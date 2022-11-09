 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О языковых и исторических поправках в закон о гражданствеKZ, - Д.Ашимбаев
14:09 10.11.2022

О языковых и исторических поправках в закон о гражданстве
Д.Ашимбаев: Поправки в закон, "предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве" являются слишком популистским и непродуманным прецедентом

Данияр Ашимбаев, 9 ноября

На мой взгляд, поправки в закон, "предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве" являются слишком популистским и непродуманным прецедентом.
Во-первых, ст. 7 п. 2 основного закона предусматривает официальное употребление русского языка наравне с казахским. Помимо русского языка в стране находится большее количество сограждан, для которых родным явлеются и другие языки.
К тому же в национальной экономике есть огромный дефицит квалифицированных специалистов, которых сюда пытаются заманить всеми правдами и неправдами. И никто особо не требует от них знания языка, традиций или истории (тем более, кстати, от спортивных легионеров, выступающих под казахстанским флагом).
Во-вторых, понятие "основ истории" - термин провокационный. Такое явление, как "официальная история" есть чистой воды идеология. Разные исторические события могут вызывать и у специалистов и просто граждан разные оценки и требовать от всех одинаковой оценки на порой весьма спорные трактовки - это нарушение гражданских свобод, провозглашенных тем же основным законом.
В-третьих, знание основ национального законодательства - тоже достаточно спорно. Одно дело - основные нормы конституции 1995 г. с поправками 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 (дважды) годов. А вот с остальными законами - извините! Частота правок в национальное законодательство давно ушла далеко от здравого смысла. Постоянно меняются не только "простые" законы, но и базовые кодексы. Так что имеется в виду под основами "национального законодательства".
Так что тут мы имеем форменную популистскую чушь, а никак не государственный подход.

Источник - nomad.su
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