военно-технического сотрудничества с Ираном. Тот поддерживает эту тактику. Тем не менее на минувшей неделе министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян выступил с нехарактерными высказываниями, заявив, что его страна действительно снабдила партнеров в Москве своей оборонной продукцией, но это не имело отношения к СВО. "Иран поставил России ограниченное количество новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до начала военных действий", – сказал глава внешнеполитического ведомства, добавив, что сейчас Тегеран не занимается такими поставками.



При этом местное издание "Джамхури Эслами" выступило с критикой тех политических подходов, которые правительство Исламской Республики избрало в отношении Украины. Газета, отталкиваясь от заявлений Абдоллахияна, заметила, что в сделках по экспорту дронов следовало бы прописывать четкое условие, в каких конфликтных зонах их можно эксплуатировать, а в каких – нет, и выразила уверенность, что иранская сторона не должна была нарушать баланс в дипломатических контактах с Киевом. По оценкам "Джамхури Эслами", у Тегерана были все шансы занять нишу посредника.



Интересной в то же время выглядела интерпретация последнего посла Ирана в Советском Союзе Нематоллы Изади, который допустил, что ремарки Абдоллахияна проиллюстрировали отсутствие эффективной координации между дипкорпусом и силовым блоком. Отставной дипломат предположил, что Министерство иностранных дел Ирана не оповещают должным образом по поводу того, что предпринимает аппарат безопасности на "российском" направлении.



Как заметил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, общественное мнение и официальная позиция внутри Исламской Республики диаметрально противоположны. "Большая часть иранского населения крайне негативно восприняла информацию о начале боевых действий в Украине, и рейтинг России, как это показывают опросы, резко упал, – обращает внимание аналитик. – Стало больше негативных настроений, были небольшие антироссийские демонстрации в Иране".



Власти же, отмечает собеседник "НГ", реагировали иначе. "В официальной плоскости сначала звучали гораздо более сдержанные оценки, а потом, наоборот, можно сказать, что Иран выступил с аккуратной поддержкой российских действий и даже показал стремление наращивать военно-техническое сотрудничество на этой почве", – напоминает Смагин.



"Конечно, точно знать этого нельзя, однако я не думаю, что в иранской элите существуют большие разногласия: государственные структуры понимают украинский кризис как некоторую возможность, которой следует воспользоваться – так или иначе – в своих целях", – полагает эксперт. Другой вопрос, по его словам, заключается в том, что пользоваться соответствующим окном возможностей можно по-разному. "Тут уже, конечно, могут быть дискуссии и разные варианты", – заключил собеседник "НГ".