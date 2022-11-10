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|Кыргыз Кубанычбек Омуралиев станет генсеком Организации тюркских государств
10:30 11.11.2022
11 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев станет генеральным секретарем организации тюркских государств (ОТГ). Об этом стало известно сегодня во время выступления на саммите ОТГ президента КР Садыра Жапарова.
"Выражаю признательность за поддержку кандидатуры Кубанычбека Омуралиева. Мы уверены, что его профессиональные и личные качества позволят ему внести существенный вклад в дальнейшее развитие ОТГ и укрепление сотрудничества тюркских государств", - сказал глава государства.
Он также выразил признательность Багдаду Амрееву за плодотворную работу на посту генерального секретаря организации.