Японцы сбивают в стаю корабли враждебных Китаю стран, - А.Кошкин

13:26 11.11.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 11.11.2022 |



Присоединится ли Токио к AUKUS?



Японское правительство еще до пересмотра конституции встает на путь воссоздания Страны восходящего солнца в качестве военной державы. США поддерживает и поощряет такую трансформацию.



Для обеспечения поддержки населением лозунга "пушки (ракеты) вместо масла" правящие круги Японии и сервильные СМИ используют жупел внешней угрозы со стороны "агрессивных соседей". Японского обывателя убеждают, что, укрепляя свой военный потенциал, КНР вынашивает планы войны с Японией сначала за островные территории, а затем и за гегемонию над всей Японией. Кроме того, большинство японцев под воздействием панических сообщений ждут ракетно-ядерной атаки со стороны Северной Кореи. Одновременно возрождены страхи по поводу "кровожадных русских", мечтающих захватить всю Японию, начиная с Хоккайдо.



Японское правительство и правящая партия вкупе с крупным капиталом сколачивают под эгидой США уже не военно-политический, а чисто военный блок, направленный против открыто названных врагами соседей – КНР, России и КНДР.



Как сообщало японское информационное агентство "Киодо цусин", давно превращенные в современный военно-морской флот морские силы самообороны Японии провели 6 ноября международный смотр, что якобы было вызвано "беспрецедентным" запуском северокорейцами баллистических ракет.



Подобный смотр прошел впервые за 20 лет и был посвящен 70-летию создания японских морских сил самообороны. И это был не просто парад. В смотре приняли участие и корабли военно-морского флота Южной Кореи, что происходило "на фоне усилий двух восточноазиатских соседей по разморозке их ледяных отношений". К демонстрации силы присоединились 18 кораблей из 12 стран, включая Австралию, Канаду, Индию и США, а также в общей сложности шесть французских и американских боевых самолетов. То есть дано понять, что при обострении обстановки, как это было недавно в связи с провокационными военно-воздушными маневрами США и Республики Корея, соседям Японии будет противостоять коалиция.



"Киодо цусин" считает, что участие в смотре Южной Кореи "связано с тем, что президент Юн Сук Ель работает над углублением трехстороннего сотрудничества в области обороны с Соединенными Штатами и Японией; он занимает жесткую позицию в отношении Северной Кореи".



Отмечается, что отношения между Японией и Южной Кореей в последние десятилетия упали до самого низкого уровня, особенно при президенте Мун Чжэ Ине из-за споров, связанных с колониальным правлением Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах. Южнокорейские власти требуют выплатить компенсации своим гражданам за принудительный труд в годы войны на японских предприятиях, но японское правительство упорно отказывается удовлетворить эти требования.



Приветствуя с борта авианосца "Идзумо" команды собравшихся в бухте Сагами японских и иностранных кораблей, премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что с начала года Северная Корея запускает баллистические, в том числе межконтинентальные баллистические, ракеты чаще, чем когда-либо. "Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над нашей страной", – сказал Кисида, имея в виду испытательный полет ракеты КНДР, запущенной 4 октября. "Мы никогда не потерпим ядерных и ракетных разработок (Северной Кореи)", – самонадеянно заявил Кисида. По его словам, Япония "односторонние попытки изменить статус-кво силой, такие как вторжение на Украину, никогда не должны допускаться ни в одной части мира", сообщает "Киодо цусин".



Пообещав быстро нарастить военные возможности японского государства, Кисида дал понять, что Токио не исключает вооруженной борьбы с Китаем за доминирование в омывающих морях. Он заявил: "Среда безопасности, окружающая нашу страну, включая Восточно-Китайское море и Южно-Китайское море, быстро становится все более серьезной".



Небезынтересно, что, по сообщению Минобороны Японии, Токио направил также приглашение КНР принять участие в параде кораблей, но Пекин, сославшись на напряженные двусторонние отношения, отказался. И это объяснимо, ибо японское правительство всеми действиями подчеркивает антикитайский характер своих военных приготовлений. Примером может служить подписание военного соглашения между Японией и Великобританией: "Япония и Великобритания намерены подписать в декабре крупный оборонный пакт, который позволит странам расширить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить сдерживание растущей угрозы со стороны Китая. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, страны подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA)", – отмечает Financial Times .



Ожидается, что в декабре Великобритания и Япония обнародуют подробности партнерства в рамках программы совместной разработки новых истребителей.



Источники Financial Times сообщили также, что Токио находится "на продвинутой стадии переговоров" с Вашингтоном по поводу приобретения крылатых ракет Tomahawk, которые "при необходимости позволят поражать цели в восточной части Китая". Представитель Министерства обороны Соединенного Королевства заявил изданию, что переговоры с Японией "продвигаются позитивно", хотя комментировать возможное подписание RAA "сейчас неуместно".



Подобный документ два года назад Япония подписала с Австралией. Соглашение с Великобританией можно рассматривать как еще один шаг в направлении сближения с англосаксонскими государствами с перспективой присоединения Токио к антикитайскому военному альянсу AUKUS, заключенному 15 сентября 2021 года между США, Великобританией и Австралией.