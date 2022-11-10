 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран создал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
16:18 10.11.2022

10.11.2022
Иран создал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооруженных сил) Амирали Хаджизаде.

"Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету для противодействия системе ПВО. Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", – сказал он.

По его словам, "эта ракета нацелена на противоракетные системы противника и является большим скачком" в развитии ракетного производства.

В октябре газета The Washington Post написала, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса "земля - земля". По данным издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Источник - stoletie.ru
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