Кыргызский академик Борубаев совершил научное открытие в математике

00:35 11.11.2022

10 ноября 2022, Бишкек - , Мария ОРЛОВА

Исследование кыргызского математика признали научным открытием



Математическое исследование академика Алтая Борубаева "Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства" признано научным открытием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.



"Я обсудил с коллегами и отправил свою научную работу в Международную академию авторов научных открытий и изобретений. Они в течение года провели экспертизу в Италии, Чехии и КНР, где развита наука о топологии, и в результате подтвердили как научное открытие", - сказал Алтай Борубаев.



В ведомстве напомнили, что ранее два открытия академика уже получили международное признание. Первое - исследование "Об особых свойствах топологических пространств". По предложению МГУ Московская обсерватория назвала одну из звезд "Алтай".



"В 2013-м я сделал второе открытие. Это задача создания алгоритма построения компактных типовых расширений. Здесь я нашел новый метод и на его основе дал конструкцию всех расширений компактного типа. Это было оценено учеными, математиками Оксфордского университета, вручили золотую медаль "Имя в науке" и соответствующий сертификат", - сказал Алтай Борубаев.



В Минобразования добавили, что академик Алтай Борубаев - первый из Центральной Азии, внесенный в реестр ученых мира Оксфордского университета.