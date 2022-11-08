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В Самарканде открывается саммит глав тюркских государств. В программе...
13:10 10.11.2022

10 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Садыр Жапаров улетел в Самарканд на саммит глав тюркских государств

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в девятом заседании саммита глав стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, примут декларацию и стратегию ОТГ на 2022-2026 годы. Планируются подписание соглашений и документов в области транспорта, таможенного дела, цифровизации, а также назначение на ряд должностей в ОТГ и Международной тюркской академии.

В составе официальной делегации Кыргызстана:

министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев;
министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
председатель Таможенной службы Самат Исабеков.
В работе саммита под председательством узбекской стороны примут участие главы государств - членов организации - Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Турции, а также премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана - в статусе наблюдателей.

Источник - 24.kg,
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