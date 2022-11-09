Гражданство стран СНГ растет в цене, - Виктория Панфилова

09:51 10.11.2022

9.11.2022



Некоторые россияне не прочь получить второй паспорт

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Киргизский паспорт быстро могут получить россияне, которые инвестируют в страну 250 тысяч долларов.

Паспорта некоторых государств СНГ становятся востребованными для россиян, покинувших свою страну в последнее время. Участившиеся обращения граждан РФ за получением гражданства республик Содружества подталкивают власти к принятию новых законов. Узбекистан предлагает соискателям инвестировать в экономику страны не менее 1 млн долл. Казахстан, напротив, чинит препятствия: желающие получить гражданство должны сдать экзамен на знание казахского языка.



Эта проблематика актуализировалась на фоне наплыва релокантов после начала СВО в Украине. Тогда пошла так называемая первая миграционная волна. Из РФ уезжали релоканты-предприниматели, которые перенесли свой бизнес преимущественно в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Армению. Вторая волна после объявленной мобилизации стала более масштабной.



Тысячи молодых людей предпочли переждать опасность быть призванными в ряды действующей армии в соседних странах, однако их пребывание там ограничено 90 днями. Кто-то будет вынужден вернуться домой, а кто-то поедет в третьи страны. Но проблема в том, что не у всех есть российские загранпаспорта. В Казахстан, Киргизию и Армению – страны ЕАЭС можно въезжать по внутреннему российскому документу. Но что делать дальше? Как вариант – попытаться получить второе гражданство, если это не противоречит законодательству обеих стран.



Например, более 1,6 тыс. россиян официально обратились в соответствующие органы за получением гражданства Кыргызской Республики, сообщил директор департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития республики Нурсултан Сардарбеков. По его словам, с начала года в Киргизию прибыло около 193 тыс. российских граждан, что на 30% больше, чем в предыдущем году. "За девять месяцев 2021 года 385 граждан России подали документы на получение гражданства Кыргызстана. За аналогичный период этого года документы на получение гражданства подали 1631 человек", – сказал Сардарбеков. Преимущество получат те, кто инвестирует в различные проекты 250 тыс. долл.



За инвестиции гражданство можно будет получить и в Армении. Законопроект для обсуждения представила полиция страны. В документе перечислено более 10 оснований для получения армянского паспорта, причем претендовать на упрощенный порядок оформления гражданства смогут не только инвесторы, но и ученые, а также медики. Впрочем, в Армении не все довольны этим законопроектом, там опасаются наплыва не столько россиян, сколько граждан других стран, в частности турок, которые за 150 тыс. долл. могут открыть в стране свой бизнес и получить местный паспорт.



Впрочем, от массовой миграции россиян есть плюсы и для самой Армении. Как сообщил председатель Центробанка Армении Мартин Галстян, ожидается рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Армении в 2022 году на 13%. Глава ЦБ отметил, что изначальный прогноз по экономическому росту страны составлял 7% по итогам года. В стране также зафиксирован 25-процентный прирост человеческого капитала в IT-сфере. "Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект", – сказал председатель Центробанка. При этом Всемирный банк по итогам октября улучшил прогноз по Армении с 3,5 до 7%.



Аналогичный законопроект разработан в Узбекистане. Но для того чтобы претендовать на упрощенный порядок выдачи узбекского паспорта, будет необходимо инвестировать в различные проекты не менее 1 млн долл. В документе не уточняется, что это за проекты и какими параметрами они должны обладать. 9 ноября законопроект выставлен на всеобщее обсуждение. Пока непонятно, является ли этот документ шагом к официальному признанию в стране практики обладания двумя паспортами, или иностранцам все же придется отказываться от предыдущего гражданства. Авторы законопроекта уверены, что благодаря принятию данного документа поток иностранных инвестиций в Узбекистан возрастет. Кроме того, он позволит привлечь внимание международного делового сообщества к позитивным изменениям в инвестиционной среде республики и повысит авторитет страны на международной арене, сообщил ресурс podrobno.uz.



Наряду с постсоветскими странами гражданство россиянам за инвестиции все еще выдают Турция, Кипр, Вануату и некоторые страны Карибского региона. В то же время соответствующие программы приостановили Португалия, Греция и Мальта, а ведь именно эти направления пользовались наибольшей популярностью у граждан РФ.



Не все гладко и в случае с Казахстаном, где основным требованием для получения гражданства выдвинули обязательное знание казахского языка. "Подготовлены поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", согласно которым незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будет считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления, а также поправки, нацеленные на предупреждение фактов двойного гражданства", – сообщил накануне премьер-министр Алихан Смаилов.



Всего в Казахстан с начала года въехало более 1,66 млн россиян. К концу октября, по данным правительства, из них осталось около 200 тыс. человек. Во всяком случае, именно столько заявлений подали на получение ИИН (индивидуальный идентификационный номер), без которого иностранные граждане и юридические лица не могут обращаться в госорганы Казахстана за получением каких-либо государственных услуг, а также открывать и вести банковские операции. Сколько из них обратилось за гражданством Казахстана, власти пока не сообщают. Но уже разработали законопроект, который ставит барьеры на пути получения казахстанского паспорта.



"Выучить за короткое время казахский язык, конечно, можно, но с точки зрения практической необходимости знание казахского языка – это реверанс в сторону национал-патриотов, с одной стороны, с другой – это, очевидно, барьер, чтобы снизить количество желающих получить казахстанское гражданство", – сказал "НГ" завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.



Эксперт сравнил подходы Ташкента и Астаны к вопросу наделения иностранцев, в частности россиян, гражданством своих стран. Преимущества явно не в пользу Казахстана. У Ташкента подход прагматичный: пусть платят, если хотят получить узбекский паспорт. Так власти борются за увеличение притока инвестиций. "Рядовой среднестатистический бизнесмен, который поставлен перед условиями релокации своего бизнеса, окажется перед выбором: Казахстан или Узбекистан. И скорее всего предпочтет Узбекистан. Потому что в Узбекистане решать вопросы через коррупционные схемы сложнее, чем в Казахстане, где за деньги можно легко обойти всяческие ограничения", – считает эксперт.



По мнению Грозина, безвыходная ситуация, не позволяющая тем, кто бежал от мобилизации, платить чиновникам деньги за языковые экзамены, практически лишает этих людей даже слабой надежды на получение гражданства. Между тем именно они и составляют основную массу новых переселенцев.



Есть и другой нюанс: хотя для Казахстана несколько тысяч новых граждан погоды, как говорится, не делают, но национал-патриоты непременно ухватятся за новый повод для выражения недовольства "ростом русской экспансии". Поэтому власти и пытаются искусственно сократить число потенциальных соискателей гражданства, считает эксперт.