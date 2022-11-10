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Какие документы подписали по итогам саммита ОТГ в Самарканде - список
13:45 11.11.2022

Какие документы подписали по итогам саммита ОТГ в Самарканде - список

По итогам саммита глав стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде подписано несколько документов, сообщила пресс-служба президента КР.
Заседание глав Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана состоялось сегодня.
Список документов:
самаркандская декларация девятого саммита Организации тюркских государств;
протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение по созданию Совета сотрудничества тюркоязычных государств;
решение о Правилах процедур Организации тюркских государств;
решение о Стратегии содействия торговле Организации тюркских государств;
решение о назначении генерального секретаря Организации тюркских государств.
Также приняты решения:
о соглашении о международных комбинированных перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств;
о соглашении об упрощении таможенного коридора между правительствами государств - членов Организации тюркских государств;
о меморандуме о взаимопонимании между соответствующими институтами государств - членов Организации тюркских государств по цифровым системам управления персоналом.

Кубанычбек Омуралиев стал генсеком Организации тюркских государств

Источник - Sputnik Кыргызстан
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