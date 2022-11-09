Путин и Зеленский не приедут на саммит G20

16:19 10.11.2022

Заминусовали: Путин и Зеленский не приедут на саммит G20

Российскую делегацию представит Сергей Лавров, итоги саммита остаются открытыми



Мария Шаипова



В Индонезии на следующей неделе пройдет очередной саммит G20. Главную интригу раскрыли заранее: российского лидера Владимира Путина на встрече не будет, вместо него делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В последний момент от визита отказался и президент Украины Владимир Зеленский. Об истории G20 и ожиданиях от нынешнего саммита - в материале "Известий".



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Саммит G20 на Бали - какого числа, какие ожидания



В 2022 году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали. Всего из 20 лидеров очно на саммите G20 в 2022 году будут присутствовать представители 17 стран. Из соображений безопасности Джакарта отказалась заранее назвать государства, которые своего участия не подтвердили. Предположительно, отсутствовать на саммите может Бразилия, где только недавно прошли выборы и сменился президент.



В прошлом году лидеры G20 впервые собрались очно после двух лет пандемии, однако российский лидер выступил на саммите по видеосвязи. В 2022 году видеоконференции не планируется.



Саммит G20: три главные интриги



Главной интригой саммита становилась возможная встреча глав России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джо Байдена на фоне СВО. Однако теперь ни Путина, ни Зеленского на форуме не будет. Именно США, недовольные тем, что Индонезия пригласила на саммит Россию, настаивали на участии Зеленского. Последний при этом заявил, что откажется от визита, если на Бали прилетит Путин. Украина даже требовала исключить Россию из G20, а в Японии позицию Киева сочли высокомерной и напомнили, что Москва является официальной участницей форума.



Второй интригой станет тайваньский вопрос, эту тему Байден планирует поднять в ходе встреч наряду с обсуждением Украины. При этом глава КНР Си Цзиньпин уже заявил, что никаких контактов с американским лидером не планирует. Причиной стала недружественная позиция США и обещания по военной защите Тайваня, которую в Китае считают своей территорией.



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Третьей интригой станет зерновая сделка, которую намерен обсудить глава Турции Реджеп Эрдоган и в срыве которой не раз обвиняли Зеленского. 4 ноября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Он отметил также, что попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором. Кроме того, турецкий президент сообщил о намерениях поднять вопрос о поставках продовольствия в страны Африки.



G20 - что это, кто входит



G20 - это крупнейшая организация из 20 стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Саммиты "Двадцатки" проходят один раз год, чаще всего в середине осени. Как правило, страны представляют первые лица или руководители самого высокого уровня.



В организацию входят страны G7 (США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония), а также страны БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР). Кроме того, в G20 состоят Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Мексика, Южная Корея, Австралия и хозяйка нынешнего саммита - Индонезия. Европейский союз представлен главами Европейской комиссии и Европейского совета.



В 2022 году в качестве гостей посетить конференцию на Бали смогут десять стран:



ОАЭ,

Сенегал,

Сингапур,

Камбоджа,

Руанда,

Суринам,

Фиджи,

Испания,

Нидерланды,

Украина.



Цели и история саммитов G20



Предпосылкой создания G20 стал финансовый кризис в Азии в 1997–1998 годах, который распространился и на страны Запада. На фоне этого в 1999 году было решено сформировать круг важнейших мировых держав для обсуждения вопросов финансовой политики. Однако первый саммит G20 случился только в 2008 году на фоне следующего финансового кризиса. До 2010 года встречи проходили дважды в год, а в дальнейшем стали ежегодными. С этого момента переговоры президентов стали основным форматом деятельности G20.



координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста;

продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы;

создание новой международной финансовой архитектуры.



Разница во времени между Москвой и Бали



Время на Бали, где пройдет саммит G20, - GMT + 8. Разница между Москвой и Бали - плюс пять часов. Когда в российской столице 10:00, на острове уже 15:00. Независимо от времени начала саммита или окончания переговоров все детали G20 смотрите на телеканале "Известия".



Присутствие России на саммите G20



Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания. Вопросы, которые Москва поднимала для обсуждения, всегда находили отражение в финальных декларациях встреч. В 2013 году Россия председательствовала в "Группе двадцати", а саммит G20 прошел 5–6 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге. Лидеры стран обсудили борьбу с безработицей, укрепление взаимной торговли и поддержку экономического роста мировых держав.