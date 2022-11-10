Послом Кыргызстана в Бельгию поедет г-н Эркин Айдит

07:22 11.11.2022

11 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Бельгии



Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Айдит Эркин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Муктар Джумалиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия в июне.



Айдит Эркин был директором департамента консульской службы МИД КР, позже советником-посланником посольства Кыргызстана в России.