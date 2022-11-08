В АмерПарламент избрали 2 живых трупа - умерших в октябре демократов

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10:15 10.11.2022
"Мертвые души" по-американски: на выборах в США переизбрали скончавшихся демократов
Сергей Сторожев
Штаты Пенсильвания и Теннеси обзавелись "духовными" менторами
В ходе промежуточных голосований в нижнюю палату Конгресса переизбрали двух умерших в октябре демократов. За ними оставили места в штатах Пенсильвания и Теннесси, сообщает РИА Новости.
Напомним, что на днях с США прошли
промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов. На этот раз победу одержала Республиканская партия, оставив за собой 220 мест в палате представителей. Демократам остается лишь довольствоваться 215 креслами.
Ранее Readovka объясняла,
чем закончатся для РФ американские выборы в Конгресс.
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По данным телеканала Fox News, бывший конгрессмен от штата Пенсильвания демократ Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет, все же был переизбран, получив 85 процентов.
Издание Local Memphis пишет, что скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннесси демократ Барбара Купер во вторник "выиграла гонку" в 86-м избирательном округе этого штата.