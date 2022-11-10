 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай - США: мир на Рубиконе глобальных перемен? - В.Павленко
16:15 10.11.2022

10 ноября 2022 |
Байден явно промахнулся, перестаравшись за рубежом и пропустив к тому же болезненный удар дома. Западной "стае" нужен новый "вожак", и он на "скале советов" несомненно появится. Кто именно - уже второй вопрос, хотя и существенный. Но куда важнее не кадровое, а содержательное наполнение тех корректив, которые коллективный Запад будет вынужден вносить в свою стратегию, проделывая это, как видим, в "пожарном" порядке откровенного форс-мажора.

Два основных события, как считалось, предопределяют дальнейший вектор глобального развития - XX съезд КПК и промежуточные выборы в США. Совокупные итоги этих мероприятий должны были быть подведены на Бали в ходе саммита "Группы двадцати". Коллективный Запад сделал все от него зависящее, чтобы осуществить такой "размен", который, запустив "черного кота" между Москвой и Пекином, привел бы к поражению России в СВО, ограничив тем самым геополитические перспективы Китая. И расчистил бы США и их сателлитам по НАТО и другим военно-политическим блокам дорогу к сохранению и упрочению глобального господства. Тщетно!

Но обо всем по порядку. Что произошло на китайском партийном съезде? Главное: дальнейшая консолидация партии и страны вокруг Си Цзиньпина во главе КПК (по новому уставу, лидер, впервые после Мао Цзэдуна сохранивший свой руководящий пост на третий срок, является "ядром партии"). Съезд утвердил итоги развития страны в предыдущее десятилетие, связанное с председателем Си. А это - выполненное обязательство обеспечить становление в Китае к столетию КПК (2021 г.) общества "среднего достатка". Надо понимать, что это значит для страны, которая прошла через "столетие унижений" фактическим колониализмом и внутреннюю смуту. Страны, которая благодаря Компартии выиграла тяжелейшую Гражданскую войну, разразившуюся сразу после разрушительной иностранной интервенции, потери в которой составили до 35 млн человек. Страны, прошедшей путь от сохи не только до атомной бомбы, но и до "мировой фабрики". Выход из бедности, зафиксированный съездом, обеспечил безоговорочную поддержку КПК, которой, в свою очередь, удалось справиться с внутренним кризисом, в котором она оказалась десятилетие назад, в канун прихода во власть Си Цзиньпина.

Съезд принял и утвердил предложенную лидером концепцию развития. Внутренний ее контур призывает к "новому походу", оживляющему в памяти Великий поход китайских коммунистов 1934–1936 годов. Пройдя через промежуточный этап "социалистической модернизации" (2035 г.), он обещает завершиться "вторым (после КПК) столетием" - теперь уже КНР (2049 г.). Внешний контур этого плана "новой эпохи" апеллирует к строительству "сообщества единой судьбы человечества". В нем отрицаются гегемония, диктат и "культура отмены", уступающие место укреплению мировой системы с центром в ООН. А также исключаются паллиативы главной всемирной организации, вроде создаваемого под эгидой администрации США института "саммита демократий", очевидным образом рассчитанного на эрозию и последующую ликвидацию самой ООН, превращение ее в беспомощный аналог почившей Лиги Наций.

Важнейший итог XX съезда КПК, хотя и не вполне осознаваемый и принимаемый экспертным сообществом, - организационный и политический разгром сторонников так называемой "многовекторности", допускавшей эрозию целей и задач, выдвинутых председателем Си. В возникшей полемике следует, на наш взгляд, согласиться с мнением китаиста Николая Вавилова, утверждающего, что поражение на съезде потерпела так называемая "комсомольская" группировка, объединяющая когорту бывших лидеров КСМК, к которой, наряду с экс-лидером страны Ху Цзиньтао, принадлежат действующий и бывший премьеры Госсовета КНР Ли Кэцян и Вэнь Цзябао, а также их ближайшие соратники из числа бывших теперь уже членов Постоянного комитета Политбюро ЦК и руководителей финансово-экономического блока Госсовета и центробанка - Народного банка Китая (НБК). К этому следует добавить, что председателю Си в процессе подготовки съезда удалось не только минимизировать социально-экономические последствия организованной оппонентами серии локдаунов, но и перехватить в этом вопросе инициативу, развернув тему ковида от борьбы с партией в защиту населения и системы общественного здравоохранения.

Проиграв съезд, последователи Ху Цзиньтао были вычищены из нового состава руководства, в которое вошли преимущественно сторонники линии "новой эпохи" Си Цзиньпина. И, потерпев поражение, в последний день форума они решились на демарш, который все мы наблюдали в роликах со съезда, когда попытавшегося сделать заявление Ху вывели из зала. Говорят, что, вопреки действующему лидеру, бывший попытался продекларировать полный отказ от силового решения тайваньской проблемы. Причем даже в случае, если мятежный Тайбэй и стоящий за ним Вашингтон пересекли бы основную "красную линию" - провозгласили бы "независимость" этой провинции КНР, в которой с 1949 года окопались бежавшие на остров противники КПК.

В Вашингтоне, где, разжигая конфликт в Тайваньском проливе, действуют по сценарию подрыва бывшей УССР, сильно занервничали. И решились на рискованный маневр - развернули вектор собственной экспансии в регионе с Тайваня, где после августовской провокации с участием Нэнси Пелоси "искрило" слишком уж сильно и опасно, в сторону Корейского полуострова, на котором адепты глобализма из "демократической" администрации Джо Байдена устроили еще одну крупную провокацию. В совместных учениях с Южной Кореей вблизи границ КНДР приняли участие две с половиной сотни боевых самолетов; была даже осуществлена имитация ядерной атаки. Власти КНДР во главе с "железным" Ким Чен Ыном, одним из наиболее последовательных союзников России, ответили массированным пуском баллистических ракет по близлежащей акватории, а также мощными учениями ствольной и реактивной артиллерии. И совершенно ясно, что, совершая подобную авантюру, в Вашингтоне собирались задеть национальные интересы и Китая, и России, которые сходятся в Северо-Восточной Азии с интересами безопасности самой КНДР. В сложившейся ситуации перспективу должны были определить американские выборы.

Они ее если не определили напрямую, то такое определение будет в ближайшее время достигнуто в выводах. А они простые. Итог голосования близок к "боевой ничьей", но с определенным перевесом республиканцев. Это сильно подрывает позиции Байдена, который на глазах превращается в "хромую утку"; очевидно, что ни о каком втором сроке в реальной плоскости речи уже не идет. Но не выиграл их и оппонент президента-неудачника, его предшественник Дональд Трамп; его участие в избирательной кампании республиканцев не показало эффективности, а на лидирующие позиции внутри партии вышел губернатор-триумфатор Флориды Рон Десантис, за которого, кстати, сам Трамп оказался символически вынужденным голосовать как житель этого штата. Тотальное обнуление главного сюжета последнего четырехлетия - клинч Байдена и Трампа - похоже, остается в прошлом; новый консенсус и новый общественный договор в США явно будет формироваться уже без этих сильно надоевших всем персонажей. Ну и "демократический" демарш с нагнетанием военной истерии и милитаристского психоза (был такой удачный штамп в советском агитпропе) как в АТР, так и в Европе, очень похоже, что заходит в тупик.

Байден, конечно, попытается сделать вид, что "отыгрывается"; объявлено, что в преддверии саммита "двадцатки" на индонезийском Бали он объявится в Юго-Восточной Азии, где поучаствует в ежегодном саммите США - АСЕАН. Однако Белому дому, вовсю подбивающему страны ЮВА на фронду к Пекину и Москве, скорее всего, ничего не светит, и в Индонезию он прибудет в роли не победителя, на которую рассчитывал, а лузера. И там ему будет противостоять значительно укрепивший позиции Си Цзиньпин. А вот российского лидера Владимира Путина на саммите не будет; нашу страну представит глава МИД Сергей Лавров. А ведь именно Путину Байден рассчитывал "продиктовать" условия так называемого "большого размена", то есть по сути капитуляции перед США и НАТО в конфликте на востоке Европы.

Байден явно промахнулся, перестаравшись за рубежом и пропустив к тому же болезненный удар дома. Западной "стае" нужен новый "вожак", и он на "скале советов" несомненно появится. Кто именно - уже второй вопрос, хотя и существенный. Но куда важнее не кадровое, а содержательное наполнение тех корректив, которые коллективный Запад будет вынужден вносить в свою стратегию, проделывая это, как видим, в "пожарном" порядке откровенного форс-мажора. Что касается нашей страны, то совсем не исключено не только ослабление западного участия в противостоянии в "незалежной", но и постепенное окукливание западной политической клаки внутри собственных вызовов и проблем, порожденных безумной политикой тотальной неоколониальной экспансии. И может статься так, что именно текущие дни впоследствии будут признаны Рубиконом долгожданного глобального перелома. Поживем - увидим.

10 ноября 2022
Владимир Павленко

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668086100


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