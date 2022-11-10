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Мир скоро будет драться за газ, - Хирофуми Мацуо
12:23 10.11.2022

Nihon Keizai
Япония
10 ноября 2022
Подготовка к газовому кризису: долгосрочная стратегия закупок СПГ на рассмотрении правительства

Европейский энергокризис охватил весь мир. Из-за торопливой закупки газа странами ЕС началась глобальная борьба за голубое топливо, пишет Nihon Keizai. Есть только одно решение проблемы - вернуть "изгнанную" Россию на международный рынок.
Энергетический кризис, зародившийся в Европе, начал распространяться по всему миру. Страны ЕС, вынужденные отказаться от российского голубого топлива после начала спецоперации на Украине, начали в спешном порядке закупать сжиженный природный газ (СПГ) из других источников. В результате развивающиеся страны Азии, которые не могут позволить себе стремительно дорожающий СПГ, сталкиваются с частыми перебоями в подаче электроэнергии.
Борьба за газ может затянуться надолго. Генеральный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что зима 2023 года будет суровой. Более того, все чаще высказывается мнение, что напряженность будет сохраняться в течение десятилетий, пока Россия "изгнана" с международного энергетического рынка.

Кризис выявил пропасть между идеей отказа от ископаемого топлива и реалиями зависимости от него. Природный газ, при сжигании которого выбрасывается меньше диоксида углерода, чем в случае с углем и нефтью, приобретает все больший вес в качестве источника энергии на переходный к декарбонизации период. Между тем по мере приближения к цели по уходу от углерода, которая намечена на 2050 год, появляется все больше препятствий для инвестиций.

СПГ-проекты требуют вложений не менее чем в триллион иен. Страны-производители голубого топлива стремятся заключать долгосрочные контракты с покупателями на большие объемы, чтобы окупить свои огромные инвестиции.
В свою очередь, руководители японских электроэнергетических и газовых компаний говорят, что долгосрочные контракты на поставку СПГ сами по себе являются активами.

Если декарбонизация продолжится, долгосрочные контракты могут стать невостребованными активами, которые не приносят никакой пользы. Краткосрочные контракты на небольшие объемы с возможностью перепродажи в любое время предпочтительнее.
Это естественное решение для корпоративного менеджмента, но не с точки зрения энергетической безопасности. Это связано с тем, что Япония может проиграть в борьбе между странами-производителями газа и операторами, которые хотят продавать на долгосрочной основе, и потребителями, которые хотят покупать на краткосрочной.

Руководитель группы по газу в Институте экономики и энергетики Хироси Хасимото (Hiroshi Hashimoto) отметил, что 2022 год станет годом принятия окончательного инвестиционного решения (FID) по СПГ. В центре внимания находятся США, где к сентябрю были подписаны долгосрочные контракты на поставку 46 миллионов тонн американского СПГ, включая новые проекты.
Соглашения в основном заключаются на 15-20 лет, некоторые - на 25. Из них на Китай приходится около 11 миллионов тонн, в то время как японские компании не подписали ни одного контракта.
Существует скептическое мнение, что не все будут готовы к запуску производства из-за растущих затрат на строительство и финансирование. Однако ориентация Пекина на долгосрочные контракты не ограничивается США. Он также подписал ряд соглашений с Катаром и Россией.

Если сложить все долгосрочные контракты Китая, объемы превысят 100 миллионов тонн. Директор по исследованиям в Японской национальной организации по нефти, газу и металлам Мика Такэхара (Mika Takehara) считает переход Китая на долгосрочный бизнес попыткой оптимизировать закупки за счет снижения доли дорогих спотовых контрактов в рамках подготовки к повышению спроса.
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Есть еще один игрок, переходящий на долгосрочные контракты, - американские и европейские мейджоры (международные нефтяные капиталы). ExxonMobil (США), Shell (Великобритания) и Total Energies (Франция) работают над получением долгосрочных договоренностей с новыми производителями СПГ в США и государственными энергетическими компаниями на Ближнем Востоке. При этом сами они ограничивают инвестиции в нефтегазовые месторождения на фоне тенденции к декарбонизации.
Представитель американской энергетической компании отметил, что мейджоры удовлетворяют спрос, играя роль посредника между японскими и европейскими газовыми предприятиями, которые неохотно подписывают долгосрочные контракты, поскольку считают, что смогут продавать СПГ и через 20 лет.

После конкурентной борьбы нас ожидает рынок, на котором будут доминировать Китай и другие крупные игроки. Как Япония может подготовиться к ближайшему будущему?

Если компании не могут взять на себя долгосрочные риски, этот пробел придется заполнить государству. Изучаются такие меры, как объединение небольших контрактов с электрическими и газовыми компаниями в одно большое соглашение, при этом государственные структуры будут выступать в качестве посредника. В переходный период все большую важность приобретают меры по обеспечению стабильных поставок. Если эту стратегию закупок не реализовать полностью, о декарбонизации можно не мечтать.

Автор: Хирофуми Мацуо (Hirofumi Matsuo)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668072180


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