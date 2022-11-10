Анкара объединяет Центральную Азию, - В.Панфилова

01:01 11.11.2022

10.11.2022



Страны Организации тюркских государств хотят соединить регион с мировыми рынками

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Самарканд – жемчужина Востока – впервые принимает саммит Организации тюркских государств.

В Самарканде 11 ноября состоится первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ), образованной вместо Тюркского совета, в ходе которого будут приняты конкретные решения по дальнейшей интеграции стран – участниц организации. Главы ОТГ рассмотрят вопросы развития транспортных коридоров и подпишут документы, в числе которых создание Тюркского инвестиционного фонда с уставным капиталом 500 млн долл. Интрига саммита – войдет ли Туркменистан в ОТГ или останется в статусе наблюдателя.

В Самарканд для участия в саммите ОТГ прибыл экс-президент, глава Халк Маслахаты Милли Генеша (верхней палаты туркменского парламента) Гурбангулы Бердымухамедов. Это формально понижает статус делегации и уровень ее представительства, но одновременно усиливает ее устойчивость к интригам и показывает, кто располагает самыми действенными рычагами реальной власти в Туркменистане. Напомним, что Туркменистан на протяжении многих лет отказывался от членства в Тюркском совете и только в прошлом году, после того как он был преобразован в ОТГ, согласился на статус наблюдателя. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал вступление Туркменистана в ОТГ. Но туркменские власти ограничились лишь обещаниями усилить гуманитарное и экономическое сотрудничество в рамках ОТГ, обойдя вопрос полноценного членства (см. "НГ" от 30.10.22). От решения Гурбангулы Бердымухамедова зависит не только судьба многих транспортных проектов, но также будущее организации.



Второй страной, имеющей статус наблюдателя в ОТГ, является Венгрия. На саммите ее будет представлять премьер-министр Виктор Орбан. О полноценном членстве этой страны в ОТГ пока речь не идет.



"Символично, что первый саммит стран – членов ОТГ пройдет в Самарканде, который играет огромную роль в тюркской цивилизации. Главным событием саммита станет подписание подготовленного к нему пакета документов, которые будут определять развитие ОТГ на период 2022–2026 годов", – заявил глава МИД Узбекистана Владимир Норов в четверг в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОТГ. По его мнению, в документах, которые будут подписаны на саммите, "отражены общие подходы к взаимодействию по востребованным и перспективным направлениям сотрудничества".



Напомним, что в ходе предыдущего саммита (тогда еще Тюркского совета), который состоялся в ноябре 2021 года в Стамбуле, был принят стратегический документ "Видение тюркского мира до 2040 года", который определил приоритеты сотрудничества стран организации на ближайшие два десятилетия, в том числе достижение свободного движения товаров, капитала, услуг, технологий и рабочей силы между государствами – членами ОТГ.



На нынешнем саммите основным вопросом станет обсуждение развития стратегического сотрудничества в транспортной сфере. "Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные условия для превращения нашего региона (Центральной Азии. – "НГ"), соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспортно-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепочки", – сказал Владимир Норов. По его словам, для достижения этой цели необходимо создать единое транспортное пространство, которое прочно свяжет сухопутные и морские границы стран ОТГ с мировыми рынками. Он также отметил, что необходимо укреплять кооперационные связи между ведущими промпредприятиями, инвестиционными компаниями, финансовыми учреждениями и предпринимателями стран ОТГ, выстраивать эффективное региональное сотрудничество.



На саммите ожидается утверждение стратегии содействия торговле, а также принятие решений о создании инвестиционного фонда с первоначальным капиталом до 500 млн долл., которые в равных долях внесут государства организации, а также Банка развития ОТГ. Возможно, что штаб-квартира фонда будет в Бишкеке. Тем более что пост генерального секретаря ОТГ перешел к представителю Киргизии – им станет посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев. Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу поспешил поздравить его с предстоящим назначением, сообщил турецкий ресурс Anadolu.



Выступая на заседании совета глав МИД стран ОТГ, Чавушоглу отметил необходимость в разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии устранения вызовов и кризисов. По словам турецкого министра, современный мир переживает непростой период развития. "В сложившейся ситуации особо значимы солидарность и единство тюркоязычных государств", – подчеркнул Чавушоглу. Кстати, об этом же турецкий министр говорил в Шымкенте (прежнее название Чимкент) на открытии почетного консульства Турции в Казахстане: "Единство – залог успеха тюркского мира. Совместными усилиями сможем преодолеть любой вызов, потому что наша сила – в единстве".



"ОТГ в недалекой перспективе имеет все шансы трансформироваться в Тюркское государство. Лидеры стран неизбежно придут к выводу, что недостаток населения в их странах не позволяет эффективно вести экономическую деятельность и развиваться. Для Турции вхождение Азербайджана, стран Центральной Азии увеличивает численность населения ОТГ как минимум на 80 млн человек. С Венгрией территория увеличивается до 173 млн человек. Нельзя исключать, что Таджикистан, окруженный тюркскими государствами, на правах единоверца может войти в этот дружный коллектив как наблюдатель. Это превратит Тюркское государство по численности и скорости прироста населения в прямого конкурента России. Это более 2% населения мира. На долю этих стран также приходится более 3% мирового ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. Вопрос – как на это посмотрит Китай? Но Турция, лавируя сегодня между Россией и Китаем, получает от одного дешевые энергоносители, от другого – кредиты на развитие своей экономики. От ЕС – технологии, а от англосаксонского мира – мандат на оперативное управление в Центрально-Азиатском регионе и функцию не просто представителя НАТО в ЦА, а орудия, "которое выбьет оттуда Россию и Китай".