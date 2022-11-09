Премьером Израиля в 3-й раз станет Нетаньяху

18:57 10.11.2022

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова получит мандат на формирование кабмина. Его поддержали 63 депутата парламента из 120. Таковы данные радиостанции "Кан".



Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в соцсетях поздравил лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах. За это украинского лидера тут же подвергли критике. Там решили, что целью является желание политика заручиться большей поддержкой Киева со стороны Израиля.



Между тем депутат Кнессета от партии "Ликуд" Цахи Ханегби заявил, что Биньямин Нетаньяху в случае возвращения на пост премьер-министра Израиля, может распорядиться о нанесении удара по ядерным объектам Ирана. Это может произойти в случае, если США не добьются прогресса по ядерной сделке.



Нетаньяху уже был премьер-министром Еврейского государства. Он занимал пост главы правительства с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы.



Интересно, что Нетаньяху известен тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным и высказывается против поставок израильского оружия Украине.



Авторы: НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ