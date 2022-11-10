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Ливан дрейфует к развалу, - Равиль Мустафин
00:46 11.11.2022

10.11.2022

Бейрут не в состоянии преодолеть политический кризис без содействия внешних игроков

Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

Покидая президентский дворец, Мишель Аун так и не передал власть ни преемнику, поскольку того не успели выбрать, ни занимавшему пост временного премьер-министра Наджибу Микати, которого на прощание он еще и уволил. Ливан остался, как говорится, без руля и без ветрил. Это вплотную приблизило страну к полному развалу и вынудило правящий класс заняться лихорадочными поисками приемлемых решений, обращаясь в том числе за помощью к зарубежным правительствам.

В Бейруте встал вопрос, во-первых, о созыве специальной конференции, не исключено даже – с полномочиями своего рода учредительного собрания. Она нужна для того, чтобы заставить ливанских парламентариев договориться о президенте, премьер-министре и управляющем Центральным банком, а также о ряде экономических и структурных реформ, чтобы получить кредиты от МВФ и финансовой помощи от стран Персидского залива. Спонсировать конференцию могли бы Франция или Саудовская Аравия. Эр-Рияд в целом поддерживает идею проведения такой конференции, но при условии, что во время ее работы будут подтверждены конфессиональные принципы и формулы разделения власти в соответствии с Таифскими соглашениями.

У лидера ""Свободного патриотического движения" Джебрана Бассиля другая точка зрения. Он выступает за французское спонсорство и за пересмотр Таифских соглашений, считая, что такой подход обеспечит сильную президентскую власть и позволит урезать полномочия кабинета министров, как это и было до гражданской войны (1975–1990 годы). Замысел Бассиля, по всей видимости, связан с его намерением избраться президентом страны.

Однако, по мнению египетской журналистки Рабхи Аллам англоязычного сайта Ahramonline, такой вариант вряд ли получит поддержку региональных и международных игроков. Тем не менее не исключено, что данный вопрос обсуждался между и.о. премьер-министра Наджибом Микати и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях конференции ООН по изменению климата в Шарм-эш-Шейхе.

Наконец, часть депутатов предлагает свести к минимуму конфессиональные рамки возможных договоренностей, чтобы приблизить Ливан к светскому гражданскому государству. Эту точку зрения защищают сторонники давно назревших перемен. Тем не менее ее могли бы поддержать, как считают некоторые эксперты, даже в Саудовской Аравии.

Как бы то ни было, идея своего рода учредительного собрания уже получила определенный отклик. Так, на прошлой неделе посольство Саудовской Аравии в Бейруте провело конференцию, посвященную 33-й годовщине подписания Таифских соглашений. Сам по себе факт проведения такого мероприятия уже говорит о возвращении Эр-Рияда в качестве гаранта соглашений.

Во-вторых, в качестве совсем уж крайней меры для предотвращения гражданской войны и окончательного краха государства было предложено назначить президентом главкома вооруженных сил. Однако для этого потребуется внести соответствующую поправку в Конституцию страны. Впрочем, многие политические силы в Ливане наверняка предпочтут иметь генерала в качестве президента, лишь бы главой государства не стал Бассиль – человек амбициозный, заносчивый и своенравный, судя по отзывам о нем в ряде ливанских газет, и давно испортивший отношения со многими политиками.

Практически сразу же после отставки Ауна развалился во многом державшийся на нем "тройственный союз" в составе "Хезболлы" под руководством духовного лидера Хасана Насраллы, движения "Амаль" во главе со спикером парламента Набихом Берри и "Свободного патриотического движения" Бассиля. Причиной "развода" стал отказ последнего выполнить просьбу Насраллы поддержать избрание на пост президента Ливана Сулеймана Франжье, представителя мощного военно-политического и финансово-экономического клана маронитов. Напомним, главой государства в Ливане может стать только христианин-маронит. Бассиль заявил, что он не верит в способность Франжье вывести страну из глубокого кризиса. Вместо этого он попросил в ходе беседы с Насраллой поддержать на выборах его собственную кандидатуру.

Источник - НГ
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