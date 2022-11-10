Администрация президента Узбекистана потребовала от Минобраза освободить учителей от обхода домов

15:07 10.11.2022

10.11.22

Администрация президента Узбекистана потребовала от Министерства народного образования и ответственных чиновников освободить учителей от выполнения не входящих в их обязанности задач. Об этом сообщил один из заместителей главы АП Комил Алламжонов.



"Министерству народного образования и ответственным должностным лицам Администрация дала указания провести инвентаризацию задач, возложенных на учителей, и отменить те, которые не относятся к их профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Поводом для указаний стал пост популярного ташкентского блогера Никиты Макаренко, который 9 ноября рассказал о том, что учителя школ ходят по домам для сбора данных о жильцах. Блогер призвал педагогов Узбекистана сообщить ему анонимно с указанием города и номера школы, заставляют ли их заниматься обходами домов, а затем подготовил большой пост, включив в него три десятка цитат из поступивших откликов. Вот несколько примеров:



▶️ "Нам эту работу вменяют как педнагрузку. Сколько лет работаю в школе, столько учителя и ходят по домам";



▶️ "При обходе можно нарваться на пьяного, сумасшедшего и любого другого неадекватно настроенного гражданина. Отказаться от обхода нельзя даже учителю пенсионного возраста с больными ногами";



▶️ "Обязали ходить по махаллям и собирать данные учеников, за отказ угрожают увольнением, а неделю назад заставили сажать деревья вокруг этой школы";



▶️ "В каждой школе у каждого учителя есть так называемая специальная книжка, в которой записываются так называемые ‘’Общественные работы’’. Под общественными работами называется хождение по квартирам участка. За некоторое денежное вознаграждение можно не ходить".



В МНО отреагировали на посты Макаренко, заявив, что "привлекать сотрудников сферы образования к работам, не связанным с служебными обязанностями, строго запрещено".

Сбор данных о жителях прикрепленных к школам микрорайонов осуществляется при помощи электронной системы, и нет необходимости отправлять педагогов на обходы домов, пояснили в министерстве. В приведенных блогером случаях виноваты "некоторые местные руководители", заявили в МНО.



"Министерство народного образования напоминает всем директорам школ и педагогам, что категорически запрещается привлекать их к работе, не входящей в должностные обязанности. В случае возникновения таких ситуаций они могут обращаться на ‘’горячую линию’’ министерства по номеру 71-202-09-09", - говорится в сообщении МНО.



В свою очередь председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду, глава Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана) Танзила Нарбаева сообщила, что "в некоторых сферах фиксируются, пусть и в малом количестве, факты привлечения работников к работе, не входящей в их функциональные обязанности".



По словам Нарбаевой, с января по сентябрь за принудительный труд к административной ответственности привлекли "21 должностное лицо по всем сферам, в том числе 9 – в системе народного образования, 5 – в сфере медицины".

Национальная комиссия решительно осуждает подобные случаи и совместно с министерствами и ведомствами принимает необходимые меры по их предупреждению, заявила Нарбаева. Она призвала государственную трудовую инспекцию усилить контроль для пресечения случаев привлечения людей к работе, не связанной с их функциональными обязанностями, и наказывать виновных должностных лиц. Пострадавшие граждане могут обратиться по телефонам доверия "1176" и "1092".



Отметим, что еще в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился повысить престиж профессии школьного учителя. Он потребовал запретить вовлекать работников народного образования в работы, не связанные со служебными обязанностями, принуждать к участию в благоустройстве и озеленении территорий районов и городов, сезонных работах в сельском хозяйстве и других, заставлять подписываться на печатные издания и присутствовать на собраниях и других мероприятиях, не связанных с профессиональной деятельностью.