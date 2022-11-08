Эрдоган приветствовал "положительное решение" Путина сдать Херсон

13:02 10.11.2022

Эрдоган считает, что отвод войск РФ в Херсонской области является "положительным решением"

Александр Сергеев



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что считает "положительным решение" России отвести войска за Днепр в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.



"Решение России - положительное решение. Если [президент РФ Владимир Путин] примет участие в G20, то мы с ним там обсудим [ситуацию на Украине]..." - подчеркнул турецкий глава государства.



По словам Эрдогана, если не получится пообщаться с Путиным в рамках саммита, будут продолжены переговоры в телефонном формате.



Как добавил президент Турции, Анкара намерена продолжать предоставлять посреднические усилия для разрешения ситуации на Украине.



"Сейчас было бы неразумно называть какую-либо дату, говорить, когда эта работа закончится, когда она завершится", - добавил Эрдоган.



В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.



Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.