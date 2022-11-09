Как Китай украл у США Латинскую Америку, - Эдгар Белтран

16:27 10.11.2022 The American Conservative

США



Как Китай украл Латинскую Америку

TAC: Китай "украл" у США Латинскую Америку



США сами виноваты в том, что Китай "украл" у них Латинскую Америку, пишет TAC. Сегодня он является более крупным торговым партнером для региона, чем Штаты. Пока Вашингтон финансировал шоу трансвеститов, Пекин вкладывал деньги в местные порты, объясняет автор.



Эдгар Белтран (Edgar Beltrán)



В отличие от режима Байдена, КНР вкладывает существенные инвестиции в глубоком тылу США.



25 августа 2000 года бывший тогда кандидатом в президенты Джордж Буш выступил с речью, в которой изложил свое видение внешней политики США в Латинской Америке. "Наше будущее неотделимо от будущего Латинской Америки, - сказал Буш. - Если я стану президентом, я буду смотреть на юг не как на что-то второстепенное. Он будет для нас фундаментальным обязательством".



"Те, кто игнорирует Латинскую Америку, не понимают в полной мере саму Америку. А те, кто игнорирует наше полушарие, не понимают в полной мере американские интересы. Наше государство, например, очень правильно было озабочено такой страной как Косово, но в Колумбии больше беженцев от конфликта. Америка очень правильно была озабочена ситуацией в Кувейте, но в Венесуэле мы получаем гораздо больше нефти. Америка права, приветствуя торговлю с Китаем, но в Бразилию мы экспортируем почти столько же".



А потом случилось 11 сентября. И слова Буша не превратились в дела. После 1990-х, когда администрация Клинтона делала первые шаги к созданию единого регионального рынка (сам по себе план этот был весьма противоречив, но по крайней мере, Вашингтон демонстрировал какую-то заинтересованность в налаживании сотрудничества с Латинской Америкой), этот регион стал самым забытым во внешней политике США после Африки, хотя он ближе всего к нашей стране.



Из-за американского безразличия там возник вакуум, который заполнила другая страна: Китай. Пока США вели войны в тысячах километров от своих берегов, этот восточный гигант медленно, но уверенно расширял свое влияние в регионе. Сегодня Китай является более крупным, чем США, торговым партнером для Аргентины, Бразилии, Перу и Чили. А это, между прочим, самые важные в экономическом плане страны региона.



Как и почему это случилось? И что можно сделать, чтобы это изменить?



Латинская Америка исчезла из центра внимания американского руководства в начале XX века, но и во время, и сразу после холодной войны у США была весьма серьезная внешняя политика в отношении этого региона. Некоторые ее аспекты довольно сомнительны, скажем, операция "Кондор" (кампания по преследованию и ликвидации политической оппозиции, главным образом коммунистов и социалистов, проводившаяся в ряде стран Южной Америки в 1970-х - 1980-х годах при участии США - прим. ИноСМИ). Но вместе с тем были и вдумчивые попытки наладить контакты и взаимодействие с Латинской Америкой, чего нельзя сказать о сегодняшней политике Вашингтона.



Посмотрите, что произошло в этом году на саммите Америк. Он проходил в Лос-Анджелесе. В США он проводился впервые с 1994 года, когда в Майами состоялась первая встреча в верхах. Это была прекрасная возможность показать, что США думают и заботятся об этом регионе, что они хотят укреплять торговые, военные и культурные связи с ним. Но главным результатом саммита стала невразумительная декларация о миграции и защите.



Не имея конкретной внешней политики по Латинской Америке, США пытаются распространять в регионе идеологию расового и социального прогрессивизма. А это ведет к тому, что Соединенные Штаты теряют ключевых союзников, которые могли бы помочь Америке в решении ее внутренних проблем. Вот лишь один маленький пример: Гватемала.



Гватемала - это небольшая центральноамериканская страна, граничащая с Мексикой. Это также непременный перевалочный пункт для тех, кто идет из Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Колумбии и Венесуэлы. При наличии хороших отношений Гватемала могла бы помочь США уменьшить наплыв нелегальных мигрантов на южных границах. Безусловно, Гватемала далеко не идеальная страна. Как и большинство государств региона, она ужасно бедна и коррумпирована. Но в этом регионе в Никарагуа правит социалистическая диктатура, в Гондурасе фактически сформировалось наркогосударство, а Сальвадор становится автократией. Поэтому на их фоне Гватемала кажется относительно стабильной союзницей.



И как Байден поступил с Гватемалой? В основном он награждает ее пощечинами. Давая в 2021 году интервью, президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сказал, что если бы американские компании перенесли часть своего производства из Китая в латиноамериканский регион, в страны с недорогой рабочей силой, такие как Гватемала, это позволило бы как минимум частично решить проблему миграции. В том же интервью он подробно рассказал, как внешняя политика США наносит вред странам Латинской Америки, вынуждая их сближаться с Китаем.



"Я сказал Камале Харрис, что нам надо больше торговать. Не помощь, а торговля. Мы экспортируем большое количество авокадо, но что произошло? США ввели пошлины на наше авокадо. Если американский рынок откроется для нашей продукции, мы сможем выращивать и продавать в пять раз больше, чем сейчас, и создадим тысячи рабочих мест. Мы продаем эту продукцию в Корею, на Тайвань, в Европу (это обходится дороже), но не экспортируем ее в США, хотя они гораздо ближе", - заявил президент.



Джамматтеи ссылался на условия, которыми иностранные державы, такие как США и ЕС, обременили экономическое сотрудничество. "Я не могу допустить, чтобы зарубежные государства попирали наши убеждения и нашу конституцию, - сказал он. - Аборты в Гватемале незаконны по конституции, и чтобы изменить это правило, надо внести поправки в конституцию, а это довольно трудно... Поскольку конституция защищает жизнь с момента зачатия, ни одна страна не может нам приказать утвердить законы, противоречащие нашей конституции".



Гватемала - одна из немногих стран, признающих Тайвань, несмотря на недовольство Китая. Но теперь, когда отношения между Гватемалой и США неоправданно ухудшились, ситуация может измениться. Китай уже является для Гватемалы вторым торговым партнером.



И такая тенденция прослеживается по всей Латинской Америке.



Китай заполнил оставленный США вакуум. Он вкладывает инвестиции в инфраструктуру и промышленность по всему региону. В 2017 году китайские компании вложили в Бразилии 21 миллиард долларов, в том числе, в электростанции, в энергораспределительную сеть и в порты. Бразильские губернаторы самых разных политических пристрастий регулярно посещают Китай с целью привлечения все новых инвестиций. Придется немало покопаться, чтобы выяснить, кто из них в последний раз ездил в США с той же целью. Китайские компании модернизируют железную дорогу на северо-западе Аргентины. Китайская фирма реализовала один из крупнейших проектов солнечной энергетики на северо-западе Аргентины в провинции Жужуй. Там же китайцы эксплуатируют огромные шахты, добывая литий. В 2022 году китайские компании вложат 22 миллиарда долларов в различные инфраструктурные и промышленные проекты в Аргентине. Китайцы строят метро в колумбийской столице Боготе. Китайские кредиты странам Латинской Америки превышают десять миллиардов долларов в год. Кроме того, Пекин в огромных количествах скупает там сою, свинину и минералы, благодаря чему Китай стал для Латинской Америки самым крупным торговым партнером.



Почему Китай добивается таких успехов? Потому что у него очень простые рекламные призывы: Китай здесь для того, чтобы заниматься бизнесом; Китаю нет дела до местной политики; Китай предлагает сделки, какие не может предложить никто другой. В американских сделках обычно полно оговорок и условий, касающихся верховенства закона и прав человека. Наверное, это правильно, ибо Латинской Америке не помешало бы избавиться от коррупции. Но когда дело доходит до Ближнего Востока, США наплевать и на власть закона, и на права человека. А в Латинской Америке они руководствуются моральными позывами, и из-за этого проигрывают.



Между тем, почти 20 стран Латинской Америки и Карибского бассейна присоединились к инициативе "Один пояс - один путь". Шесть стран стали членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (это китайский ответ МВФ), а еще две могут вступить в него в ближайшее время.



Но с новыми хозяевами не все идет гладко.



Прежде всего, многие реализуемые китайцами проекты заканчиваются крахом. Проект расширения нефтеперерабатывающего завода в Коста-Рике стоимостью полтора миллиарда долларов отменили после того, как в технико-экономическом обосновании, подчеркивавшем воздействие на окружающую среду, был обнаружен конфликт интересов. Дамба, построенная китайской компанией в Эквадоре на заемные средства в сумме 1,7 миллиарда долларов, стала настоящей катастрофой из-за эрозии почв выше по течению. Бывшего вице-президента Эквадора по этому делу осудили за взятку. Крупный район разработки полезных ископаемых на юге Венесуэлы в северной части бассейна Амазонки был передан китайским компаниям, а они практически уничтожили его природный ландшафт. Там процветает беззаконие, случаются даже кровавые расправы, но никакой реальной выгоды венесуэльской экономике этот проект не приносит.



Тем не менее, китайские компании предлагают дешевые кредиты и дешевую инфраструктуру, чего не могут сделать США. Это касается метро, портов, железных дорог, плотин и даже сетей 5G. Большинство латиноамериканских государств не хотят попадать в зависимость от Китая, но есть ли у них выход?



Хотя Китай заявляет, что его связи носят чисто коммерческий характер, они редко являются таковыми. Пекин с 2010 года предлагает венесуэльскому режиму грабительские кредиты, и Венесуэла фактически погашает их бесплатной нефтью, а также расплачивается своими минералами, которые китайцы добывают на юге. Восемь из 13 партнеров Тайваня находятся в Латинской Америке, и Китай старается изолировать Тайвань посредством своей инициативы "Один пояс - один путь" и дешевых кредитов. С 2017 года такие страны как Доминиканская Республика, Панама, Сальвадор и Никарагуа отказались от дипломатического признания Тайваня, и теперь признают Китай.



План совместных действий Китая и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (это сообщество стало ответом Чавеса ОАГ, и в его состав вошли все страны Латинской Америки и Карибского бассейна) предусматривает развитие политического и военного сотрудничества между этим регионом и КНР, а также расширение связей в научной области и в сфере информационных технологий.



Китай уже продает аппаратуру слежения правоохранительным органам Боливии, Эквадора и Венесуэлы, а также направляет туда своих агентов, которые проводят обучение ее использованию. Кроме того, у Китая есть спутниковая база в Аргентине площадью 200 гектаров. Эта земля бесплатно взята в аренду сроком на 50 лет. Разнообразное китайское оружие покупают все страны Южной Америки, кроме Парагвая (это единственная страна в регионе, признающая Тайвань).



Кое-кто обеспокоен тем, что отношения некоторых стран с Китаем уже оказывают влияние на процесс их голосования в ООН. Американцы склонны считать, что организация бесполезна и не нужна. Но задумайтесь, какой вред причинила Всемирная организация здравоохранения, которой руководит китайская марионетка Тедрос Адханом.



США дали Эквадору (там у власти находится правительство правого толка - одно из немногих в регионе) заем на 3,5 миллиарда долларов, чтобы тот рассчитался с Китаем по своим долгам. При этом они выдвинули условие: Эквадор не должен покупать китайские технологии. Когда Панама в 2017 году официально установила дипломатические отношения с Китаем, и китайские компании приступили к строительству глубоководного порта вблизи зоны канала и к реализации еще 16 крупных инфраструктурных проектов, США в ответ включили Панаму в серый список стран, которые недостаточно активно борются с отмыванием денег. После этого на пяти из 16 китайских проектов поставили крест.



Однако использование одного только "кнута" в отношениях с Латинской Америкой не принесет США в долгосрочной перспективе ничего хорошего. Администрация Трампа запустила инициативу под названием America Crece, которая должна была составить конкуренцию "Одному поясу - одному пути", выделив миллиард долларов инвестиций Гватемале и такую же сумму Парагваю. Но с тех пор о ней практически ничего не слышно. Именно в этом и заключается проблема США в отношениях с Латинской Америкой. Китайская внешняя политика в отношении этого региона последовательная и устойчивая, и проводится она уже 20 лет, а США просто реагируют на происходящее, наказывая свое "ближнее зарубежье" за недостаточную "прогрессивность", и думают, что этого достаточно. Вместе с тем, они позволяют китайцам вкладывать там свои инвестиции. Где американский "Один пояс - один путь" для Западного полушария? Где технологическое сотрудничество? Китай финансирует строительство портов в регионе, а США - шоу трансвеститов и расовое образование. Источник - ИноСМИ

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