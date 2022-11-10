Какие документы подписали по итогам саммита ОТГ в Самарканде - список

13:45 11.11.2022

Какие документы подписали по итогам саммита ОТГ в Самарканде - список



По итогам саммита глав стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде подписано несколько документов, сообщила пресс-служба президента КР.

Заседание глав Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана состоялось сегодня.

Список документов:

самаркандская декларация девятого саммита Организации тюркских государств;

протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение по созданию Совета сотрудничества тюркоязычных государств;

решение о Правилах процедур Организации тюркских государств;

решение о Стратегии содействия торговле Организации тюркских государств;

решение о назначении генерального секретаря Организации тюркских государств.

Также приняты решения:

о соглашении о международных комбинированных перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств;

о соглашении об упрощении таможенного коридора между правительствами государств - членов Организации тюркских государств;

о меморандуме о взаимопонимании между соответствующими институтами государств - членов Организации тюркских государств по цифровым системам управления персоналом.



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