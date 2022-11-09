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Миллионеры из России продолжают массовое бегство на Ближний Восток
00:23 11.11.2022

ОАЭ и Турция стали центрами притяжения российских миллионеров.

К такому выводу пришли в консалтинговых компаниях Henley и Capgemini, с докладом которой ознакомились эксперты издания "Акценты".

Отмечается, что, например, Дубай привлекает россиян как мировой финансовый центр. Налоги тут невысокие, преступность - низкая, зато можно стать резидентом ОАЭ при вложении 2 млн дирхамов (около 33 млн руб.).

Сейчас в этом городе проживает уже почти 70 тыс. долларовых миллионеров, в соседнем Абу-Даби - около 24 тыс., а в Шардже - 4 тыс.

Причем за год в ОАЭ стало на 15 тыс. миллионеров больше - в основном это представители РФ и КНР.

Турция привлекает россиян тем, что "всего" за 400 тыс. долл. можно стать резидентом страны. При этом о происхождении денег в Турции спрашивать не принято.

Именно поэтому миллионеры из РФ предпочитают Стамбул европейским столицам. Неслучайно за год резко уменьшилось число богатых граждан в Лондоне (минус 25 тыс. человек), Париже (минус 11 тыс.) и Франкфурте (минус 4,5 тыс.) - откуда массово ушли российские капиталы.

Напомним, к началу 2022 года в РФ жили 228 тыс. долларовых миллионеров. У 435 россиян состояние превышало 100 млн долл.

Ранее сообщалось, что банки ОАЭ все активнее участвуют в проведении платежей между Россией и дружественными ей странами, такими как Индия и Иран.

Фирмы из этой арабской страны действуют от имени нашего импортера или экспортера. Индийские же компании продают свою продукцию арабским фирмам.

При этом почти все расчеты идут в валюте ОАЭ - дирхамах, реже - в юанях. Главное же, что нет никакого доллара, чтобы не связываться с американской клиринговой системой.

Источник - svpressa.ru
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