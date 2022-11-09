Три кризиса, которые пророчат миру, - М.Макаров

13:16 10.11.2022

9 ноября 2022,



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Одно за одним мировой экономике предсказали "шоковый сценарий", США - "два ужасных года", а Земле в целом - падение в "климатический ад".



Сигнал бедствия посылает уже сама планета.



То ли это случайное совпадение, то ли и правда дело в негативном воздействии нынешнего затмения Луны, но политики в эти дни словно соревнуются, кто даст прогноз чернее.



Набиуллина видит возможность повторения 2008 года

О том, что риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий - вплоть до сценария масштабного кризиса, - во вторник рассказала в Госдуме председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. И хотя, по ее словам, базовый сценарий прогноза, заложенный ЦБ в основные направления денежно-кредитной политики, по-прежнему остается наиболее вероятным, пессимистичный сценарий стал в последнее время реальнее.



Базовый сценарий предполагает, что экономика избежит новых серьезных потрясений. И хотя в его рамках ведущие страны для борьбы с инфляцией будут вынуждены повышать ключевые ставки, делая кредиты менее доступными, что замедлит рост, масштабной рецессии все же ждать не следует. Российский ВВП при таком развитии событий вернется к росту уже во второй половине 2023 года, при этом инфляция по итогам следующего года опустится до 5-7%.



Промежуточный сценарий предполагает более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, налаживание импорта и экспорта российскими компаниями, а также ускоренное восстановление внутреннего спроса. В этом случае инфляция вернется к цели в конце 2023 года.



На 2023 год заначки еще хватит, но уже придется серьезно экономить

Но есть и третий (пока самый маловероятный) сценарий, который Набиуллина описала как "глобальный кризис". Это означает, что ведущим странам не удастся вовремя затормозить рост инфляции, несмотря на повышение ставок. В итоге бизнесу придется сидеть на голодном кредитном пайке, а ситуация в целом будет становиться все менее предсказуемой. "Это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности", - рассказала Набиуллина.



В отношении России шоковый сценарий предполагает ужесточение санкций, что, по оценке главы ЦБ РФ, станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике. Также ожидается падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокая инфляция на фоне ослабления курса рубля. "В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами", - предупредила Набиуллина.



Байден сулит американцам два года ужасов, а Трамп - возвращение в мир коммунизма

Едва получив во вторник данные первых экзит-полов, подтверждающих, что чуда не произошло и республиканцы по итогам выборов забирают обе палаты Конгресса, президент Джо Байден не смог сдержать эмоции. "Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года", - воскликнул он. Правда, дабы подсластить пилюлю, Байден напомнил своим сторонникам, что у главы Белого дома останется возможность противостоять враждебно настроенным законодателям. "Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето", - сказал президент США.



Непримиримый соперник Байдена экс-президент Дональд Трамп, напротив, говорил про "прекрасный вечер" и надежды на "правильный" исход голосования. "Это год, когда мы вернем себе Палату представителей. Мы вернем себе и Сенат. И вернем себе Америку. А в 2024 году, что особенно важно, мы вернем себе наш прекрасный Белый дом", - сказал он.



Целились в Украину, а попадут в Байдена

Трамп уже анонсировал на 15 ноября "важное заявление" - как ожидается, в этот день он официально объявит, что пойдет на президентские выборы 2024 года. Уже понятно, что его кампания будет построена на жесткой критике стремительно теряющего популярность Байдена, чей рейтинг одобрения накануне выборов в Конгресс снизился до 39%. Недаром Трамп накануне даже высказал сомнение, что США, которые он назвал "страной третьего мира", смогут просуществовать еще два года. А все потому, что Байден "нанес стране столько ущерба, сколько не смогли пять худших президентов".



"Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма", - заявил Трамп, говоря о юридическом преследовании политических противников нынешней американской администрации.



Гутерриш пророчит всей планете преисподнюю и хаос

Земля из-за повышения глобальной температуры находится на пути к "климатическому аду" - такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на конференции по климатическим вопросам в Египте.



"Выбросы парниковых газов и глобальная температура продолжают расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", - сокрушается Гутерриш.



Доклад Всемирной метеорологической организации, согласно которому последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, глава ООН описал как "хронику климатического хаоса". Данные о том, что в 2022 году среднемировая температура будет примерно на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (во второй половине XIX века), Гутерриш назвал "сигналом бедствия", который планета посылает из-за того, что изменения климата происходят "с катастрофической скоростью".



Генсек ООН призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности, подразумевающего такое сокращение выбросов, чтобы в этом десятилетии сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах. При этом богатым государствам придется помочь развивающимся странам - особую ответственность за это Гутерриш возложил на США и Китай.



Михаил Макаров