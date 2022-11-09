Страдающий ожирением блогер-трансгендер Нгуен выиграл титул "Мисс штат Нью-Гэмпшир"

20:15 10.11.2022

Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты

Трансгендер Брайан Нгуен стал победителем конкурса красоты под эгидой "Мисс Америка"



МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в конкурсе красоты под эгидой "Мисс Америка", сообщает Evie.



"Он получил титул "Мисс Большая Дерри", - пишет издание.



Победителю конкурса предназначается стипендия по программе Miss Greater Derry Scholarship.



