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"Великий Туран" может споткнуться о Туран настоящий, - Сердар Айтаков
08:57 11.11.2022

30.10.2022

Туркменистан держит паузу на пути тюркской интеграции

Об авторе: Сердар Айтаков – эксперт по Центральной Азии.

Экс-президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов в знак благодарности
и дружбы с РФ был награжден российским
орденом "За заслуги перед Отечеством"
IV степени. \Преддверие очередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 11 ноября в Самарканде, по традиции ознаменовалось чередой подготовительных встреч, событий, "челночной" дипломатии и рядом программных заявлений. 17 октября в Стамбуле состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, Совещание мусульманских религиозных лидеров стран – членов ОТГ, заседание министров транспорта, первая встреча министров сельского хозяйства ОТГ и Тюркский агрофорум. Состоялся целый залп визитов президентов государств – членов ОТГ друг к другу: турецкий президент побывал с визитом в Азербайджане, президент Туркменистана – в Казахстане, президент Узбекистана – в Туркменистане, а также в Венгрии, президент Азербайджана – в Киргизии, а также еще более многочисленные визиты министров стран ОТГ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял руководителя администрации президента Узбекистана. Напомним, Узбекистан принимает в этом году саммит глав государств – членов ОТГ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал создание Тюркского инвестиционного фонда ОТГ, а делегации стран – членов ОТГ на одном из совещаний заявили о формировании комиссии по созданию единого тюркского алфавита, первое заседание которой пройдет в этом году в Бишкеке.

Неугомонный Багдад Амреев, генеральный секретарь ОТГ, объехал все или почти все страны организации. Находясь с визитом в Стамбуле, Амреев заявил: "Саммит в Самарканде станет встречей на высшем уровне, которая завершит реализацию исторических решений, принятых на последнем саммите в Стамбуле", цитирует Амреева турецкое агентство Anadolu. Конечно, отдельного реверанса удостоился президент Турции, который, по словам Амреева, "смог объединить весь тюркский мир": "Если четыре года назад в Организацию тюркских государств входило четыре государства, то сейчас их насчитывается семь. Сегодня впервые в истории тюркские страны действуют единым фронтом. Тюркский мир становится реальностью. Мы едины, мы сильнее, и это новая парадигма".

Но есть одно государство, которое стоит особняком и портит "тюркскую парадигму" г-на Амреева. Это Туркменистан. Он является наблюдателем в ОТГ (наряду с Венгрией), но единственным тюркским государством, которое долгое время игнорировало членство в Тюркском союзе (см. "НГ" от 03.10.21). Туркменистан вступил в него на VIII саммите, когда Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркских государств в прошлом году. Во время визита генсека ОТГ в Ашхабад в сентябре этого года Амреев прилагал все усилия для того, чтобы Туркменистан дал публичное согласие на вступление в организацию, но туркменские власти ограничились лишь обещаниями усилить гуманитарное и экономическое сотрудничество в рамках ОТГ, обойдя вопрос полноценного членства. Не помогло и предварительное давление "тяжелой артиллерии" в лице вице-президента Турции Фуата Октайя, который побывал в Ашхабаде двумя месяцами ранее. "Мы хотели бы видеть братский Туркменистан, который вступает в ОТГ в качестве члена-наблюдателя, в качестве постоянного члена на следующей встрече, который состоится в Узбекистане", – заявил Октай во время визита. Не помогло, туркменские власти до сих пор хранят молчание по поводу членства. Но визит Октая был посвящен более практическим вещам. "При сотрудничестве Турции, Азербайджана и Туркменистана мы можем перекачивать туркменский газ в Анатолию, переправляя его по линии TANAP", – заявил он на заседании Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, на которое он, собственно, и приехал во главе турецкой делегации. К слову сказать, и это предложение турецких властей по поставкам газа в Турцию туркменские власти встретили с холодком. Одно из туркменских интернет-изданий, используемое туркменскими властями для неофициального озвучивания официальной позиции, привело в связи с этим предложением вице-президента Турции интересный пассаж: "пытаться получить какие-то выгоды, пользуясь временными затруднениями друга, это просто неприлично", подразумевая в тексте под "другом" Российскую Федерацию, у которой начались проблемы с поставками газа в Европу в связи с событиями в Украине. Поступок туркменской власти, так завуалированно переданный туркменскими СМИ, был оценен по достоинству, "старший" президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Его вручение состоится в ходе визита в Москву 2 ноября. А анонсированный Октаем визит президента Туркменистана до сих пор так и не состоялся, как и планируемый сразу за ним трехсторонний саммит Турция–Туркменистан–Азербайджан.

Как бы то ни было, Туркменистан для интересов Турции является во многом "ключевой" страной. Это связано как с чисто прикладным интересом – через Туркменистан лежит самый оптимальный маршрут в Центральную Азию из уже почти полностью освоенного Турцией Азербайджана, так и с интересом "сакральным". Считается, что историческая территория Туркменистана является прародиной ядра тюркских племен, откочевавших на запад и положивших начало формированию собственно турецкой нации и государства. Да и активно эксплуатируемый турецкими и протурецкими силами термин "Туран" применительно к пантюркскому единению географически находится на территории современного Туркменистана, хотя исторически ничего общего с турками, тюрками и новоизобретенной концепцией "Великого Турана" не имеет.

Возвращаясь к чисто прикладным целям турецкой политики в отношении Туркменистана, стоит отметить, что этот интерес имеет несколько контекстов. Первый и пока еще актуальный на этот момент – получение доступа к туркменскому газу. Позиционируя себя в качестве "газового хаба Европы", турецкие власти надеялись на подключение к его структуре поставок газа из Туркменистана.

Не менее важным контекстом турецких интересов являются и транспортные возможности по линии Баку–Туркменбаши (Красноводск), где был построен новый морской порт. Это самый короткий действующий маршрут в другие страны Центральной Азии и Афганистан. В отличие от северного маршрута по Каспийскому морю на Казахстан маршрут через Туркменистан является намного короче. Особенно это касается Афганистана, куда Туркменистан уже создал две точки входа по железной дороге – Серхедабат (Кушка) и Имамназар-Акина с перспективой выхода на Герат, Балх и Мазари-Шариф.

История взаимоотношений Туркменистана и Турции (см. "НГ" от 03.10.21) имеет крайне противоречивый характер. Всегда декларировалась приверженность "общеисторической общности" и прочим идеологемам, на деле же присутствие турецкого бизнеса, главного проводника турецких интересов в Туркменистане, сворачивалось до исторического минимума, как и деятельность разных институтов "мягкой силы" Турции в Туркменистане. Политика турецких властей также не отличалась последовательностью, ее можно охарактеризовать даже как хаотичную в отношении Туркменистана, турецкие власти не могли предложить туркменским ничего содержательного и экономически предметного, кроме как членство в Тюркском совете, от чего туркменские власти отказывались долгое время.

Имея очень непростой и неоднозначный багаж взаимоотношений – как с турецкими властями, так и шире – с турецким присутствием, власти Туркменистана крайне осторожно относятся к любым интеграционным предложениям вообще и особенно Турции. Именно Туркменистан в полной мере оценил, как Турция ловко старается подменять все тюркское турецким, что тонко отметил тюрколог Владимир Аватков, и это уже успело не понравиться ни туркменским властям, ни туркменскому обществу, которое не восприняло довольно нахрапистой попытки турецкой ассимиляции в 90-х и нулевых годах. Многим памятны погромные рейды турецких "волонтеров" по праздничным базарам Ашхабада против подготовки к празднованию 8 Марта, давно ставшего в Туркменистане народным праздником. И многое другое.

Багдад Амреев в интервью Anadolu отметил, что "…добиться сегодняшних успехов тюркского мира было непросто". Осталось только применить силу – обещаний перспектив, политической крыши, хитрости, денег – для включения в состав "Великого Турана" Туран настоящий.

Источник - НГ
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