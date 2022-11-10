В Кыргызстане легализуют "самозахваченные" земельные участки, - Е.Погребняк

12:40 11.11.2022

В КЫРГЫЗСТАНЕ ЛЕГАЛИЗУЮТ "САМОЗАХВАЧЕННЫЕ" ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В 2022 году президент Садыр #Жапаров подписал закон о так называемой земельной амнистии в #Кыргызстан'е. Эти меры призваны снизить социальную напряженность и облегчить процесс инфраструктурного обустройства бедных кварталов. Однако процесс амнистии несет в себе ряд рисков, неочевидных на первый взгляд. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Легализация-2022

По закону "О регулировании земельно-правовых отношений" планируется трансформировать почти 30 тысяч гектаров земли. Для Кыргызстана это большой объем, учитывая, что трансформации подлежат особо ценные сельскохозяйственные территории, которые использовались гражданами не по назначению. Зачастую – для строительства жилых домов и других помещений.



Соответствующий закон был принят парламентом весной текущего года, после чего кыргызстанский Кабмин выпустил специальное распоряжение "О порядке земельной амнистии". По словам министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова, на землях размером 29 тыс. 800 гектаров сейчас проживают 143 тыс. семей. Речь идет сотнях тысяч людей, которые де-юре живут в незаконных постройках.



Сейчас специалисты "Кадастра" принимают заявления от граждан об узаконивании их домов – они были выстроены на территориях, где нельзя возводить жилые постройки. Обычно речь идет о сельскохозяйственных землях. Но есть и такие, что строились в промышленных зонах, вблизи свалок и кладбищ, в других запрещенных местах. Кроме того, имеется отдельная категория граждан, которые построили свои дома на государственных землях, их называют "самозахватчиками". В основном это касается окраин Бишкека.



Власти неоднократно заявляли, что по амнистии людям выдадут только технические паспорта на землю.

Эти документы не подтверждают право собственности, ведь сельскохозяйственные территории в Кыргызстане, как правило, принадлежат государству. Тем не менее, благодаря техпаспорту люди смогут прописаться в самовольно построенных домах, участвовать в выборах, а также получать пособия и другие социальные выплаты по реальному месту жительства.



Но на практике мало кто сомневается, что после раздачи техпаспортов произойдет обычное узаконивание земельных участков, с передачей в частную собственность.



Проблема городских окраин

Тема с захватом (и амнистией) участков остается острым вопросом для Кыргызстана. По словам бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, проблема оставалась нерешенной с 1980-х годов. При этом численность населения в стране постоянно растет. В октябре 2022 года она достигла семи миллионов человек, в то время как по переписи 1999 года в Кыргызстане жило менее пяти миллионов. Постоянно растущее население строит себе дома, причем в наиболее привлекательных местах, вблизи крупных городов.



Наиболее остро проблема стоит в столице. Из-за экономической привлекательности города туда массово приезжали мигранты из других регионов. Деньги на покупку жилья были не у всех, и многие просто начали строить дома на окраинах Бишкека. Таким образом, вокруг столицы появился пояс кварталов, которые де-юре никак не оформлены. Там нет воды, газа, канализации. Свет проведен полулегально. По факту эти кварталы превратились в аналог гетто. В основном они располагаются на южных и восточных окраинах Бишкека, которые легко найти даже на спутниковых снимках.



В других крупных городах, таких как Ош и Джалал-Абад, такая проблема тоже существует, хотя и в меньших масштабах.



Люди вынуждены строить дома на сельскохозяйственных землях, ведь других территорий попросту нет.

В отличие от России, где города строились по соображениям развития промышленности, в Кыргызстане они обычно вырастали из поселений. Эти пункты находились посреди хороших плодородных земель, рядом с дефицитными источниками воды. Однако, строя жилье в неположенном месте, люди непроизвольно и навсегда уничтожают аграрный фонд, который и так постоянно сокращается из-за водного дефицита.



Узаконивание, растянувшееся на годы

На эту проблему обратил внимание и президент Жапаров. 9 апреля текущего года он подписал указ "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель". В пояснении к указу говорится, что в стране продолжаются самовольные захваты земельных участков (в том числе сельскохозяйственного назначения) под индивидуальную жилищную застройку. Даже легально оформленные участки жители незаконно увеличивают за счет уличных пространств, зеленых насаждений, придомовых территорий. Кроме того, земли захватывают организации, учреждения и предприятия.



Процесс узаконивания участков длится уже много лет. Каждая новая амнистия проводится не до конца: не все постройки подпадают под вновь вырабатываемые критерии.

Еще в 2018 году руководство Кыргызстана одобрило закон о трансформации земельных участков, по которому в стране узаконили более 9 тысяч гектаров с построенными на них 40 тысячами жилых домов. Предыдущие парламенты и президенты тоже принимали законы, призванные легализовать "самозахватчиков".



В 2020 году Садыр Жапаров, тогда находившийся в статусе и.о. президента, также подписал закон о легализации участков с незаконными постройками. В прошлом году президент подписал еще один закон о трансформации, по которому были переоформлены 1712 гектаров. По сути, на этих землях разрешили не только выращивать продовольствие, но использовать их для других целей. Иными словами, земельная амнистия в Кыргызстане уже была проведена, но в недостаточных объемах. В том же законе говорилось об ужесточении наказания за незаконные и самовольные постройки.



Таким образом, постоянно повторяется одна и та же ситуация. Люди строят дома в неположенном месте, а государство со временем вынуждено их легализовывать. Не выгонять же на улицу сотни тысяч человек?



Какие риски у захватов и их легализации?

Между тем, находятся и те, кто выступают против практики амнистий. Во-первых, из-за захватов вокруг городов вырастают неблагополучные кварталы, в которых живут приезжие. Это повышает социальную напряженность там, где мигранты являются выходцами из других регионов. Наиболее масштабные захваты земель вокруг Бишкека пришлись на периоды первых двух революций (2005 и 2010 годы). Пользуясь неразберихой и слабостью власти, с юга страны в столицу переехали тысячи человек – и принялись строить дома на окраинах.



Во-вторых, присвоение земель наносит ощутимый ущерб аграрному сектору. Сам Бишкек находится посреди Чуйской долины – плодородного места с хорошей землей и источниками воды. Те же процессы происходят вокруг Оша (второго по численности города Кыргызстана), также расположенного на плодородных территориях. Год от года количество земли, на которой крестьяне могут вести сельскохозяйственные работы, сокращается.

Две трети населения Кыргызстана живут в сельской местности и нуждаются в пахотных площадях. Сокращение количества земли вынуждает людей мигрировать из сельских районов, в том числе за рубеж.

Как итог, республика все больше зависит от импорта продовольствия. Страна полностью обеспечивает себя лишь определенными видами мяса (говядина и баранина), сезонными овощами и фруктами. Кыргызстан считается аграрным государством, но большую часть сельхозпродукции он закупает за рубежом. На импорт в стране приходится больше 70% потребительских и продовольственных товаров. При этом около трети поставок идут из России.



Получается, что чем больше в Кыргызстане застраивают сельскохозяйственные угодья под жилые постройки, тем больше будет страдать продовольственная независимость государства. Регулярно проводимые амнистии говорят о том, что этот процесс продолжится и дальше.



Евгений Погребняк

10.11.22