Разруха в головах: Италия между партизанами и ЛГБТ, - Игорь Веремеев

13:07 10.11.2022

Разруха в головах

Требуя мира, в Европе поддерживают украинских неонацистов и маршируют вместе с ЛГБТ

Игорь Веремеев

08.11.2022



Изнуренная кризисом, стремительным ростом цен и угрозой замерзнуть нынешней зимой, в то время как власти тратят бюджеты своих стран на поставки оружия Киеву, Европа начинает бунтовать. Многотысячные митинги протестов против войны на Украине, которые СМИ называют "небывалыми", прошли в минувшее воскресенье в Италии – в Риме и Милане.



В итальянской столице десятки тысяч человек приняли участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров. К этой инициативе присоединились около 600 общественных организаций и объединений по всей Италии: католических, пацифистских, скаутских, экологических, антифашистских и профсоюзных. Итальянцы несли плакаты с лозунгами "Диалог, а не оружие" и "Да переговорам, нет поставкам оружия". Перед собравшимися в центре Рима манифестантами выступил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.



"Сегодня здесь граждане говорят правительству, что нынешняя стратегия не работает, это молчаливое большинство страны", – заявил он. Он обратился к новому правительству Италии и главе Министерства обороны Гуидо Крозетто с призывом "не сметь принимать решения по новому пакету вооружения для Украины без обсуждения в парламенте". Однако журналисты обратили внимание, что на этой акции протеста в Риме против войны преобладали флаги и плакаты с символикой ЛГБТ.



Партизанская песня под лозунгом неонацистов



Не менее странно выглядел массовый антивоенный митинг в Милане. Там его участники собрались перед трибуной в центре второго по величине в Италии города, над которой реял огромный плакат в виде украинского флага с бандеровским лозунгом "Слава Украине!". Но еще более нелепо прозвучала с энтузиазмом исполненная хором участниками этого митинга знаменитая песня итальянских партизан времен Второй мировой войны "Белла, чао!".



Напомним, что эта боевая песня была своеобразным гимном участников коммунистических отрядов Сопротивления, которые отважно сражались с чернорубашечниками Муссолини и оккупировавшими Италию гитлеровцами. Именно эти партизаны повесили потом Муссолини и его любовницу Клару Петаччи вниз головой на бензоколонке в Милане. А после войны они стали костяком компартии Италии, которая долгие годы боролась против НАТО, американских баз в Италии и за дружбу с СССР.



И вот сегодняшний день той же Италии: партизанская антифашистская песня на фоне лозунга бандеровцев и украинских пособников Гитлера! Митинг за мир, но в поддержку тех, кто спровоцировал войну и сегодня при поддержке НАТО и США ее продолжает.



Да, именно такое происходит сегодня в современной Италии. Вот уж воистину "смешались в кучу, кони, люди…".



Бывшие неофашисты у власти



Словом, настоящая "разруха в головах" воцарилась сегодня у "цивилизованных" европейцев. В Италии об этом свидетельствуют не только нынешние митинги в Риме и Милане, но и результаты состоявшихся недавно выборов в парламент. Они тоже обернулись торжеством тех, кто своих симпатий к фашизму не скрывает. Так, и новый премьер Италии Джорджия Мелони, и глава Сената Иньяцио Ла Русса – в прошлом были лидерами молодежного движения неофашистской партии "Итальянское социальное движение" и не раз заявляли, что дуче "сделал для Италии много хорошего".



В начале ноября газета Messaggero со ссылкой на источники в правительстве Италии сообщало, что власти пока не обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи, несмотря на назойливые требования главы киевского режима Зеленского. Причиной издание назвало отсутствие достаточного количества зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Киевом: в случае их отправки на Украину Италия может лишиться своей собственной системы защиты. Однако, придя к власти, новое правительство Италии уже без обиняков объявило о полной поддержке неонацистского режима на Украине.



А потому не стоит удивляться недавнему голосованию в ООН, где впервые в истории Италия, Австрия и ФРГ не поддержали резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.



Как заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев, даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза, Германия, Италия и Австрия заявляли, что не смогут голосовать против документа, где осуждается героизация нацизма. И вот они – в "одном окопе" с бандеровцами, вместе с США и Украиной!



В минувшую пятницу Третий комитет ГА ООН все-таки принял российский проект резолюции. За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 106 стран, воздержались – 15, против – 52 страны. Однако появление сегодня в числе тех стран, которые против, Германии, Италии и Австрии – стран, где фашизм родился, не может не настораживать.



Завеса лицемерия сорвана



В Европе и в самом деле не понимают уже, что происходит? "Есть элемент, который объединяет две пацифистские площади Рима и Милана: рожденные в полемике друг против друга, на самом деле у них нет предложений о мире между Россией и Украиной, – пишет газета Giornale. – Это две площади, опьяненные риторикой, но обезоруженные перед лицом конфликта".



Как отмечает издание, в Риме выступают "за мир любой ценой и им плевать на причины войны". А митинг в Милане, как считает Giornale, "представляет собой инициативу, которая больше служит интересам Зеленского, Байдена и фон дер Ляйен – и не намечает никакого решения для прекращения огня. Это два уличных пацифизма, по сути, рожденные только для внутреннего употребления".



"Во всяком случае, – делает вывод газета, – завеса лицемерия вокруг конфликта должна быть сорвана: Украина, по сути, уже вступила в НАТО. Она пользуется помощью, которую получил бы любой член альянса, если бы был втянут в конфликт (начиная с бесконечного числа западных советников в военной форме), и может рассчитывать на ядерный зонтик США".



Однако на площадях Италии, где сейчас бушуют массовые митинги "за мир", их участники никак не могут этого понять. В их промытых западной пропагандой головах и на самом деле царит "разруха", в результате чего многие европейцы считают неофашистов Украины "жертвой".



Их приветствуют песней итальянских партизан-коммунистов, а чуть ли не главными апологетами мира становятся активисты ЛГБТ. Под такими лозунгами, сколько ни тверди о "мире", войну явно не прекратишь.