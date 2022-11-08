Узбекистан просит Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова

10:32 10.11.2022

FT: Узбекистан просит Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова

Узбекистан попросил у Евросоюза отменить санкции против Алишера Усманова, отметив, что ограничения мешают миллиардеру инвестировать в экономику страны, сообщает FT. По данным издания, Ташкент также готов оказать предпринимателю юридическую помощь в возможном судебном разбирательстве с Брюсселем.



Узбекистан лоббирует в Европейском союзе отмену санкций в отношении российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.



Предприниматель был одним из 26 россиян, подвергшихся санкциям ЕС в первые дни после военного вторжения России в Украину в феврале. В санкционном списке отмечалось, что Алишер Усманов предположительно поддерживал официальных лиц РФ, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.



Его сестра Гульбахор Исмаилова также подверглась санкциям на том основании, что она была законным владельцем некоторых активов Усманова, таких как его яхта "Дилбар" стоимостью 600 млн долларов.



По словам собеседников издания, власти Узбекистана на встречах с представителями ЕС выразили озабоченность санкциями против Усманова. Ташкент утверждает, что санкции против предпринимателя, в том числе замораживание активов и запрет на поездки, ограничили возможности миллиардера инвестировать часть своего состояния в экономику Узбекистана, пишет FT.



Ташкент также готов оказать Алишеру Усманову юридическую помощь в возможном судебном разбирательстве против Брюсселя, если ЕС откажется снимать санкции, отмечает издание.



МИД Узбекистана не ответил на запросы FT о комментариях. Представитель Усманова заявил газете, что не может комментировать действия правительства Узбекистана, но признал, что санкции "действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам".



Евросоюз стремится наладить более тесные связи с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, поскольку регион пересматривает свои отношения с Россией на фоне войны в Украине. Но любой шаг по отмене санкций против Усманова и Исмаиловой, который потребует единодушного одобрения всех 27 членов ЕС, потенциально может вызвать аналогичные дебаты о десятках других российских олигархов с двойным гражданством, подпадающих под санкции, заявили Financial Times несколько европейских чиновников.



В документе о санкциях ЕС говорится, что Усманов - "прокремлевский олигарх, особенно близкий к президенту России Владимиру Путину".



"Его называют одним из любимых олигархов Владимира Путина. Он считается одним из российских бизнесменов-чиновников, которым доверено обслуживание финансовых потоков, но их положение зависит от воли президента", - отмечается в списке Евросоюза.



Алишер Усманов (состояние - 14,6 млрд долларов) - основатель и основной акционер холдинга USM (49%). USM принадлежат "Металлоинвест" и "Мегафон".



В Узбекистане бизнесмен финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в "Капиталбанке", "Ахангаранцементе", Ташкентском металлургическом заводе, Ucell и других, а также участвуют в работе системы мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi в Узбекистане.