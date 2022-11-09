 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Страдающий ожирением блогер-трансгендер Нгуен выиграл титул "Мисс штат Нью-Гэмпшир"
20:15 10.11.2022

Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты
Трансгендер Брайан Нгуен стал победителем конкурса красоты под эгидой "Мисс Америка"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в конкурсе красоты под эгидой "Мисс Америка", сообщает Evie.

"Он получил титул "Мисс Большая Дерри", - пишет издание.

Победителю конкурса предназначается стипендия по программе Miss Greater Derry Scholarship.



Победа Нгуена вызвала смешанную реакцию у американского сообщества.

"Вот как выглядит внутреннее женоненавистничество на самом деле", - написала в Twitter Orietta Rose.

"Вы можете представить, что принимаете участие в конкурсе и кто-то выигрывает в нем только потому, что этого требует политическая обстановка?" - спросил Cozy Gamer.

"Из него даже не получилась симпатичная девушка! Какого черта?" - возмутилась Dawn McKenzie.

На этой неделе Апелляционный суд США согласился, что организацию "Мисс Соединенные Штаты" нельзя заставить включать трансгендеров в число конкурсанток, так как это мешает выражать "идеальное видение американской женственности".

Источник - РИА Новости
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