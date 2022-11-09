Интересы Казахстана в процессе голосования в ООН, - А.Чеботарев

12:37 11.11.2022

Интересы Казахстана в процессе голосования в ООН

2 марта этого года исполнилось 30 лет с момента вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций (ООН). За это время сторонами накоплен огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества, включая открытие и деятельность в Казахстане представительств самой организации, различных ее учреждений и программ, непостоянное членство республики в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг., ее участие в миротворческих миссиях в Западной Сахаре и Ливане. Кроме того, в августе 2021 года Казахстан принял с размещением в Алматы Миссию ООН по содействию Афганистану в связи с известными событиями в данной стране.



Участие в ООН отмечено также озвучиванием главами государства и другими должностными лицами Казахстана многочисленных предложений и инициатив глобального и регионального характера. В том числе это касается укрепления позиций самой организации в современной системе международных отношений и повышения уровня эффективности ее деятельности. Показательно в связи с этим, что 20 сентября т.г. в Нью-Йорке во время своего выступления на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент РК Касым-Жомарт Токаев, в частности, отметил: "Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении. Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН. ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям".



Выступая за построение стабильного, справедливого и демократического мирового порядка, а также разрешение любых межгосударственных конфликтов и споров дипломатическим путем, Казахстан заинтересован в достижении всего этого посредством совместных усилий под эгидой ООН и всесторонне поддерживает ее деятельность по решению актуальных международных проблем. Одновременно республика использует площадку организации для продвижения своих национальных и многосторонних, в сотрудничестве с другими странами, интересов. Так, например, в Совете Безопасности ООН Казахстан представлял не только себя, но и всю Центральную Азию.



Отдельной темой является участие Казахстана в процессе голосования за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Так, 4 ноября Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, инициированный Россией. Следует отметить, что данный документ принимается ежегодно с 2005 года. Резолюция, в частности, призывает не допустить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание совершенных во время нее военных преступлений. После одобрения комитета в ближайшее время по ней должно пройти голосование уже в ГА ООН. Казахстан стал одной из 105 стран, которые проголосовали в пользу рассматриваемой резолюции. Такая позиция обусловлена, прежде всего, тем, что на официальном уровне и среди значительной части населения республики чтят память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.



В течение этого года Казахстану также пришлось голосовать за резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН в связи с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. Это, в частности:



- резолюция "Агрессия против Украины", принятая 2 марта. В ней озвучено требование к России относительно немедленного прекращения применения силы против Украины и вывода своих вооруженных сил с ее территории в международно признанных границах. За резолюцию проголосовала 141 страна, 5 – против и 46 – воздержались;



- резолюция "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", принятая 24 марта. Документ требует немедленного прекращения военных действий России против Украины и защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры. Результаты голосования: 140 стран – за, 5 - против, 38 – воздержались;



- резолюция "Приостановление прав Российской Федерации, связанных с членством в Совете ООН по правам человека", принятая 7 апреля. Результаты голосования: 93 стран – за, 24 - против, 58 – воздержались. Вместе с тем сама Россия приняла решение о досрочном выходе из состава указанного органа;



- резолюция "Территориальная целостность Украины: защита принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций", принятая 12 октября. В ней содержится требование к России относительно отмены решений о присоединении территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. Результаты голосования: 143 страны – за, 5 - против, 35 – воздержались.



По третьему из указанных выше документов Казахстан проголосовал против приостановления членства России в Совете ООН по правам человека. Как следует из заявления постоянного представителя РК при Отделении ООН в Женеве (Швейцария) Ерлана Алимбаева, принятие данной резолюции не будет способствовать урегулированию конфликта переговорным путем. Тогда как для этого всем заинтересованным странам и международным организациям необходимо использовать дипломатические усилия на всех международных форумах, включая Совет по правам человека.



Кроме того, документ был принят на основе предъявленных России обвинений в совершении грубых и систематических нарушений прав человека в Украине. Позиция же Казахстана исходит из того, что для подтверждения соответствующих фактов необходимо провести всестороннее расследование и затем уже на основе его результатов рассматривать вопрос о дальнейшем членстве РФ в Совете ООН по правам человека. Кстати, наша страна сама входит в состав данного органа на период 2022-2024 гг. Поэтому ей важно придерживаться здесь, в частности, принципа беспристрастности.



Что касается трех остальных резолюций, то от голосования по ним Казахстан воздержался. Такая позиция страны объясняется следующими основными моментами.



С одной стороны, как заявил 4 ноября в Астане на встрече с представителями иностранного дипломатического корпуса глава государства Касым-Жомарт Токаев, "Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве".



В связи с этим Казахстан не признал ни самопровозглашенные ЛНР и ДНР, ни проведение ими, а также администрациями Запорожской и Херсонской областей Украины референдумов о присоединении к России. Он также в равной степени относится к странам-участницам конфликта как субъектам международных отношений, взаимодействуя с каждой из них в соответствие с подписанными на сегодняшний день международными договорами.



С другой стороны, Казахстан в соответствие со своими неизменными внешнеполитическими принципами многовекторности и прагматизма изначально занял нейтральную позицию по отношению к рассматриваемому конфликту. Учитывая, что отмеченные выше резолюции ГА ООН были составлены с непосредственным участием Украины и в ее поддержку, голосование за их принятие однозначно предполагает занятие ее стороны в этом конфликте. К тому же с Россией Казахстан связан Договором о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, статья 3 которого обязывает стороны воздерживаться от участия в каких-либо действиях или от поддержки таких действий, направленных против другой стороны.



Вместе с тем голосование против данных резолюций означает политическую поддержку России в ее конфликте с Украиной. В свою очередь, это противоречит как отмеченной выше позиции Казахстана, так и основным принципам его внешнеполитического курса.



Таким образом, воздерживаясь от голосования за указанные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Казахстан открыто продемонстрировал и последовательно подтверждал свою нейтральную позицию. При этом в отличие от ряда других стран он не уклонился от участия в соответствующих процедурах. Это обстоятельство объясняется его заинтересованностью, во-первых, в сохранении атмосферы доверия в отношениях с Россией, Украиной и другими государствами и, во-вторых, в участии в процессе урегулирования конфликта между двумя странами в качестве опытного и авторитетного посредника. Возможно также, что Казахстан рассчитывает на поддержку ООН и использование ее механизмов в данном деле.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Чеботарев Андрей

09.11.2022