США хотят расщепить альянс России и Ирана на атомы, - Игорь Субботин

11:56 11.11.2022

10.11.2022



Белый дом увидел в "ядерной сделке" с Тегераном новые возможности

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



сша, иран, ядерная сделка, свпд, израиль Иранские протестующие могут получить более уверенную поддержку от республиканцев после выборов в Конгресс.

Укрепление отношений между Россией и Ираном вкупе с результатами промежуточных выборов в Конгресс могут стать факторами, которые подтолкнут администрацию президента Джозефа Байдена к форсированному возвращению к ядерным переговорам с Исламской Республикой. Такой сценарий допускают западные дипломаты, которые считают, что для маневра остается небольшое временное окно – до начала января. В противном случае, опасаются они, вопрос с иранским атомом может полностью уйти в зону ответственности Москвы, что отсечет Вашингтону все пути возвращения к стоящему на паузе диалогу.



Об опасениях западной дипломатии рассказали источники израильской газеты "Гаарец". Один из собеседников издания пояснил, что рывок республиканцев на завершившихся промежуточных выборах в Конгресс США затруднит для Белого дома реализацию дипломатических инициатив, в том числе желания наложить ограничения на ядерную программу Ирана за счет восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года. "Если переговоры по соглашению провалятся, РФ может объявить о своем намерении спонсировать ядерные контакты с Ираном и заставить международное сообщество согласиться с формулировками, которые могут быть выгодны иранцам", – уверен еще один источник газеты.



По этим оценкам, переговоры о новом СВПД в таких обстоятельствах уже нельзя будет вернуть на исходные позиции. Вероятно, определенные опасения связаны и со способностью российской стороны оказать поддержку развитию иранской ядерной программы. Видимое сокращение дистанции между двумя государствами в сумме с частичной потерей американским демократическим лагерем своего капитала в Конгрессе заставляют Вашингтон обдумывать компромиссные варианты в контексте так и остающегося на паузе диалога с Тегераном. Не исключено, что в США всерьез допускают, что могут предложить Исламской Республике такие условия в дискуссии о выходе из-под международных санкций.



Переговоры между Ираном и международной группой в лице России, Китая, Британии, Германии, Франции и – опосредованно – США находятся в подвешенном состоянии с весны этого года, несмотря на все попытки его реанимировать. Процесс притормозили политические требования Исламской Республики. Другой стоп-фактор обеспечили и отказ Тегерана прислушиваться к мнению звучащих с сентября голосов протеста, и рост в западных СМИ сообщений об использовании оружия иранского производства в зоне специальной военной операции в Украине. Комплекс этих явлений окончательно настроил большую часть американского истеблишмента, прежде всего республиканского, против идеи какого-либо диалога с иранскими властями.



В итоге в конце октября спецпредставитель США Роберт Мэлли выступил с неожиданно жестким заявлением, сказав, что администрация Байдена не станет тратить время на обсуждение возрожденного СВПД, если Иран "занимает позицию, которую он занял". "Мы не собираемся концентрироваться на чем-то инертном, когда происходят другие вещи", – подчеркнул дипломат. Американские источники портала Axios усилили эти высказывания, проинформировав, что официальные лица в Белом доме, занимающиеся Ближним Востоком, уже исходят из того, что никакого ядерного диалога нет, и, что наиболее интересно, прорабатывают план военного решения в том, что касается ядерной программы Исламской Республики.



Осложняющим фактором для администрации Байдена становится и возвращение к власти в Израиле лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, жесткого противника дипломатических подходов. На прошлой неделе депутат Кнессета (парламента) от "Ликуда" Цахи Ханегби заметил, что политик в случае получения премьерских полномочий "может, вероятно, распорядиться нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не добьются успеха с "ядерной сделкой" и не смогут принять меры". Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц внес уточнения, сообщив, что у его страны "есть готовность, способности и долгосрочные планы" по силовому сценарию, но "нужно обдумать этот вопрос очень осторожно".



Наиболее видные представители республиканского лагеря придерживаются подчеркнуто "ястребиной" позиции в отношении Ирана. Некоторые из них открыто посещают мероприятия леворадикальных оппозиционеров, проживающих в изгнании, и не стесняются высказываться в поддержку смены власти в Исламской Республике. Так что вполне очевидно, что в новом созыве Конгресса они будут лоббировать меры по поддержке участников протестного движения, которые выходят на улицы в Иране с сентября. Обещание "освободить" Исламскую Республику прозвучало накануне старта промежуточных выборов и из уст Байдена, однако дальнейшие разъяснения пресс-службы Белого дома дали понять, что это оговорка. Говорившие с "Гаарец" дипломаты предупреждают, что открывшееся для администрации окно возможностей продержится до 3 января, когда новый состав Конгресса должен принять полномочия.