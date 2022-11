Мир на переломе. Часть II. Геополитика вернулась и потеснила геоэкономику, - А.Фурсов

13:13 10.11.2022 Мир на переломе. Часть II. Геополитика вернулась и потеснила геоэкономику

Андрей Фурсов



Нам нравится эта работа –

называть вещи своими именами.



К. Маркс



Шваб с его Всемирным экономическим форумом в Давосе – это одна линия демонтажа капитализма ультраглобалистами под видом его максимального расширения, распространения на всех жителей планеты: все – капиталисты, у которых на самом деле ничего нет, кроме участия, то есть "по усам текло, в рот не попало". Другую линию развивает созданный в декабре 2020 года Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Формальный глава – первый иезуит на папском престоле Франциск, координатор и фронтмен – Линн Форрестер де Ротшильд, супруга Эвелина Роберта де Ротшильда, совладелица его состояния, а также частично – журнала "Экономист", член Совета по международным отношениям, Королевского института международных отношений (КИМО) и многих других структур. Она – близкая подруга Хиллари Клинтон и Жислейн Максвелл (подельница педофила и организатора педофильских оргий для верхушки власти и шоу-бизнеса Джеффри Эпштейна, которого убили в тюрьме как нежелательного свидетеля). Как говорится, скажи мне, кто твой друг…



Инклюзивисты подают свой "включающий капитализм" как такую социально-экономическую систему, которая работает якобы не на капитал, а на все население планеты. Все в мире становятся "включенными капиталистами", при этом не имеющими собственности, причем не только частной, но и личной – все только в пользовании: "У нас ничего нет, и мы счастливы". Цель – строительство справедливого инклюзивного общества (естественно, как положено: устойчивое развитие, зеленая повестка и т. д.). Лозунг: "People, planet, principles of government, prosperity".



Всего структуры, стоящие за Советом, имеют капитализацию 2,1 трлн долл., совокупный доход – 10,5 трлн долл., в 163 странах на них работают 200 тыс. человек. При переводе на шкалу мировой экономики это ниже Франции, но выше Великобритании. Возглавляют Совет 27 стражей. Почему 27 и почему "стражи"?



В 2007 году группа под руководством Джеймса Глаттфельдера в цюрихском Государственном технологическом институте ввела данные о 37 млн корпораций, их "дочках" и частных инвесторах в суперкомпьютер Orbis 2007. Было выявлено ядро – 43 060 корпораций, у него свое ядро – 1318 корпораций, контролирующих 20% мирового дохода плюс владеющих и контролирующих акции большинства крупнейших корпораций (еще 60% дохода). Внутри ядра – суперъядро: 147 корпораций, щупальца которых охватывают 1318. 75% из них – это банки. Они тесно связаны друг с другом и по сути составляют единое целое. Они контролируют 40% мирового дохода и все основные СМИ. У 147 есть мозг – 27 корпораций, банков и фондов.



Их представители и есть 27 стражей. Это представители структур, многие из которых замешаны в неблаговидных, а то и просто грязных делах (смертоносные лекарства, ГМО). Ну а стражами эти работающие под командой де Ротшильд и в союзе с Ватиканом называются по простой причине: один из неафишируемых титулов Ротшильдов – "стражи казны Ватикана" (Guardians of the Vatican Treasure). Ну и, разумеется, и Франциск I, и де Ротшильд, и Шваб – горячие сторонники зеленой повестки и поголовной обязательной вакцинации от ковида.



И Шваб, и инклюзивисты вплоть до начала СВО не делали резких заявлений по поводу России, скорее наоборот, а Шваб и особенно Франциск I так вообще пытались играть роль доброго следователя. Роль злого следователя традиционно принадлежит британцам, и они лишний раз отметились еще весной 2020 года. Именно тогда Королевский институт международных отношений, известный также как Чэтем Хаус (Chatham House) и являющийся центром концептуальных разработок не только глобальной Англосферы, но и Постзапада в целом, опубликовал доклад "Мифы и ложные концепции в спорах о России. Как они влияют на западную политику и что можно делать?" Документ перечисляет 10 пунктов, которые объявляются ложными и которые нужно опровергать! По сути, сформулирована повестка для Постзапада в целом, жесткая "указивка", обязательная для исполнения. Вот эти ложные, согласно документу, идеи.



1. Россия и Запад одинаково плохи.



2. Россия и Запад хотят одного и того же.



3. России было обещано, что НАТО не будет распространяться на восток. (От себя замечу: здесь они "соврамши". Уже обнаружены документы, причем самими же "западниками", подтверждающие наличие такого обещания. Плюс недавнее заявление одного из натовских деятелей, что теперь, после начала операции, США и НАТО не связаны никакими обещаниями, которые они давали. Значит, обещания были.)



4. Россия не находится в конфликте с Западом.



5. Западу новая пан-европейская архитектура безопасности, которая включит Россию, не нужна.



6. Запад должен улучшать отношения с Россией.



7. Россия имеет право на защитный периметр. (Значит, не имеет.)



8. Запад должен вбить клин между Россией и Китаем, чтобы ослабить их совместные действия.



9. Отношения Запада с Россией следует нормализовать с тем, чтобы противостоять подъему Китая.



10. То, что будет после Путина, будет лучше, чем Путин.



С учетом опровергаемых идей деятели из Чэтем Хауса формулируют 10 императивов действия.



1. Принять стратегию, основанную на жесткой оценке эмпирических свидетельств, возможностей, намерений и действий России.



2. Помнить, что Кремль – не друг Запада и никогда им не будет.



3. Избегать соблазна заключения большой сделки с Россией или геополитического союза.



4. Ожидать от России жестких действий.



5. Не сдаваться, не уступать.



6. Признать, что недружественные отношения с Россией соответствуют нынешнему моменту и диктуются реальностью, с которой мы сталкиваемся.



7. Ставить безопасность выше экономической выгоды.



8. Сопротивляться соблазну компромисса в области интересов и ценностей ради сотрудничества.



9. Подготовиться к жесткой реакции Москвы на защиту Западом своих интересов.



10. Развивать исследования по России, увеличить число специалистов по России.



Последнее – прямое указание готовиться к когнитивной войне. В нескольких своих выступлениях я уже рассказывал, что разведывательное и научное сообщества Англосферы активизировали совместную деятельность по подготовке специалистов по когнитивной войне. Так, ЦРУ и МИ6 заключили договор с историческими факультетами Даремского, Оксфордского и Кембриджского университетов о подготовке на их базе историков по принципиально новым специальностям. Речь идет об "историке-системщике" (system historian), чья задача – анализировать социальные системы на предмет их уязвимости, и "историке-расследователе" (investigative historian), задача которого – воссоздание процессов, ситуаций и событий, причем главным образом на основе косвенных данных. Здесь также необходимо вспомнить и создание исследовательского центра и семинара в структуре "Пяти глаз" (союз разведок англосаксонских стран, несколько лет назад туда отчасти допустили разведки ФРГ, Израиля и Японии) и программу GDELT, подхваченную ЦРУ.



Агрессивный до истеричности тон британцев обусловлен несколькими причинами. Во-первых, традиционной русофобией, которую они развивают с 1820-х годов, традиционной британской враждой в отношении России. Во-вторых, тем, что именно РФ стоит на пути формирования британской макрозоны в посткапиталистическом мире (подробнее об этом ниже). В-третьих, потому что именно Россия с ее ядерным оружием и упором на традиционные ценности стоит на пути реализации кланами Англосферы и их союзниками схемы "новой нормальности", НМП.



7



Схему, которую уготовили человечеству эти персонажи и стоящие за ними силы, я называю биоэкотехнофашизмом (БЭТ-фашизмом). Разумеется, слово "фашизм" используется здесь не в строгом смысле слова (в строгом он был лишь в муссолиниевской Италии), а в метафорическом. В европейской и шире – в мировой традиции фашизм – это наихудшее, максимальное зло, хуже ничего быть не может. Для "хуже" слова нет, разве что "ад", "инферналия". На самом деле тот новый мир и новый строй, который в качестве неизбежного пытаются навязать миру швабоиды, хуже фашизма, хуже того, что было в Третьем рейхе. Впрочем, ультраглобалисты являются его наследниками по прямой: наследниками нацизма – по одной линии и троцкизма – по другой. Как говорил Сталин по поводу троцкистско-бухаринского блока, пойдешь налево – придешь направо, пойдешь направо – придешь налево: диалектика.



БЭТ-фашизм хуже своего "предка" (и, соответственно, книга Шваба о ковиде хуже и опаснее "Майн кампф" Гитлера) потому, что если Гитлер хотел создать политический новый мировой порядок, то швабоиды возводят такой строй, который предполагает изменение и биологической природы человека. Шваб специально подчеркнул, что чаемая им четвертая промышленная революция отличается от первых трех следующим: они характеризовались тем, что вы делаете с миром, тогда как четвертая революция – это то, что делают с вами, и если вы принимаете внутрь нечто генетически измененное, то меняется ваша идентичность как существа. Как тут не вспомнить, что руководство Pfizer вынуждено было признать: то, что оно выдавало за вакцину, на самом деле является средством генной терапии.



Изменение биологической природы в мире "новой нормальности" планируется рука об руку с сокращением численности населения и ужесточением контроля над ним. Средства: технические (чипы), химико-биологические (эпидемии, вакцины – отсюда резко возросшая роль "Биг Фармы"), военно-политические (уничтожение пассионарной части общества посредством войн), информационно-психологические (отмена полов, упор на права ЛГБТ-сообщества, разрушение семьи). Чипизированного человека предполагается напрямую соединить с искусственным интеллектом. Думаю, мало что из задуманного ультраглобалистами будет реализовано, однако необходимо ясно представлять планы врага человечества в целом и России и русских – в частности. Это планы реализации БЭТ-фашизма.



Био – эпидемии и "вакцинации", подрывающие здоровье. Если у 2–2,5 млрд людей ультраглобалисты планируют изъять собственность, то 3–4,5 млрд, у которых нечего взять (это, согласно терминологии известного швабоида израильтянина Юваля Харари, "бесполезный класс", у других ультра – "лишние едоки", "избыточное население"), подлежат демографическому просеиванию, выбраковке (чума, война, голод). Дополнительные средства – эскалация иммунодефицита населения путем генной терапии под видом вакцинации, результат – утрата на генетическом уровне иммунного, интеллектуального и эмоционального потенциала в последующих поколениях. А также внедрение эвтаназии по решению не только самого человека, его родственников, но и врачей (Канада, считай, уже салютует доктору Менгеле). Это по сути нацистский по своему духу план окончательного решения "избыточно классового" вопроса.



Эко – деиндустриализация, депопуляция и снижение потребления именем зеленой повестки.



Техно – цифровой контроль над поведением индивида и социальных групп ("умный город", виртуализация жизни, крайний случай – система социального рейтинга в Китае).



Одна из задач БЭТ-фашизма по созданию низов мира "новой нормальности" – уничтожение общества как целого путем раздробления его на десятки меньшинств и поощрение крайних форм индивидуализма, с одной стороны, с другой – упрощение, примитивизация поведения и психологии посредством уничтожения реальной культуры (старт дала контркультура 1960-х годов), образования, физиологизации/сексуализации поведения, превращение людей в "ходячие желудки" и "члены на ножках", то есть в выдрессированных биороботов ("филетическая эволюция"). Упрощение социума должно, по замыслу ультраглобалистов, навсегда поставить им на службу три закона кибернетики: Винера – Шеннона – Эшби (управляющая система должна по мощности и сложности превосходить управляемую), Анохина – Бира (управляющая система должна быть способна к опережающему прогнозированию развития управляемой системы) и Седова – Назаретяна (в сложной иерархически организованной системе разнообразие на верхнем уровне может обеспечиваться за счет снижения разнообразия на нижних уровнях).



Если максимально упростить управляемый социум, подавлять качественное разнообразие в нем, то можно не особо заботиться о развитии и усложнении структур себя любимых. У этого варианта, правда, есть обратная сторона, поскольку каждое приобретение есть потеря. Эта сторона – деградация верхов, которая неизбежно "прилетит" бумерангом. И если БЭТ-фашизм удалось бы реализовать на практике, то время его существования – по "принципу Будденброков", то есть не более четырех поколений. А далее – крах и новое Темновековье. Для решения этой проблемы понадобится свой аналог плана Селдена, как в азимовской "Академии". Только вот где ему взяться в условиях размагниченных верхов, сконцентрировавшихся на социальной дрессуре?



Меры, направленные якобы на борьбу с ковидом, равно как и принуждение к тотальной, подрывающей иммунитет вакцинации, были попыткой социальной дрессуры. Однако уже к осени 2021 года стало ясно: большей части задач по переформатированию мира ковид, а точнее, его организаторы не решили. Вирус неясного происхождения ударил только по пожилым и тяжелобольным, причем не сам по себе, а как дополнительный, подталкивающий к пропасти фактор. Впрочем, и в этом случае смерть приписывали ковиду, раздувая цифры смертности. Однако и эта часть аферы была разоблачена: в конце 2021 года Высший институт здравоохранения Италии сократил официальное число умерших именно от ковида на 97,1%! То есть реально от ковида умерли лишь 2,9%!



В чем причины провала аферы/операции ковид-19 и ее свертывания? Начать с того, что планировщики не рассчитали степень сопротивления населения, особенно в Канаде и Франции, да и в других странах тоже. Налицо также явное недовольство части мировой верхушки. Во-первых, ошибками в планировании, недостаточной подготовкой операции – как говорили нам в одном учебном заведении, планирование и подготовка операции (курс так и назывался – ППО) обеспечивают 50% успеха. Во-вторых, резвый старт и обогащение "Биг Фармы" в ущерб целому ряду отраслей нарушало баланс доходов, а, следовательно, сил в мировой верхушке. Поэтому в конце 2021 года журнал "Экономист", а вслед за ним Гейтс заявили, что в 2022 году пандемия сойдет на нет, так сказать, следствие закончено, забудьте. Это не означает, что глобалисты прекращают биоигры, отнюдь нет. Трудно сказать, например, обезьянья оспа – это фальстарт, неудачная попытка или "проба пера"? Тем не менее, по-видимому, биопандемию на время оставят. Впрочем, вполне возможно, что постараются создать более смертоносный вирус – так сказать, про запас, на всякий случай.



О том, что биопандемию пока отставили, говорит тот факт, что Шваб и Ко активно заговорили об опасности киберпандемий, по сравнению с которыми обычные, как они говорят, покажутся детскими игрушками. В связи с этим уже в 2020–2021 годах (так сказать, "на вырост") были проведены учения по борьбе с "киберэпидемиями". Киберполигон-2020 и Киберполигон-2021 проводились ВЭФ на базе Сбербанка с активным участием не только Шваба, но также Мишустина и Грефа в качестве главных организаторов, удостоившихся похвалы обердавосца.



Впрочем, эти учения, похоже, были лишь подготовкой к намного более серьезным, в частности – к "Коллективной силе", которая была проведена в декабре 2021 года в Иерусалиме под эгидой министерства финансов Израиля. Показательно и симптоматично, что Россию и Китай, в отличие от двух предыдущих учений, не пригласили. Из чего А.В. Лежава сделал резонный вывод: хакеров именно из этих государств или связанных с ними планировалось обвинить в кибератаках. "Эти учения, – продолжает экономист, – показали, что поставленная ранее задача – оправдать надвигающийся валютно-финансовый крах с помощью неких событий непреодолимой силы (пандемии, разрыва цепочек поставок) – не была выполнена в полном объеме и для этого необходимо использовать иные варианты (глобальную кибератаку и/или нечто иное) с их координацией уже на межгосударственном уровне". Если учесть, что, во-первых, между "учениями" и "трансформирующим событием" проходит два-три месяца, а во-вторых, сразу же после учений в Израиле началась накачка Украины оружием и истерия в постзападных СМРАД (средствах массовой рекламы, агитации и дезинформации) по поводу неминуемого нападения России на Украину, то нельзя не согласиться с А.В. Лежавой в том, что во время "Коллективной силы" проводилась симуляция не хакерской атаки, а моделирование вооруженного конфликта, на который Постзапад спровоцировал РФ.



8



Ослабление РФ, провоцирование в ней внутреннего кризиса – лишь одна из целей спровоцированного Постзападом конфликта на Украине. Вторая задача, не менее важная и триединая, – ослабление вплоть до разрушения экономики Германии, подрыв ЕС и погром его среднего слоя – отчетливо сформулирована в попавшем в Сеть исследовательском документе для служебного пользования (confidential) корпорации RAND. Среди адресатов – ЦРУ, АНБ, военная разведка и несколько других спецслужб.



Называется документ, датированный 25 января 2022 года, "Ослабление Германии, спасение США". Он начинается с констатации того, что нынешняя экономика США не может функционировать без внешних материальных и финансовых источников. Их может обеспечить только ЕС, но главное препятствие здесь – Германия: не обладая до сих пор полным суверенитетом, она стремится к обретению субъектности, а США с выходом Великобритании из ЕС утратили возможность влиять на немцев путем межправительственных переговоров. "Увеличения потока ресурсов можно ожидать, – чеканит документ, – только если Германия начнет испытывать контролируемый экономический кризис".



Как его вызвать? Немецкая экономика базируется на двух основаниях: на неограниченном доступе к российским энергетическим ресурсам и дешевой французской электроэнергии. Проблемы Франции в Сахеле делают ее зависимой от канадского и австралийского топлива, и на нее можно давить. А вот единственным способом гарантировать отказ ФРГ от российской энергии авторы документа считают вовлечение немцев и русских в конфликт на Украине. А дальше, по сути, расписывается план провокации: "Наши дальнейшие действия в этой стране неизбежно приведут к ответу со стороны России. Русские не только не смогут оставить без ответа массивное давление украинской армии на непризнанные республики Донбасса, но их можно будет объявить агрессором и ввести против них полный пакет санкций. Тогда Путин может в ответ ввести контрсанкции – прежде всего на поставку энергии в Европу. Ущерб, нанесенный странам ЕС, будет сравним с ущербом для РФ, а для Германии он будет еще больше".



Схема "два шара в лузу" описана предельно откровенно. Лишний раз становится ясно, кто реальный агрессор, и у него, действительно, сложное положение. При ВВП 22,9 трлн долл. промышленный сектор США обеспечивает лишь 18%, или 4,1 трлн долл., тогда как в КНР вклад промышленности в ВВП (он составляет 16,9 трлн долл.) – 30,5%, то есть 5,1 трлн долл. Индексы сложности экспорта – 1,57 и 1,35 – сопоставимы. Чтобы выжить, США должны развивать промышленность – прав был Трамп. На одних финансах, "поющих романсы", интеллектуальной собственности и сфере услуг далеко не уедешь. Однако в глобальном мире нет свободных рынков, их нужно отобрать у конкурентов. Китай – субъект мировой политики, его экономика, производящая низкомаржинальную продукцию, тесно связана с американской. ЕС – не субъект, его экономика производит высокомаржинальную продукцию, но патенты, специалисты и компании, как подчеркивают аналитики, не принадлежат ЕС, они могут свободно переместиться в США, нужно только подтолкнуть. Как? Просто: спровоцировав конфликт на Украине и превратив ЕС де-факто в одну из его сторон. Активную роль в реализации американских интересов в ЕС и особенно в Германии играют "зеленые" – хорошо управляемые фанатики.



Результаты провокации не замедлили сказаться: за восемь месяцев 2022 года промышленное производство Германии снизилось на 1,8%, а вот производство зависимых от газа химического и фармацевтического секторов – на 10,7%. 21 сентября 2022 года The Wall Street Journal опубликовала статью о массовом перемещении крупного немецкого бизнеса (не менее 180 компаний) в США. Впрочем, все это бумерангом бьет и по главному союзнику США в Европе – Великобритании.



Проблемы этого главного исторического врага России и русских усиливаются еще и по следующей причине. В мире идет формирование властно-экономических макрозон. У США и КНР с этим все в порядке. ЕС сможет решить свои проблемы только в том случае, если присвоит ресурсы РФ. Однако, во-первых, РФ ядерная держава, во-вторых, даже и без этого США и КНР такую "игру" еэсовцам не позволили бы. У ЕС остается только Африка, за которую ему придется побороться. Но еще хуже ситуация Великобритании – у нее макрозона вообще не складывается. Традиционная зона – Южный Китай – ускользнула, арабские страны Персидского залива достаточны как часть Англоарабии, но для макрозоны этого маловато. Единственный выход для британцев – застолбить позиции в зоне геополитических интересов РФ, подвинув ее из Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Но и здесь проблемы. В Центральной Азии под британцев лег только Казахстан; в Закавказье Великобритания сталкивается с РФ и США, попытка организовать новое издание Речи Посполитой (Польша, Литва, Белоруссия, Украина) не вытанцовывается: без Белоруссии схема не работает, а попытка свергнуть Батьку в августе 2020 года провалилась. Остается Украина, именно поэтому Великобритания занимает по данному вопросу наиболее остервенелую позицию. Как говорил один из героев фильма "Неуловимые мстители", "в бессильной злобе".



Макрозоны формируются в реальные базовые единицы организации посткапиталистического мира, в субъектов новой глобализации, селективной и ограниченной, в отличие от старой (1990–2010-е годы), которая была не чем иным, как агонией капитализма. В этом новом мире наблюдается пока не столь сильно выраженная, но вполне очевидная тенденция к формированию нового типа властно-экономических структур, они, по-видимому, и станут "лицом" посткапитализма. Речь идет о такой властно-экономической структуре, в которой в единое целое сливаются разведывательные, силовые и часть государственных структур, корпорации и банки. Это и есть феномен глубинной власти, у которой, впрочем, есть не только подводно-подземная, но и надводно-надземная часть. Причем если раньше предполагалось и планировалось, что корпорации просто поглотят государство, то наша СВО внесла коррективы в этот процесс. Как было признано на 68-й встрече Бильдербергского клуба, военные действия на Украине серьезно притормозили процесс установления контроля корпораций над государствами – именно последние ведут войну, геополитика вернулась и потеснила геоэкономику. Источник - Столетие

