Нехватка школ в Казахстане: есть ли свет в конце тоннеля? - Серик Маселов

12:13 11.11.2022 Нехватка школ в Казахстане: есть ли свет в конце тоннеля?

Среди наиболее обсуждаемых в обществе "болевых точек" немногие могут сравниться по дискуссионному накалу с вопросами повышения качества образования в казахстанских школах.



Количество высказанных мнений и предложений огромно, при наличии некоторых разночтений в оценках, эксперты единодушны в одном – уровень среднего образования в стране снижается из-за сбоев в инфраструктурном обеспечении, а точнее - острой нехватки ученических мест в школах, а кое где и самих школ.



Дефицит ученических мест по данным ведомственных сайтов составляет более 220 тысяч учащихся. Школьники учатся в переполненных классах - по 30, 40 человек, из-за чего учителя физически не успевают опросить во время урока даже небольшую часть учеников.



В некоторых школах в связи с массовым притоком первоклашек открылись классы с буквенными обозначениями "Э", "Ю", "Ч" и "Ш". В одной из школ Алматы открыли 28 первых классов.



И получается, что с одной стороны есть СанПиН, есть и контролирующие инстанции, а с другой - все эти нормативы и инспекторы "молча стоят в сторонке", в том смысле, что никак не могут влиять на ситуацию.



Специалисты подсчитали, что в случае, если государство не примет срочных мер по увеличению количества учебных заведений, то в 2025 г. этот показатель вырастет до миллиона.



Прицепом идут такие "вагоны" проблем, как недостаток мебели, снижение качества организации питания, нехватка санузлов и многое другое, без чего не может нормально функционировать ни одно учебное заведение.



В конце сентября, выступая на заседании Высшего совета по реформам, Касым-Жомарт Токаев поручил в течение месяца решить все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре школ, строительство которых должно начаться в 2023 г. По остальным – до конца года.



Месяц прошел. Учитывая жесткие сроки, логически ожидался всплеск активности МИО, которая к тому же должна была проявиться в информационном поле.



Судя по официальным источникам, наиболее остро проблема трехсменных школ стоит в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Сложная ситуация складывается и в некоторых школах столицы, а также Шымкента.



Не сомневаясь в исполнительности исполнительных органов, все же отметим, что, на официальных сайтах акиматов перечисленных областей и городов царило привычное затишье, если не считать текущих материалов, которые, в основном, ретранслировали вышестоящие и региональные установки.



Информации о выделении и оформлении земельных участков под строительство школ в контексте поручения Президента, в них не содержалось. За исключением сайта акимата столицы.



"Для строительства школ на данный момент определили уже 102 земельных участка. Земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. К примеру, в густонаселенном и активно развивающемся районе Есиль - 49 участков, в районе Алматы – 29 участков и др." - отчитывался столичный аким о результатах выполнения поставленной задачи.



Правда, что подразумевается под словом "определили" - проведение юридического оформления этих участков и подключение к инфраструктуре, как это вероятно и требовалось, либо речь идет пока о предварительных решениях, не детализируется.



Из региональных пресс-служб немногие осветили состоявшиеся совещания по искомой теме. "30 сентября под руководством главы региона состоялось совещание, на котором была обсуждена реализация национального проекта в Мангистауской области "Комфортная школа", сообщила пресс-служба акима этой области. До 2025 г. в рамках упомянутого нацпроекта местными властями планируется построить 44 школ.



И все же в предыстории вопроса усматриваются отдельные нестыковки.



Еще в январе СМИ сообщили, что в 2022 г. "в Мангистауской области планируется ввести в эксплуатацию восемь школ. Пять из них строятся в Актау". Об этом доведено во время ознакомления заместителем главы региона Г.Калмуратовой с ходом строительства новых образовательных учреждений.



В июле, уже акимом области Н.Ногаевым, в ходе объезда строящихся объектов сказано о планах по вводу в эксплуатацию в 2022 г. двух школ и двух пристроек на более 2400 мест.



С чем связано снижение и так небольшого, в общем-то, количества планируемых к открытию школ – то ли подрядчики подводят, то ли сами ведомства допустили неточность, при этом не указано.



Изложенное не совсем стыкуется с информацией акимата о приоритетности задач по ликвидации трехсменных школ, что обусловлено тем, что в Мангистауской области "один из высочайших показателей рождаемости по стране" (за последние пять лет количество учащихся увеличилось на 41 тыс человек).



Область занимает последнее место в стране по объемам инвестиций в сферу образования и находится в числе аутсайдеров по затратам бюджета на эту сферу.



Впрочем, это не единственный пример разнобоя в цифрах.



В разделе "Образование" сайта акимата Акмолинской области, в числе строительства прочих соцобъектов, на которые бюджетом в 2022 г. выделено 8,6 млрд тенге, содержится информация о планах по возведению 13 школ на 5552 места.



Пресс-секретарь областного управления образования А.Бейсембаева в июле этого года сообщила, что в регионе строят 15 школ на 6,7 тысячи учеников, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Месяцем позже руководитель отдела строительства объектов социальной сферы Акмолинской области Н.Байгожин рассказал о строительстве в текущем году 12 школ на 5240 мест.



Чем вызвана эта "игра цифр" осталось неясным, хотя для региона, имеющего густонаселенные пристоличные поселки, они, наверное, имеют значение. Руководству области в самый раз, как говорится, определиться с потребностями и довести начатое до конца.



Нельзя назвать информационно насыщенным сайт акимата Шымкента по части строительной тематики в сфере образования. В них - сведения о выделенных еще в 2019 г. средствах на текущий и капитальный ремонт школ и детсадов города.



В различных источниках руководство города обещает в 2023 учебном году полностью ликвидировать трехсменные школы.



Хотя и здесь не обошлось без разночтений по количеству школ, что интересно - в сторону повышения.



В Шымкенте до конца 2022 г. в эксплуатацию сдадут 9 школ - было сказано еще в апреле, в ходе объезда акимом строящихся объектов образования.



Прошло немногим более трех месяцев и на пресс-конференции в СЦК аким уже делился планами по завершению до конца года строительства аж 24 школ для 11 703 учащихся.



Учитывая традиционно высокую рождаемость детей в южном мегаполисе эта "игра на повышение", в общем-то, не вызывает особого удивления. Удастся ли реализовать такой объем работы в срок и не в ущерб качеству – это уже другой вопрос.



Пока в актив южного мегаполиса можно отнести сложившуюся в последние годы позитивную практику привлечения к строительству учреждений образования частных организаций. Так, из 24 планируемых к завершению в этом году школ, 20 возводятся за счет инвесторов, сообщает глава города.



Нет информации об исполнении поручений Президента на сайте акимата Алматинской области. Опубликованы материалы поездки на днях министра просвещения в Конаев для встречи с населением, есть информация о планах по строительству в 2023-2024 гг - 54 школ. К слову, Алматинская область является лидером в стране по количеству трехсменных школ, их насчитывается более 50-ти.



Не случайно на решение этого вопроса государством выделяется космическая сумма – порядка 28 млрд тг.



Дело за малым - остается не повторять ошибки прошлого. Регион печально известен некачественным строительством школ. Еще на слуху история со школой №25 в г.Талгар, построенная почти за 3 миллиарда тнг и школа в селе Каратал, на нее затрачено 430 млн тнг, которые после сдачи в эксплуатацию, за сравнительно короткое время приходили в аварийное состояние.



Причины банальны – использование старых материалов, недобросовестные подрядчики, отсутствие контроля за ходом строительства со стороны уполномоченных органов.



Социальные сети, да и коридоры акиматов тогда кипели от эмоций и возмущений родителей, после чего дело завершалось новыми многомиллионными вливаниями, но уже на ремонт. И это не единственные случаи неэффективного использования средств, по которым последовали меры прокурорского реагирования.



Не отличается особой информативностью сайт акимата Жамбылской области. В разделе "Образование" содержится список обладателей образовательных грантов, выделенных за счет средств местного бюджета, правда еще в 2021 г., а также данные о госзаказе на подготовку кадров, тоже годичной давности.



Здесь надо оговориться, что сайты региональных управлений образования - это тема отдельного разговора. Их наполняемость и уровень содержания информационного контента очень часто далеки от понимания серьезности проблем и задач в сфере образования.



Из других источников удалось выяснить, что в 2022 году на развитие сферы образования Жамбылской области направлено 244,4 млрд тенге, что составляет 53 % бюджета области. При этом на строительство 22 объектов образования выделено 7,6 млрд тенге, введено в эксплуатацию семь школ. До конца года будут завершены работы еще в 10 школах.



"Мы делаем все возможное, чтобы ежегодные проблемы не повторялись, – сообщил глава региона Н.Нуржигитов на встрече с представителями СМИ. – Поставлена задача завершить строительство школ до 20 августа и полностью подготовить школы к новому учебному году. Подрядчики предупреждены, что в случае некачественного строительства и отставания от графика, будут приняты жесткие меры".



К сожалению, решительный настрой акима области, судя по последовавшим событиям, не передался его подчиненным. Речь идет о фиктивном открытии в сентябре школы №61, строительство которой обошлось бюджету 1,3 млрд тенге.



На церемонии были флаги, шары и напутственные речи, а в качестве уважаемых гостей участвовали секретарь областного маслихата, аким города и руководители Управления образования.



В действительности как оказалось, школа не была готова принять учащихся, в ней не было воды и электроснабжения. А торжественное собрание – это всего лишь красивый спектакль, на который в качестве массовки пригласили детей и учителей из соседней школы №50.



Теперь в Таразе есть свое LRT – шутят местные журналисты. На вопросы о причинах этого казуса не смогли внятно ответить ни в управлении образования, ни в акимате. "Здесь даже нет ответственности. Открыть открыли, но обманули народ. Как это по-другому называть?", – не скрывала возмущения одна из родительниц.



Подобные "липовые" открытия школ, поясняет "31 канал", практикуются, чтобы показать, как осуществляется поручения Президента по открытию учебных заведений.



Остается надеяться, что с вводом нацпроекта "Комфортная школа" возможность таких фактов будет исключена. Во всяком случае вице-министром просвещения Г.Бейсембаевым заявлено, что в дальнейшем будет применяться единый стандарт, который позволит минимизировать риски некачественного строительства школ.



Добавим, что Президентом поддержано предложение Правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию этой работы. Спрос за школы будет особый, предупредил он руководителей регионов.



Однако как будет реализовано это поручение в реальности, покажет время, причем уже весьма скоро, 23 год на пороге.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Маселов Серик

09.11.2022 Источник - turanpress.kz

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