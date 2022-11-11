Англия – родина нацизма. Ч. 1, - В.Прохватилов

13:27 11.11.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 11.11.2022

Знаменитый клич нацизма "новый мировой порядок" первым бросил не Гитлер, а англичанин Герберт Уэллс



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Во второй серии показанного на телеканале НТВ документального фильма "Англия – Россия. Коварство без любви" рассказывается о том, как Великобритания способствовала приходу к власти Германии Гитлера и как британские верхи вооружили фюрера нацисткой идеологией. Идеология нацизма был разработана не в Германии, а именно в Англии.



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В качестве примера двойной игры, которую Британия вела на протяжении всей Второй мировой войны, обычно приводят "Странную войну". С самого начала Второй мировой до мая 1940 года британское правительство вело себя действительно очень странно: войска были отправлены на территорию Франции для борьбы с вермахтом, но никаких решительных действий не предпринимали. Пока немцы не начали наступление на территории нейтральных Бельгии и Голландии, британцы даже не пытались их остановить.



Столь же неоднозначно Британия вела себя по отношению к гитлеровскому режиму и ранее, в 30-х годах. В 1932 году в Лондоне был создан Британский союз фашистов, который поддерживал проповеди Муссолини и Гитлера. Во главе Британского союза фашистов стоял аристократ Освальд Мосли. Союзу симпатизировали редакторы крупных изданий, денежные магнаты. К лету 1934 года в рядах Союза состояло 50 тысяч человек.



1 января 1934 года Мосли основал "Январский клуб", куда вошли видные представители британского общества. Председатель клуба Джон Скваер, редактор журнала "Лондон Меркьюри", говорил, что члены клуба "в большинстве своем относятся с симпатией к фашистскому движению". В клуб входило около 450 человек, в том числе Герберт де ля Пэр Гот - директор нескольких крупных компаний, Винсент Виккерс – директор Лондонской страховой компании, лорд Ллойд - бывший губернатор Бомбея, председатель Имперского экономического союза, крупный землевладелец граф Глазго.



Власти (консерваторы) не чинили Союзу препятствий: закрывали глаза на агитацию и сквозь пальцы смотрели на организованные Мосли митинги и демонстрации. Правительство даже разрешило шествие трех тысяч членов Британского союза фашистов в рамках антисемитской кампании. К Мосли благоволила и королевская семья.



6 октября 1936 года Мосли тайно обвенчался с неистовой поклонницей Гитлера, британской аристократкой Дианой Мифорд, совершив этот акт в гостиной Йозефа Геббельса. На свадьбе присутствовал Гитлер, подаривший молодоженам свою фотографию в серебряной раме.



На Олимпийских играх 1936 года перед футбольным матчем между сборными командами Англии и Германии на Олимпийском стадионе в Берлине заиграл немецкий гимн, и обе команды отзиговали.



Свирепым расистом был британский политик Арнольд Спенсер Лиз, основавший в 1929 году Имперскую фашистскую лигу. А на проходивших в баварском городе Байройте музыкальных фестивалях, посвященных Рихарду Вагнеру, частым гостем был автор теории о превосходстве белой расы, аристократ, сын адмирала Хьюстон Чемберлен, написавший книгу "Основы XIX века". Главная идея Чемберлена заключалась в том, что в физическом и интеллектуальном плане арийцы стоят выше неарийцев. Расистское сочинение Чемберлена очень понравилось кайзеру Вильгельму, который похвалил автора: "Вашу книгу немцам подарил Господь Бог". Гитлер называл труд Чемберлена "священным", а самого автора, который в 1908 году женился на дочери композитора Вагнера Еве, своим "любимым пророком".



Авторы фильма отмечают, что идею о превосходстве белой расы Хьюстон Чемберлен позаимствовал у британца Томаса Карлейля, во многом предвосхитившего воззрения Ницше с его культом сверхчеловека, а через него – Гитлера и других идеологов нацизма. И еще задолго до Карлейля шотландский анатом и зоолог Робер Нокс разработал так называемую расовую антропологию, став пионером "научного" расизма в Великобритании.



Еще один англичанин, двоюродный брат Чарльза Дарвина Френсис Гальтон, изобрел евгенику, как систему мер, направленную на предотвращение ухудшения наследственных задатков из поколения в поколение. Идеи Гальтона расцвели в гитлеровской Германии, где занялись борьбой за "чистоту расы". Самыми "неполноценными" были объявлены евреи (кстати, занимающие первое место среди народов мира по числу нобелевских лауреатов на душу населения). С тех пор как после разгрома Германии мир узнал о лагерях смерти Аушвице и Треблинке, слово "евгеника" прочно ассоциируется с нацизмом и расизмом.



И еще. Авторы фильма напомнили, что знаменитый клич нацизма "новый мировой порядок" первым бросил не Гитлер, а англичанин Герберт Уэллс – писатель-фантаст и сотрудник МИ-6.



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В 1940 году правители Третьего рейха разработали "Операцию Вилли", целью которой было убийство короля Георга VI и премьер-министра Черчилля во время их поездки на Багамские острова, где во время войны губернатором был отрекшийся от престола король Эдуард VIII, после отречения принявший титул герцога Виндзорского. Планировалось восстановить герцога на британском престоле, чтобы вывести Великобританию из войны. В 1937 году герцог с супругой посетили Германию и встречались с Гитлером и другими деятелями его правительства. В The Times появились статьи, посвященные визиту Эдуарда в Германию: "Его Королевское Высочество улыбается и по-нацистски салютует толпам людей, собравшимися под его окнами рядом с гостиницей".



Герцог Виндзорский считал короля тупицей, королеву – интриганкой, а Черчилля, возглавлявшего правительство, поджигателем войны. Фюрер же, по его мнению, был великой личностью. Герцог был уверен, что для человечества будет огромной трагедией, если Гитлера свергнут. Для членов королевской семьи это были обычные нравы.



В фильме рассказано о сотрудничестве главы Рейхсбанка Яльмара Шахта и руководителя Банка Англии сэра Монтегю Нормана, о подписании Великобританией и Германией 6 июня 1935 года секретного соглашения о сотрудничестве – воздушного и морского пакта, о посещении спикером Палаты лордов лордом Галифаксом Олимпийских игр в Берлине и его встрече с Гитлером, о согласии Галифакса с аншлюсом Австрии и аннексии чешских Судет и о многом другом.



Авторы фильма продемонстрировали документы из архива СВР, касающиеся англо-французского плана Pike, автором которого бы Черчилль. Согласно этому плану, весной 1940 года 300-тысячная англо-французская армия генерала Вейгана должна была сосредоточиться в Сирии и оттуда совместно с турецкими и иранскими войсками нанести удар по Закавказью. Действия советской разведки сорвали эти планы.



Гитлер был настолько уверен в перспективах военно-политического союза с Великобританией, что 10 мая 1941 года послал своего соратника Рудольфа Гесса в Лондон для переговоров. Гесс перелетел в Англию на истребителе "Мессершмитт-110" и выпрыгнул с парашютом в поместье герцога Дугласа Гамильтона. Документы о пребывании Гесса в Великобритании до сих пор не рассекречены британскими спецслужбами.



Венцом английского вероломства стал план операции "Немыслимое", разработанный правительством Черчилля после капитуляции Германии. По этому плану 1 июля 1945 года союзные войска США и Великобритании должны были развернуть фронт на 180 градусов и напасть на Советский Союз…



Если НТВ покажет все обещанные 10 серий своего документального телесериала, зритель узнает немало интересного и об английской родине нацизма, и о схватке идеологий, в которой не могло быть мирного сосуществования.