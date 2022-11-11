Европейцы начали жечь деревья, чтобы согреться, - Мэтт Рейнолдс

11:32 11.11.2022

Wired Magazine

США

11 ноября 2022

Европейцы жгут деревья, чтобы согреться

Wired: ЕС выделяет миллиарды на сжигание древесины. Это противоречит его "зеленым" целям

Дрова в одном из многоквартирных домов в Берлине, Германия -



Из-за устаревшей законодательной базы ЕС продолжает выделять миллиардные субсидии на сжигание древесины, пишет журнал Wired. Однако на фоне энергетического кризиса и возросшего спроса на дерево объем выбросов углекислого газа в атмосферу стал даже выше, чем от некоторых видов ископаемого топлива.

Мэтт Рейнолдс (Matt Reynolds)

Заоблачные цены на энергоресурсы вынуждают людей отапливать свои дома дровами, потому что они дешевле. А законы ЕС помогают им в этом.

За последние несколько десятилетий Евросоюз преобразовал свою энергетическую систему. В 2005 году возобновляемые источники давали около 10% всей потребляемой в ЕС энергии. В прошлом году их доля составила 22%. Это одна из главных причин, почему показатели углеродных выбросов в расчете на душу населения в XXI веке быстро снижаются. Если ЕС хочет добиться поставленной цели и к 2050 году выйти на чистый ноль по выбросам, такой переход надо осуществлять еще быстрее.



Но здесь происходит нечто странное. Огромная доля энергии из возобновляемых источников приходится на древесину. Почти 60% всей такой энергии ЕС получает за счет биоэнергетики. Это такой обширный термин, означающий любую энергию, получаемую из того, что недавно было живым. Сюда относятся отходы сельскохозяйственного производства, культуры, выращиваемые на биотопливо и, что самое важное, древесина, которую дает лесная промышленность. Небольшая доля этой биомассы превращается в биотопливо или сжигается на электростанциях. Но почти три четверти идет на отопление домов и предприятий. И речь здесь не только о печках на дровах. Почти все отопление в шведских городах обеспечивается за счет районных систем центрального отопления, а в них в качестве топлива используется главным образом древесина, производимая огромной и весьма влиятельной лесной промышленностью страны.



С началом российской военной операции на Украине цены на энергоресурсы резко выросли, а этой зимой увеличатся еще больше. Поэтому многие европейцы возвращаются к дровам, видя в них дешевый и надежный источник энергии. В Германии поставщики дров сталкиваются с беспрецедентным увеличением спроса, а землевладельцы жалуются, что воры расхищают их леса. Некоммерческие организации предупреждают, что рост спроса приведет к расширению незаконной вырубки, и охраняемые леса окажутся в опасности. "Этой зимой люди сожгут миллионы тонн древесины, а мы ничего не сможем с этим поделать", - рассказывает активист Мартин Пиджин (Martin Pigeon) из лесоохранной некоммерческой организации Fern.



Во многом проблема вызвана Директивой о возобновляемых источниках энергии (ДВИЭ). Это европейский законодательный акт, по классификации которого часть переработанного лесоматериала относят к возобновляемому топливу. Поэтому на его сжигание выделяются субсидии. Но сейчас идут переговоры о пересмотре директивы и внесению в нее поправок. Изменения в законе положат конец таким мерам стимулирования.



ДВИЭ была утверждена в 2009 году, чтобы лучше финансировать энергетику на возобновляемых источниках по сравнению с ископаемым топливом. "Обоснование субсидий и рыночных стимулов заключалось в том, что возобновляемые источники должны обрести свое место на рынке в условиях, когда ископаемое топливо было дешевле", - говорит Пиджин. С тех пор цены на многие возобновляемые энергоресурсы упали и сейчас ниже цен на ископаемое топливо. Однако, действуя согласно этой директиве, Европа по-прежнему направляет миллиарды евро на сжигание древесины, хотя из-за этого в атмосферу выбрасывается больше СО2 на единицу энергии, чем при использовании некоторых видов ископаемого топлива. А еще древесина вызывает загрязнение вредными частицами. "Сейчас у нас сложилась такая ситуация, когда жечь дрова выгодно вне зависимости от закона. А это очень страшно", - говорит Пиджин.



Но многое может измениться. Сейчас в ЕС ведутся продолжительные переговоры о пересмотре Директивы о возобновляемых источниках энергии. Они идут в Европарламенте, в Еврокомиссии и в Европейском совете. В сентябре Европарламент проголосовал за отмену субсидий для непереработанной древесины, поступающей непосредственно с лесозаготовок. Правда, там есть масса исключений для деревьев, спиленных из-за болезней, стихийных бедствий или в целях борьбы с пожарами. Теперь пересмотренный закон должны будут рассмотреть страны-члены ЕС. Они определят, соглашаться или нет с такими исключениями, и хотят ли они уменьшить количество лесной древесины, идущей в зачет показателей по возобновляемым источникам. Этот момент вызывает немало споров. В таких странах как Латвия, Финляндия и Швеция топливная древесина составляет более 20% от общего объема потребления возобновляемых энергоресурсов. Если лишить древесину статуса возобновляемого топлива, этим странам будет сложно достичь своих климатических целей.



"Когда мы выделяем субсидии на сжигание части экосистемы, мы формируем проигрышный сценарий для климата", - говорит руководитель проекта Лина Бурнелиус (Lina Burnelius) из шведской НКО "Защитим лес". При сжигании древесины не только образуется большое количество углекислого газа. Оно создает стимулы для вырубки лесов, а они очень важны для предотвращения климатических изменений. Уходит три десятилетия, чтобы вырастить лес взамен сожженной древесины. Поэтому если сжигать дрова сегодня, углеродный долг удастся выплатить только спустя много лет. Лучший способ его не накапливать - просто оставить деревья в земле. В этом году The New York Times провела журналистское расследование и выяснила, что в охраняемых лесах Румынии ведутся лесозаготовки. Древесину перерабатывают в топливные гранулы, которые потом сжигают в печах и на ТЭЦ по всей Европе.



Вместо того, чтобы создавать стимулы для дальнейшей вырубки лесов, мы должны выделять больше средств на утепление домов и установку тепловых насосов, говорит Пиджин. Эти меры помогут уменьшить спрос на энергоресурсы. А Бурнелиус отмечает, что нам нужны другие возобновляемые энергоресурсы на замену древесине. Она считает, что средства, выделяемые на субсидирование ископаемого топлива и биомассы, следует перенаправить на поддержку солнечной, ветровой и геотермальной энергетики. "Надо вкладывать деньги туда, где они идут на пользу всему обществу, а не в загрязняющие отрасли. Мы не можем переходить с одного вредного для климата топлива на другое".



Выделяемые на сжигание древесины средства можно перенацелить, чтобы они помогали гражданам ЕС оплачивать счета за топливо, говорит Пиджин. В Центральной и Восточной Европе чаще всего печное отопление на дровах у самых бедных людей. Поэтому они вынуждены выбирать: либо топить печи дровами, либо замерзать. Решение есть, говорит Пиджин. Надо не запрещать сжигание древесины, а менять систему, чтобы самые экологически чистые виды энергоресурсов были самыми дешевыми.