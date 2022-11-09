 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.11.2022
13:16  Три кризиса, которые пророчат миру, - М.Макаров
13:13  Мир на переломе. Часть II. Геополитика вернулась и потеснила геоэкономику, - А.Фурсов
13:10  В Самарканде открывается саммит глав тюркских государств. В программе...
13:07  Разруха в головах: Италия между партизанами и ЛГБТ, - Игорь Веремеев
13:02  Эрдоган приветствовал "положительное решение" Путина сдать Херсон
12:23  Мир скоро будет драться за газ, - Хирофуми Мацуо
11:20  Украинский кризис доказал уязвимость международных союзов, - Зейнеп Гюрджанлы

10:32  Узбекистан просит Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова
10:15  В АмерПарламент избрали 2 живых трупа - умерших в октябре демократов
10:08  Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут
10:04  Афганская политика стран Центральной Азии: ретроспектива и современные парадигмы, - А.Князев
10:03  Евразийский расклад для многополярного мира: Анкара, Москва и Астана, - Петр Своик
09:51  Гражданство стран СНГ растет в цене, - Виктория Панфилова
09:50  Москву и Тегеран сближают западные спецслужбы, - Игорь Субботин
09:47  Китай меняет выражение лица, - Елена Пустовойтова
00:32  О региональной политике КазВласти, - Д.Ашимбаев
00:27  Похищенный в Москве памирец Вазирбеков осужден в Душанбе на 13 лет колонии
00:12  На Ближнем Востоке ожидается большой "пожар", - Егор Полярный
Среда, 09.11.2022
19:48  Уникальные бронзовые статуи древнеримской эпохи нашли в Италии
19:12  В автокатастрофе погиб замглавы Херсонской области, герой Русской весны Кирилл Стремоусов
19:11  Новая война в Заливе: насколько вероятен конфликт между Ираном и Саудовской Аравией?
19:05  Британский парламент - самый педерастический в мире! - горд гей-депутат Николсон
18:43  Суровикин доложил Шойгу об успешной сдаче Херсона. Росармия опять отступает
18:06  В Катаре презентовали памятные банкноты к ЧМ-2022 по футболу
16:24  Дональд Трамп начинает новую президентскую кампанию с импичмента "сонному Джо"
16:14  Умер глава английской династии Ротшильдов
16:08  В бой с бандеровцами пойдут таджики и узбеки, - СП
16:07  В центре Бишкека построят кафедральный католический собор
16:00  Ушла из жизни заслуженная артистка Узбекистана Элеонора Дмитриева
12:49  Отуречивание на марше: Центральную Азию продолжают отрывать от России, - Айнур Курманов
12:44  КазВласть. Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы (окончание), - Д.Ашимбаев
12:04  Шавкат Мирзиеев дал старт строительству "Олимпийского городка"
11:58  Американское министерство правды вторгается в соцсети, - Св.Князев
11:51  Правительство Узбекистана утвердило создание центров занятости для женщин во всех махаллях
11:48  Не дали поссать, супостаты! Кыроппозиционеров жестоко пытают в тюрьме
11:44  Демократы будут цепляться за власть и не признают итоги выборов, - The Federalist
11:36  Стало понятно, что "Северный поток" разрушила американская торпеда, - Нильс Эриксен
11:11  Вот и Гэвин ушел. Первые отставки в новом Британском правительстве Сунака
10:20  Масимову и его подельникам "госзаговорщикам" отказано в суде присяжных
10:15  Пользуясь тем, что умеют считать. За ночь АмерДемократы резко улучшили свое положение на выборах
10:01  Задержан за коррупцию бывший вице-министр индустрии Казахстана Тимур Токтабаев
09:51  Кыргызского акына Болота Назарова опять повязали и обвиняют в грабеже
08:56  Путь к многополярному миру лежит через Индию, - Андрей Полонский
00:30  Узбекистан может начать выдавать гражданство за инвестиции
00:26  В Европу пришла энергетическая бедность, - В.Прохватилов
00:21  Скончался основатель и лидер рок-группы "Назарет" Дэн Маккаферти
00:14  Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась от титула ради брака с афро-шаманом Дуреком
00:11  Когда действительность страшнее антиутопии, - В.Бурт
00:01  Экс-президент Южной Кореи вернул Ким Чен Ыну подаренных собак. Барбосы ответили за ракеты
Вторник, 08.11.2022
20:21  Демократы с треском сдают трампистам обе палаты АмерПарламента, - есть данные первых экзитполов
20:18  Египетские археологи уверяют, что нашли тоннель ведущий к гробнице царицы Клеопатры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Евразийский расклад для многополярного мира: Анкара, Москва и Астана, - Петр Своик
10:03 10.11.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ РАСКЛАД ДЛЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА: АНКАРА, МОСКВА И АСТАНА
10 ноября в Самарканде ожидается встреча министров иностранных дел Организации тюркских государств, а на следующий день состоится 9-й саммит #ОТГ. Традиционно в связи с активностью #Турции по данному направлению аналитики поднимают вопросы: каковы цели #Анкары в #ЦентральнойАзии, и возможно ли гармоничное сосуществование евразийских проектов Турции и #России? По мнению казахстанского эксперта Петра Своика, вопрос необходимо ставить иначе – каким окажется место #Москвы, Анкары и #Астаны в новом многополярном мире, где роль важного полюса будет играть Большой Евразийский союз?

Турция и Россия: соперничество или союз?
Вглядываясь в насыщенную событиями международную повестку (в центре которой стоит СВО на Украине), мы увидим, что значительная их часть завязана на Турцию. Точнее, на взаимодействие Москвы и Анкары, пронизанное соперничеством и вновь возникающими противоречиями. До Украины конфликтной точкой в отношениях двух стран была российская спецоперация Сирии. В целом, соперничество Анкары и Москвы имеет давнюю историю: даже Карибский кризис начался с размещения американских термоядерных ракет в Турции – СССР отправил свои ракеты на Кубу лишь в качестве ответной меры.

Но внимательный взгляд покажет, что сиюминутные конфликты Москвы и Анкары – поставки "Байрактаров", проблемы с организацией зерновой сделки и прочее, – являются разогревающим и сплавляющим материалом феномена, который все более уверенно можно назвать российско-турецким стратегическим партнерством. Из "текучки" кристаллизуется основательный и долговременный взаимный интерес.

Москва и Анкара уже анонсировали множество совместных проектов – скорый запуск АЭС Аккую, а также планы строительства новых российских атомных электростанций на турецкой территории. Недавно Владимир Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для Европы. Та же зерновая сделка, какие бы повороты в ней ни последовали – это уже состоявшийся зерновой хаб "Россия-Турция-остальной мир". То же самое – по удобрениям, без которых мировой рынок зерна не дееспособен.

Что ищет Турция в Евразии?
После распада СССР Казахстан получал от Турции наиболее активную поддержку в строительстве национальной государственности. В 1990-е именно Анкара оказала помощь в восстановлении святыни мусульманского мира – мавзолея Хаджи Ахмета Яссауи в Туркестане, строительстве шикарного (по тем временам) отеля "Анкара" в Алма-Ате. Была организована сеть турецко-казахстанских лицеев, наконец, создана продвинутая макаронная фабрика.

Тем не менее, объем экономических связей Казахстана и Турции невелик – по объективным причинам, включая географические. Но в них нет и "искрящих" проблем. К тому же, роль Турции в Центральной Азии не исчерпывается экономикой. Год назад, 12 ноября, в Стамбуле состоялся 8-й саммит тюркских стран, на котором формат регулярных встреч был преобразован в международную организацию – Союз тюркских государств. Тогда президент Эрдоган поделился своей мечтой: "Шесть государств – одна нация".

Культуртрегерская активность Турции в Казахстане и всей Центральной Азии налицо. К тому же, Анкара инициирует собственные проекты евразийства: Турция давно примеривалась к роли лидера тюркских народов. Так, в Казахстане с первых лет независимости продвигался проект Великого Турана, – он и сейчас иногда возникает на краю общественной дискуссии. Исторически он конкурирует с другим периферийным проектом – Центрально-Азиатским Союзом. Когда-то по этой теме велись исследовательские разработки и проводились круглые столы. Идея Центрально-Азиатского Союза продвигалась на деньги внешних грантодателей – и явно как некая альтернатива союзу с Россией. Проектом когда-то интересовались и главы центральноазиатских государств, но дальше деклараций о намерениях дело не шло.

При этом Центральная Азия как регион испытывает большую нужду в совместных решениях – и в том, чтобы эти решения исполнялись всеми заинтересованными сторонами. Так, одна только водно-электроэнергетическая проблематика (унаследованная от СССР), а также вопросы обеспечения газом и углем породили клубок больших и трудных противоречий, остро нуждающихся в разрешении. Между тем, политические противоречия между центральноазиатскими странами остаются серьезным препятствием к достижению консенсуса по многим важным вопросам.

В этих условиях Анкара не раз намекала на возможность сыграть роль "старшего брата". Однако реальные проекты "общетюркского единства" неминуемо вызвали бы проблемы – даже на уровне культуртрегерской активности. Показательно, что проект перевода казахского с кириллицы на латиницу, перебрав множество вариантов, прошел мимо турецкой письменности. В Казахстане такой вариант (с последующим "отуречиванием" казахского) неминуемо встретил бы критику – куда более сильную, чем предложение дать русского статус второго государственного языка.

Дело не только в Турции и турецком языке. Даже если бы проект "общетюркского национального строительства" был предложен на основе узбекского или азербайджанского языка, это вызвало бы мощное сопротивление. Казахский и кыргызский и вовсе исторически очень близки – однако ни те, ни другие не станут сознательно приближать эти языки к единству. В итоге даже в Союзе тюркских государств официальных языков столько же, сколько участников, плюс английский. А без протокола президентам проще общаться на русском.

В целом же, евразийская активность Анкары сталкивается с противоречием. Географическое и геостратегическое положение Турции великолепно, однако по всем границам – не особенно дружественные ей государства и народы. А все тюркские "родственники", оставшиеся в постсоветской Евразии, не признают Анкару "старшим братом" у себя в регионе. Таким образом, Турции остается роль евразийского ресурсного хаба. Тем более, что энергетика и продовольствие в новом постдолларовом мире будут важнее высоких технологий.

Каким будет Большой Евразийский союз?
Нынешний глобальный кризис считается переходным этапом на пути к многополярному миру. Новые полюса – они же валютные, научно-образовательные, производственно-технические и торгово-логистические зоны, – должны быть настолько велики, насколько это возможно. В идеале они должны появиться в привычных исторических и географических границах, в которых страны и народы притирались друг к другу до нынешней долларовой глобализации. Конечно, при разделе однополярного мира не избежать осколков, образования "недогосударств", промежуточных и буферных зон, эксплуатируемых на "многовекторной" основе.

Россия останется центром сборки евразийских пространств, стран и народов, входивших в Золотую Орду, Российскую империю и СССР. Причем похоже на то, что теперь охват будет существенно больше. Казахстан и, в целом, постсоветские государства Центральной Азии займут свое место в Евразийской посткризисной конструкции. С той оговоркой, что будущая конфигурация большого Евразийского союза еще не определилась. Зато точно можно сказать, что какая-то часть экономики Казахстана и других государств региона останется закрепленной за Китаем – а может быть, даже расширится. Казахстану после привычной "многовекторности" светит "двухвекторность" в новом мире.

Каким будет место Турции в многополярной реальности? Анкара не годится на роль буфера, но и образовать самостоятельный полюс не сможет. Президент Турции, похоже, это осознает. К слову, сейчас Эрдоган не декларирует намерений вступать в ЕАЭС. Наоборот, пользуясь международной ситуацией, возобновляет диалог с Германией в позабытой когда-то надежде стать членом Евросоюза. На текущем этапе Эрдоган продолжит политику "многовекторности", в том числе по сложившемуся за века английскому вектору. Однако, с учетом падения экономики в самой Турции, перспективы дальнейшего правления Эрдогана оставляют вопросы.

Если тренд мирового переформатирования продолжится, существует немалая вероятность, что в посткризисной реальности Турция станет частью евразийского валютного, экономического, и культурно-исторического полюса. Тюркский, и – шире, мусульманский формат всегда был важной частью евразийской идентичности (не доминирующей, но неотъемлемой). Сейчас возрождающаяся Евразия вступила в открытую гибридную войну с коллективным Западом. Но СВО на Украине, как и санкционная война, когда-то закончатся. А противостояние (и сотрудничество) евразийской и европейской экономик/цивилизаций останется – и Турции придется выбирать между этими полюсами.

Каким будет место Астаны в новом союзе, пока сложно сказать – все будет складываться по ходу реальной геополитики. Но одно можно утверждать уверенно – на канувший в историю СССР это будет совсем не похоже. Да, новые "союзные республики" тоже будут определенным образом ранжированы – ближе или дальше от принимаемых на союзном уровне решений и соответствующих ресурсов. И за более высокий ранг придется побороться.

Возвращение же Турции в евразийский тюркский мир, пока рассредоточенный по национальным квартирам, обещает корректировку приоритетов и новые политические расклады для Астаны. Подобное возвращение обещает усиление конкуренции – так что место Казахстана между Москвой и Анкарой определится в зависимости от того, как скоро страна осознает новые вызовы и выработает ответы на них.

Петр Своик
9.11.22

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668063780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным Секретарем Мусульманского совета старейшин
- Мажилисмены одобрили поправки о расширении подсудности присяжных и приняли в работу 7 новых законопроектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года №877
- Серик Жумангарин встретился с губернатором Красноярского края РФ Александром Уссом
- О языковых и исторических поправках в закон о гражданстве
- "Ак жол" повторно поднимает вопрос ликвидации СПК как экономически неэффективной и крайне коррупционной системы управления госсобственностью и требует провести прокурорскую проверку их деятельности
- Школа, поликлиника, магазин у дома
- Кадровые перестановки
- Ситуация с мусорными свалками уже угрожает и безопасности авиаполетов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  