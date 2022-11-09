 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Свадьба в Стамбуле. Как фестивалит казахстанская селебритис
18:52 10.11.2022

Подруга Дикого Армана устроила пир на 400 человек и раздала бриллианты в Турции

Популярная поэтесса и мотиватор Айнур ТУРСЫНБАЕВА, известная как близкая подруга Дикого Армана, организовала грандиозный праздник в Стамбуле, где хедлайнерами вечера выступили Ерке ЕСМАХАН и Авраам РУССО, сообщает Экспресс К.



Из открытых источников стало известно, что для праздника был арендован один из дорогих ресторанов Стамбула. Перелет и проживание гостей из Казахстана полностью оплатила сама ТУРСЫНБАЕВА. Ведущими вечера выступили популярный поэт-импровизатор Жандарбек БУЛГАКОВ и известный шоумен Арбат НИКУЛИН. Также среди гостей были замечены Кайрат НУРТАС с матерью, Мейрамбек БЕСБАЕВ, Сакен МАЙГАЗИЕВ, Ерлан КОКЕЕВ, Алтынай ЖОРАБАЕВА, Турсынбек КАБАТОВ, Кыдырали БОЛМАНОВ с супругой, бывший депутат Мажилиса Бекболат ТЛЕУХАН и его давний соратник Мухамеджан ТАЗАБЕК, коллега ТУРСЫНБАЕВОЙ по айтысу, и другие знаменитости.



Ерке ЕСМАХАН, ставшая одной из главных звезд вечера, в своем Instagram сообщила о том, что в качестве подарков гостям раздавали сертифицированные бриллианты, которые ТУРСЫНБАЕВА специально заказала для свадьбы.



По слухам, свадьба сына Айнур ТУРСЫНБАЕВОЙ продолжилась на яхте одного из криминальных авторитетов Ближнего Востока. Но никто из участников мероприятия эту информацию не подтвердил.

Источник - Экспресс-К
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