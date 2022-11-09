Румынский певец Киркоров дебоширит и кривляется на концерте в Алматы

20:28 10.11.2022

Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы



Директор певца Екатерина Успенская рассказала, что Филипп Киркоров на концерте в Алматы 7 ноября избил розами не зрителя, а члена их команды, сообщает Zakon.kz.







"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене", – прокомментировала SHOT директор певца.



Ранее в TikTok появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Алматы. На кадрах видно, как певец избивает розами по лицу человека в первом ряду. После этого Киркоров вернулся на сцену и продолжил выступать.



Также на концерте певец вышел в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне, надетом поверх плавок. Этот перформанс Киркоров объяснил тем, что его команда так подшутила над ним.



Анастасия Стативкина