|20:37 Как мы "пропили" наследство Брежнева: генсек, которого недооценили, - М.Ростовский
20:28 Румынский певец Киркоров дебоширит и кривляется на концерте в Алматы
20:15 Страдающий ожирением блогер-трансгендер Нгуен выиграл титул "Мисс штат Нью-Гэмпшир"
18:57 Премьером Израиля в 3-й раз станет Нетаньяху
18:56 USA vs China: какие новые военные технологии принесут победу в предстоящих вооруженных конфликтах
18:52 Свадьба в Стамбуле. Как фестивалит казахстанская селебритис
17:40 Четвертая аграрная революция, - Петр Шкуматов
16:27 Как Китай украл у США Латинскую Америку, - Эдгар Белтран
16:23 Евромайданы XIX века, - Иван Мизеров
16:21 Почему Брежнев не стал советским Дэн Сяопином, - А.Ципко
16:19 Путин и Зеленский не приедут на саммит G20
16:18 Иран создал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
16:15 Китай - США: мир на Рубиконе глобальных перемен? - В.Павленко
15:07 Администрация президента Узбекистана потребовала от Минобраза освободить учителей от обхода домов
14:09 О языковых и исторических поправках в закон о гражданствеKZ, - Д.Ашимбаев
13:16 Три кризиса, которые пророчат миру, - М.Макаров
13:13 Мир на переломе. Часть II. Геополитика вернулась и потеснила геоэкономику, - А.Фурсов
13:10 В Самарканде открывается саммит глав тюркских государств. В программе...
13:07 Разруха в головах: Италия между партизанами и ЛГБТ, - Игорь Веремеев
13:02 Эрдоган приветствовал "положительное решение" Путина сдать Херсон
12:23 Мир скоро будет драться за газ, - Хирофуми Мацуо
11:20 Украинский кризис доказал уязвимость международных союзов, - Зейнеп Гюрджанлы
10:32 Узбекистан просит Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова
10:15 В АмерПарламент избрали 2 живых трупа - умерших в октябре демократов
10:08 Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут
10:04 Афганская политика стран Центральной Азии: ретроспектива и современные парадигмы, - А.Князев
10:03 Евразийский расклад для многополярного мира: Анкара, Москва и Астана, - Петр Своик
09:51 Гражданство стран СНГ растет в цене, - Виктория Панфилова
09:50 Москву и Тегеран сближают западные спецслужбы, - Игорь Субботин
09:47 Китай меняет выражение лица, - Елена Пустовойтова
00:32 О региональной политике КазВласти, - Д.Ашимбаев
00:27 Похищенный в Москве памирец Вазирбеков осужден в Душанбе на 13 лет колонии
00:12 На Ближнем Востоке ожидается большой "пожар", - Егор Полярный
|Румынский певец Киркоров дебоширит и кривляется на концерте в Алматы
20:28 10.11.2022
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Директор певца Екатерина Успенская рассказала, что Филипп Киркоров на концерте в Алматы 7 ноября избил розами не зрителя, а члена их команды, сообщает Zakon.kz.
"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене", – прокомментировала SHOT директор певца.
Ранее в TikTok появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Алматы. На кадрах видно, как певец избивает розами по лицу человека в первом ряду. После этого Киркоров вернулся на сцену и продолжил выступать.
Также на концерте певец вышел в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне, надетом поверх плавок. Этот перформанс Киркоров объяснил тем, что его команда так подшутила над ним.
Анастасия Стативкина