В Самарканде открывается саммит глав тюркских государств. В программе...

13:10 10.11.2022

10 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Садыр Жапаров улетел в Самарканд на саммит глав тюркских государств



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в девятом заседании саммита глав стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Лидеры стран обсудят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, примут декларацию и стратегию ОТГ на 2022-2026 годы. Планируются подписание соглашений и документов в области транспорта, таможенного дела, цифровизации, а также назначение на ряд должностей в ОТГ и Международной тюркской академии.



В составе официальной делегации Кыргызстана:



министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев;

министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;

министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

председатель Таможенной службы Самат Исабеков.

В работе саммита под председательством узбекской стороны примут участие главы государств - членов организации - Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Турции, а также премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана - в статусе наблюдателей.