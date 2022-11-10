Глобализация как послевкусие. Очередной мировой беспорядок, - Андрей Фефелов

10:36 11.11.2022 Глобализация как послевкусие

очередной мировой беспорядок

Андрей Фефелов



На днях, шагая по вечерней Покровке среди дождя, фонарей и глянцевых луж, я встретил юношу с окровавленным лицом. Он бодро и уверенно двигался мне навстречу, улыбаясь и даже слегка пританцовывая. "Пьян. Жертва уличной драки…" - философически заключил я. Но за этим юношей радостно летел уже другой молодой человек с такими же кровавыми разводами на лбу и щеке. А затем пробежали еще пятеро юнцов с красными кляксами вместо лиц. За ними семенили девушки в черных балахонах и островерхих шляпах. Носы их были обсыпаны синей пудрой, а под глазами чернели нарисованные темные круги.



- Ну конечно! Это Хэллоуин, праздник мертвецов…



Все эти годы, десятки лет в относительно мирной, относительно благополучной путинской России, в Москве и провинциях взрослеющие детки праздновали этот странный заморский праздник. Крохотные православные организации гневались, призывали власти запретить ежегодный "бал сатаны". Письма с подобными наивными требованиями каждую осень пачками направлялись в Госдуму и Прокуратуру, пропадали в безбрежных авуарах равнодушных канцелярий. Русское большинство, по широте своей душевной, снисходительно наблюдало за бесовскими игрищами и даже где-то умилялось экзотическому маскараду.



И только осенью 2022 года это действо стало смотреться как-то дико и совершенно неуместно. Действительно, зачем так усердно мазать лицо игрушечной кровью, если завтра тебя пошлют на фронт? И даже если не пошлют, а дадут возможность учиться, ходить в кино, читать книжки - разве не твои ровесники всего в 700 километрах от Москвы идут в бой, а затем лежат в лазаретах с окровавленными лицами? И зачем нужны бутафорские замки с вампирами, если на юго-западе страны дымятся опустевшие разгромленные селенья, по которым рыскают голодные оглохшие псы? Не странно, не страшно ли в этих реалиях натягивать на себя маску покойника и специально посещать "комнаты страха"?



Праздник Хэллоуин, с его культом мертвечины, был праздником, который принесла миру глобализация. И это далеко не случайно.



Внутри пузыря глобализации в ХХ веке зародился и вызрел весьма занятный и очень токсичный международный политический субъект, имя которому до сих пор не придумано. Это какой-то странный грибок, состоящий из главарей пары сотен ТНК и международных банковских домов, а также их интеллектуальной обслуги, строчащей доклады и манифесты. Глобалисты, прогрессисты, банкстеры, рептилоиды - как их ни называй, смысл все же ускользает… Так вышло, что эти ребята при помощи колоссальных денежных средств, прессы, фильмов, интриг, спецслужб, убийств и заговоров захватили большинство стран Запада и не только. Вдоволь покуражились они и в Отечестве нашем, особенно во время и сразу после инспирированной ими перестройки.



Когда-нибудь на каком-нибудь Бостонском процессе, после окончательного разгрома всемирного штаба отморозившихся рептилоидных финансистов, мы услышим признательные показания бенефициаров проекта "Новый мировой порядок", узнаем, наконец, главный мотив негодяев, затеявших перегонку человечества в смерть, в тлен, в небытие. Ведь агрессивно и тоталитарно насаждаемые "общечеловеческие ценности" оказались принципиально враждебны всем народам Земли, несовместимы с жизнью.



Ураганная пропаганда, методичное правовое навязывание остервенелого феминизма и элгэбэтятины вели весь род людской прямым курсом в демографическую пропасть. А точнее, в помойную яму. Мощнейшим "достижением" захвативших власть финансовых спекулянтов стало невиданное распространение в странах Запада содомии всех форм и оттенков. При этом на зарождение естественных отношений между мужчиной и женщиной приучали смотреть через призму так называемого харассмента, то есть уголовно-наказуемого приставания.



Оскотиниванию западных обществ способствовал и так называемый "гендерный подход", отрицающий традиционную семью. Эти изуверские установки призывали забыть про папу и маму, поскольку теперь есть только "родитель №1" и "родитель №2". Вся эта зловредная ересь прочно вошла в учебные программы на Западе. В Швеции мальчиков в детских садах наряжают в юбочки. Педагогов, выражающих скепсис в отношении переодевания, безжалостно увольняют.



На Западе повсеместно пропагандируется и приветствуется смена пола ребенка, который якобы осознал свой "гендер".



Путин прав, говоря, что это уже форменный сатанизм…



В этом же ряду - и истеричный экологизм, который грозил покончить с промышленным производством и перспективными формами научного и индустриального развития. В качестве прогресса выставлялось бешеное развитие компьютерных и информационных технологий - и неспроста! Цифровые платформы, социальные сети были нужны олигархическим рептилиям для слежки и контроля.



Купленные банкирами экологи ратуют за остановку технического прогресса ради торжества дикой природы. Они склонны рассматривать человечество в качестве паразита, безжалостно пьющего соки из несчастной планеты. "Пусть Земля отдохнет от людей!" - восклицают зеленые активисты. На почве этих человеконенавистнических идей была выращена и навязана западному обывателю притянутая за уши бредовая, жульническая концепция глобального потепления якобы антропогенного происхождения. Мол, углеродный след от автомобилей и пуканье коров фатально влияют на климатические процессы в планетарном масштабе, и именно это приводит к таянью льдов и другим климатическим изменениям.



Вся эта антинаучная галиматья последние десятилетия продвигалась с неистовым упорством и барсучьей настырностью.



Безбрежная власть спекулятивного капитала принесла миру множество разноцветных ядовитых плодов. Проклятая "международка" - все эти ложи, НКО, комитеты, фонды денно и нощно плясали свой неистовый танец смерти.



Дело доходило до "расизма наоборот", когда представители большинства стали подвергаться наглой, открытой дискриминации. Запрет в некоторых странах Запада праздновать Рождество шел рука об руку с активной демонизацией ислама. Любая форма оскорбления традиционных религий приветствовалась. Любые попытки защитить религиозные ценности жестко пресекались, объявлялись фашизмом и нетерпимостью. Рептилоидный клубок затеял войну против наций и государств, против семьи и морали.



Маниакальное стремление этой международной шпаны оскорбить, унизить, а затем и уничтожить человечество нуждается в объяснении.



Реализация проекта, затеянного мировой финансовой олигархией, привела бы к вымиранию народов, разрушению обществ и гибели всей цивилизации.



Что это - безумие, замешенное на иррациональной ненависти к людям? А может, это запоздалая отрыжка умирающей культуры Запада - сформулированная Фрейдом подсознательная воля к смерти?



Или кому-то страсть как хочется уморить землян, расчистить площадку для себя любимых, остаться в одиночестве на опустевшей прекрасной планете? Все тайное станет явным…



Глобализация притащила в страны мира праздник мертвецов. Этот праздник стал ее символом и знаменем. Глобализация провалилась, и ее адский праздник завершился так ужасно в Сеуле. Страшная давка на Хэллоуин унесла жизни полутора сотен человек.



Зловещая распахнутость окон Овертона дала о себе знать.



Как известно, вся эта международная финансовая мафия выпрыгнула пару веков назад из одной какой-то грязной подворотни города Франкфурт-на-Майне. Путь к мировому господству был недолог, хотя и само господство Ротшильдов прошло довольно быстро. Это Ротшильды.



Другая, не менее знаменитая династия, Рокфеллеров, породила банкира Дэвида Рокфеллера - зловещего старикана из фильма ужасов, поменявшего семь имплантированных сердец и отдавшего сатане душу в начале 2017 года. Это событие странным образом совпало с приходом в Белый дом Дональда Трампа, снискавшего репутацию главного могильщика глобализации.



Субъективный фактор в истории, конечно, важен. Не исключено, что потомки Рокфеллера оказались безмозглыми тупицами, потерявшими смысл и логику проекта переформатирования человечества, а Трамп оказался настоящим героем, принцем на белом слоне!



Однако справедливости ради надо отметить, что глобализм стал рушиться десятью годами раньше. Уже в начале 2007-го, в ходе чудовищного ипотечного кризиса в США, стало ясно, что мировой финансовый пузырь рано или поздно лопнет. Именно в эти дни Владимир Путин произнес свою ставшую исторической Мюнхенскую речь. То была первая открытая декларация национального суверенитета Российской Федерации.



Тенденция была налицо. В 2016 году процесс распада экономического и политического глобализма уже нельзя было остановить. Зато можно было возглавить. Победа Трампа на выборах 2016 года дала фантастическую фору Соединенным Штатам. В ходе своего президентства Трамп действовал непоследовательно и наощупь. Он не смог сформировать когорту соратников и, в конечном счете, упустил власть. Но стратегически он действовал правильно, двигался по направлению исторического потока, что давало США поразительное преимущество в новой ситуации.



Приход к власти в 2021 году оравы демократов-глобалистов можно назвать Пирровой победой, ибо это не привело к возрождению глобализма, но обернулось потерей исторического времени для США. Время - главный ресурс переломных эпох.



Кризис сегодняшней американской администрации внешне проявляется не только сюрреалистическими выходками президента Байдена, то и дело теряющего нить, связующую его с миром живых, но и подозрительными приступами вице-президента Камалы Харрис. Неожиданные похохатывания, возникающие без повода в неуместных для смеха ситуациях, стали пищей для кривотолков: мол, "калифорнийская ослица" вечно под кайфом, не стесняется употреблять на публике запрещенные вещества. Но, скорее всего, дело в другом: смешки Камалы - результат перманентного психического срыва. Возможно, дела у глобалистов обстоят столь ужасно, что взгляд изнутри на демократическое закулисье вызывает спонтанные приступы нервного хохота у циничной "вице-президентки".



Логика стремительного распада единой мировой системы на макрорегионы требует быстрого реагирования на возникающие вызовы. Какие бы военные просчеты ни были допущены 24 февраля, стратегически Путин поступил абсолютно правильно. СВО - это и есть деглобализация по-русски!



Руководство КНР не решилось сбить или посадить на континент лайнер вместе с летевшей на Тайвань Пелоси, зато занялось чисткой своих рядов. По мнению ряда экспертов, близких к нашей газете, на ХХ съезде Компартии Китая произошел разгром "пятой колонны" - то есть скрытых сторонников мировой олигархии.



Выборы в Конгресс США - очередной весомый вклад в копилку деглобализации.



Однако самой яркой и запоминающейся антиглобалистской штатовской инициативой стало создание трехстороннего военного союза - АУКУС. США, Великобритания и Австралия объединились, чтобы противостоять КНР. При этом дряхлое НАТО вместе с бесполезной старушкой Европой безжалостной рукой сбрасываются с авианосца современности. Это ничто иное, как густопсовый трампизм, только в исполнении Байдена.



Таким же жестким антиглобалистким демаршем был пресловутый Брекзит, осуществленный Великобританией в преддверии слива ЕС в канализацию. Британия, как большая крыса, предпочла отгрести подальше от обреченного конгломерата европейских государств. Ведь Евросоюз, скорее всего, будет распадаться медленно и очень болезненно, со скандалами и дележом спорных территорий.



В конечном счете, следует помнить, что крах глобализма - крайне опасный и не одномоментный процесс. Скрежет и распад крупных систем, обрушение бирж, изменение государственных и макрорегиональных границ, борьба за зоны влияния между старыми империями, вернувшимися вдруг на подмостки истории - все это происходит уже сейчас!



Когда я задумываюсь о крахе глобализма, меня интересует, прежде всего, вопрос: а куда денутся все эти "фонды-шмонды-НКО" и сотни тысяч сотрудников из числа обслуживающего персонала банкирской мафии? Все эти "совести нации" и "лидеры мнений", засевшие на цифровых платформах, в прессе и на телевидении. Куда побегут растерянные стада экологистов, правозащитников, "независимых экспертов" и либеральных критиков?



Новый владелец компании "Твиттер"* Илон Маск устроил показательную порку глобалистской прислуге, окопавшейся в этой структуре. Руководитель отдела цензуры Виджая Гадде была уволена Маском в прямом эфире. Именно Гадде в свое время нажатием кнопки заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа.



Возможно, скоро Гадде придется покинуть пределы США, ведь после победы республиканцев ей вполне может грозить реальный тюремный срок.



Феномен так называемых "мировых СМИ", у которых есть одно консолидированное, "единственно правильное" мнение, неизбежно сойдет на нет. Растаскивание и распиливание этой колоссальной разветвленной системы воздействия на умы предопределено. Время всемирных информационных кампаний, раздувания международных истерик, штамповки рейтингов и репутаций уходит в прошлое. Крах глобалистского агитпропа будет предпоследним этапом демонтажа всемирного "глубинного государства", за которым последует распад мировой долларовой системы.



Да, СМИ, брошенные прежними хозяевами, как оторванные паучьи лапки некоторое время будут импульсивно дергаться, по инерции продвигая привычную глобалистскую повестку. Однако эпоха потребует новых подходов и новых смыслов, не связанных с климатическими заклинаниями и назойливой ЛГБТ-пропагандой.



Грядущий многополярный мир будет не столь благостным, как нам об этом пророчат идеологи антиглобализма. Гармоничная евразийская архитектура будет выстраиваться не год и не два. К тому же финальную схватку США с КНР никто не отменял. Власть банкиров рухнет, гады сдохнут, но противоречия между странами, народами, экономиками останутся. Евразийские крепыши Китай, Индия, Иран, Турция, Россия станут активно толкаться локотками, формируя собственные зоны влияния. Проигравшей стороной во всей этой мощной кутерьме является Германия, чья долгая кропотливая стратегия стягивания на себя ЕС полностью провалилась. Закошмаренная ФРГ, испытавшая на себе чудовищный эксперимент по слому матрицы, пережившая моральное изнасилование, и ныне находится в униженном колониальном состоянии. Освободиться от опеки заокеанских оккупантов Германия в какой-то момент сможет, но тут же перейдет под влияние других сильных игроков.



Человечество вступает в период очередного мирового беспорядка, в котором мы уже отчасти и живем. Мы прощаемся с глобализацией без сожалений и без иллюзий на ее счет. Наступающая эпоха обещает быть сложной, конфликтной, но поддающейся человеческой логике. Мир без рептилий станет честнее и чище.



Но это будет завтра. А сегодня модный, роскошный, дьявольский глобализм еще куражится, но стремительно ветшает, становясь смешным, неуместным и нелепым, как празднование Хеллоуина в современной Москве, древней столице Большой России.



* Соцсеть заблокирована на территории РФ из-за призывов к экстремизму и невыполнения требований об открытии официального представительства в РФ Источник - zavtra.ru

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