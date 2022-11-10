Токаев предложил вручить Эрдогану высший орден Тюркского мира. Кто лизнет слаще...

13:15 11.11.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств предложил вручить главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира.



"Наше единство крепнет с каждым днем. Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Он выразил уверенность, что Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление этого сотрудничества.



"В связи с этим хотел бы предложить вручить господину Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.