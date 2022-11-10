Кто вы, мистер Щедровицкий? Глобалистская интеллектуальная элита сбрасывает маски, - Дмитрий Винник

12:09 11.11.2022 2 ноября российский философ и консультант (это слово лучше всего подходит для описания его весьма специфической и многогранной деятельности) Петр Щедровицкий принял участие в прямом эфире украинского политолога Юрия Романенко вместе с Алексеем Арестовичем. Эфир назывался со вкусом: "Новый мировой порядок и новая промышленная революция".



Петр Щедровицкий весьма успешный продолжатель дела своего отца, - советского философа Георгия Щедровицкого. Последний создал некое интеллектуальное учение и даже массовое движение, известное как "системно-мыследеятельностная методология" или просто "методология". В советские годы это движение внедряло деловые игры для решения комплексных социально-экономических проблем и имело значительные успехи. С гибелью плановой экономики оно потеряло своего основного заказчика, но весьма сплоченные и фанатичные "методологи" нашли себе место в новой России, занявшись созданием частных школ и консалтингом. Это не удивительно – ведь это фактически есть самобытная отечественная школа управления, правда с откровенно сектантским оттенком, который в той или иной степени признают сами приверженцы этого учения. Наследный лидер этого движения Петр Щедровицкий работал на руководящих должностях и был влиятельным советником на предприятиях отечественной атомной промышленности, был советником главы "Росатома".



Вряд ли сильно преувеличу, если скажу, что к началу века подавляющее большинство частных школ в России и даже соседних странах, были созданы представителями этого ордена. Слово "орден" здесь вполне уместно, поскольку это сообщество осознанно культивировало подобные представления, обращаясь то к культу пифагорейцев, то к романам Германа Гессе как к неким образцам. По моим оценкам, к "методологическому" сообществу в той или иной степени принадлежат десятки тысяч человек. Это исключительно влиятельное движение, проникшее почти во все сферы нашего общества. Пожалуй, только в армии методологов особо не жалуют. Да и самим методологам армия не очень-то и интересна, - они предпочитают действовать в отраслях образования, культуры и науки. Либеральные реформы образования – во многом их рук дело. Состояние отечественной культуры – один из результатов работы "школы культурной политики". Ужасы наукометрического террора, - не обошлось без методологов. Это - с одной стороны. С другой стороны, Петр Щедровицкий в 1999 году написал программную статью про русский мир: "Русский мир и транснациональное русское". Эта статья послужила основанием для причисления критиками идеи "русского мира" ее автора к лику кремлевских визирей, наравне с Владиславом Сурковым. Как выяснилось впоследствии, - напрасно. Впрочем, если понимать, что написано в статье, "русский мир" оказывается весьма специфическим: "Чем большему числу отдельных граждан других государств нужна Россия, тем устойчивее позиции России в мире. Основы своей устойчивости и нужности формирующаяся русская государственность может и должна искать в пределах Русского Мира, в политике конструктивного развития его мировых сетей".



Фактически П.Г. Щедровицкий предлагает российской государственности опираться не на собственных граждан, а на иностранцев, пусть и представителей русско-говорящей диаспоры. Это вовсе не вырванная из контекста интерпретация, поскольку "С момента еврейских погромов русский мир начал исход из Российской Империи и продолжается 100 с лишним лет". Это он называет "русским архипелагом", который во всех построениях, очевидно, важнее континентальной России в ее государственных границах. В совместном эфире с Арестовичем Щедровицкий признает, что про государство, которое соответствовало бы такому "диаспоральному способу существования русской культуры" он и написал упомянутую статью. Автора можно было бы обвинить в космополитизме, но он идет дальше и говорит, что написал статью, в которой есть термин "космополитическое государство". И впрямь, есть такая статья и такой термин:: "Для нас очевидно, что космополитическое государство сегодня исторически более эффективно, чем национальное". Автор задает вопрос, готова ли Россия построить подобное передовое государство? Сначала он ругает радикальный либерализм как позицию "лучше никакое государство, чем то, которое досталось нам в наследство от эпохи "развитого социализма" а затем утверждает, что стратегия формирования "постнациональной государственности" в России может быть осуществлена с опорой на ресурсы Русского Мира, профессиональные и транспрофессиональные школы и сети и т.п. Из сказанного можно сделать вывод, что П.Г. Щедровицкий очевидно считает, что российское многонациональное государство слишком национальное, раз его следует сделать постнациональным. А как это понимать, учитывая слова, сказанные в известном интервью М. Зыгарю* 22 июня: "Дело в том, что я не считаю, что Российская Федерация - государство"?



Далее он умничает, что СССР тоже не государство, хотя он пытался переучредить государство после 300-летия правления Романовых; заявляет, что у него своя теория государства. Согласно этой теории, Россия после 1991 года был потенциал учреждения государства, как он в свое время был у северных провинций Нидерландов! Что за вздор?! Дело в том, что на Нидерландах и Великобритании у Щедровицкого небольшой пунктик. В эфире с Арестовичем он уже Украину сравнивал с Нидерландами, а Россию с Испанией времен известной войны. Правда, стоит отметить, что ему удалось ужаснуть участников упоминанием, что война длилась 80 лет. В интервью Щедровицкий сокрушался, что вожделенную космополитическую государственность учредить не удалось, несмотря на все его записки в Кремль, "процесс пошел не туда", и русский мир наполнился еще одной волной эмиграции. Но: "Все идет по моему сценарию, только вопрос с центром. У этого центра потенциала нет, но это не значит, что не будет функционального центра. Но какой? Вот какой центр армянского мира? Или еврейского мира?" Какой из этих слов можно сделать вывод? Только один – Петр Георгиевич Щедровицкий уготовал всем нам судьбу странствующих народов. Для нас это трагедия, а для него, очевидно, идеал.



Для самобытного мыслителя русского мира характерна и весьма специфическая форма историцизма: "Я, как был, так и остаюсь в шоке от полного отсутствия понимания сутевых процессов XX века. Вот, казалось бы, мы до костечек разобрали немецкий сюжет. Мы не стали разбирать сталинский сюжет, побоялись. Некоторые говорят, что это основания причина того, что происходит сейчас. Я не знаю. Но никаких выводов же не было сделано, ни из первого, ни из второго. Страна, которая не провела мыслительную рефлексию XX века, будет вынуждена прожить этот ХХ век еще раз, но не в мышлении, не в воображении, а реально тушкой. Это займет 100 лет". На самом деле, подобное мы уже слышали не раз. Во-первых, имеет место приравнивание гитлеризма и сталинизма, причем по какой-то причине утверждается, что оба недоизучены, а второй недоизучен особенно, несмотря на десятилетия усилий историков. Вероятно, это попытка внушить еще нечто немыслимо ужасное. Во-вторых, внушается идея необходимости покаянства за XX век под ширмой рафинированного понятия "рефлексии". В-третьих, нас запугивают вековым ужасом, если мы не будем должным образом каяться, простите – "рефлексировать", но правильно, согласно учению СМД-методологии. Если обобщить, то мы имеем типичную форму либерального историцизма, внушающего комплекс отрицательной национальной исключительности.



Про объяснение смысла СВО Президентом Щедровицкий, ничтоже сумняшеся, рекомендовал перечитать "Майн Кампф" или его популярное критическое изложение, чтобы донести простой смысл: "В "Майн Кампф" тоже самое. Замените евреев на украинцев, получите тоже самое". Интересно, он действительно так считает или это необходимое заявление для комфортного существования в эмиграции? Скорее второе, поскольку имеет место и утверждение из методички ЦИПСо про лидера нашего государства: "Он, очевидно, сошел с ума, наверное, в детстве мама уронила". Фамилию и должность не произносит, но это и неважно.



Но вернемся к немыслимому эфиру с Арестовичем. Последний в основном молчал, будучи обращенным к камере строго в профиль. Порой он выглядел погруженным в дремоту. В конце он сказал, что вопросов у него нет, поскольку пришел послушать мыслителя и высказал серию комплиментов. Провоцировали Щедровицкого двое ведущих. Не сказать, что это было сильно удачно, но на измену родине по строгим "сталинским" критериям Петр Георгиевич все-таки наговорил. Во-первых, он просил учитывать, что "представляет страну-агрессора", хотя вовсе не представляет, а просто имеет гражданство по некоему недоразумению. Во-вторых, он признал, что в 2001 году поехал на Украину проверять, может ли Киев быть ядром русского мира? Разве это признание не означает, что еще 20 лет назад он встал на путь осознанной измены, пытаясь стать идеологом альтернативного русского государства? Следует сказать, что он дал отрицательный ответ и прогнозировал гражданскую войну, если не будут решены "проблемы между западом и востоком". Ведущий задал вопрос, сможет ли Украина принять участие в стабилизации Евразии, если Россия не справится, "откусив кусок и перейдя на более высокий статус, как вы пишете в пункте 3". Щедровицкий ушел от ответа. Тогда ведущий спросил, означает ли аналогия про 80 лет испано-голландской войны, что нужно "прицелится на войну на много поколений, в т.ч. к переустройству территорий России?" Щедровицкий ответил: "Все, что можно сказать не меняя формата, я сказал".



Возникает желание сказать, что это все, что нужно знать об именитом философе, консультанте, "методологе" и лидере экспертного сообщества Петре Георгиевиче Щедровицком. Однако вопросов больше, чем ответов. Есть мысли, что сказанное говорит много и о самой СМД-методологии, но это тема, требующая отдельного изучения, как, впрочем, и тема, какую роль это движение сыграло в гибели СССР.



С одной стороны, признания Щедровицкого – очередной живописный пример как глобалистская интеллектуальная элита сбрасывает маски. С другой, демонстрация чего на самом деле стоили их наукообразные лингвистические конструкции, которыми они обильно кормили и власть, и общественное сознание.



*физическое лицо, признанное СМИ - "иностранным агентом" Источник - zavtra.ru

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