Шавкат Мирзиеев наградил Реджепа Эрдогана орденом "Имам Бухари" высшей степени

10:06 11.11.2022

Реджеп Эрдоган награжден орденом "Имам Бухари" высшей степени

Президент Шавкат Мирзиеев наградил президента Турции Реджепа Эрдогана орденом "Имам Бухари" высшей степени. Турецкий лидер стал вторым человеком, удостоенным этой награды.

Вчера, 20:52 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана государственной наградой - орденом "Имама Бухари" высшей степени, сообщила пресс-служба центра саммита Организации тюркских государств.



Церемония награждения состоялась 10 ноября в Самарканде, куда прибыл турецкий лидер для участия в саммите.



Шавкат Мирзиеев дал высокую оценку вкладу президента Турции в развитие и укрепление дружественных связей между двумя странами.



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Глава государства отметил успехи Турции под руководством Реджепа Эрдогана, подчеркнув, что "достижения братской страны вызывают чувство гордости у каждого жителя Узбекистана".



Эрдоган в свою очередь заявил, что принимает орден "Имама Бухари" в качестве "символа братства Турции и Узбекистана", сообщает "Анадолу".



Это второе награждение таким орденом. Первым человеком, удостоившимся такой награды, стал король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.



Орденом "Имама Бухари" награждаются улемы (знатоки ислама), исследователи, писатели, а также главы иностранных государств и правительств за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.