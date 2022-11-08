Русская Идея: лимит на отступление исчерпан, - Александр Дугин

14:25 11.11.2022 РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ АНТИХРИСТА



08.11.2022

Александр Дугин

Русская Идея: безотлагательно!

Сегодня практически все понимают, что без идеологии СВО нам не выиграть. И что это за идеология -- тоже всем кристально понятно. Это -- Русская Идея, включающая в себя



· уверенное и бескомпромиссное утверждение нашей идентичности, нашей этики,



· справедливость,



· верность заветам предков,



· независимость и свобода Отечества от давлений, влияний и атак.



Нам было отказано в этой Русской Идее как минимум в течение 100 лет. Но вот теперь без нее мы не можем сделать ни шагу вперед или даже сохранить имеющееся. Без Русской Идеи мы просто рухнем – не говоря уже о победе в войне.



Лимит на компромиссы и полумеры исчерпан. Россия будет либо русской, либо ее не будет вообще. А русской значит и великой, и справедливой, и духовной, и народной, и сильной, и верной, и честной, и светлой, и жертвенной, и нежной, и святой. Но главное – это значит, что наш народ, наше государство и наша Церковь исполнят тот Божий Замысел о нас и о нашей судьбе, которым и ради которого мы жили, страдали, шли на подвиги, проливали кровь – зачем мы и были созданы и рождены именно как русские.



СВО как предисловие к идеологии

Но есть и другой аспект. Идеология и радикальное изменение общества необходимы для победы в СВО. Сама природа этих перемен столь фундаментальна и значима, что пропорции переворачиваются. С этой точки зрения, СВО и была необходима именно для того, чтобы Россия наконец-то стала русской. И это важнее – даже чем победа над врагом. Если бы Русская Идея восторжествовала бы в России раньше, войны бы не было. У нее не было бы смысла. Ведь война пришла именно потому, что мы слишком доверяли Западу, слушались его, пытались играть по его правилам, полагались на его институты и методики, а к самим себе – к русскому ядру нашего исторического бытия -- относились с пренебрежением. Будь мы собраны и просветлены, проснись мы сами по себе – всего этого можно было бы избежать.



Образ Врага: Запад цивилизация дьявола

Сейчас как никогда важно понять -- кто мы и с кем мы воюем. Если мы просто одно национальное государство среди других, этакая "корпорация Россия" со своими интересами и преференциями, то мы обречены. В таком качестве мы не выстоим. Вся система миропорядка выстроена именно Западом, и он давно заложил в операционную систему международных отношений, в технологии, идеологии, правовые институции и ценностные структуры глобального размаха свое собственное представление о судьбах человечества. И на этом поле нам Запад не переиграть, так как это его игра – ее правила и цели навязаны всем остальным, и по ним выиграть не возможно.



Запад где-то пятьсот лет назад встал на путь секуляризма, материализма, атеизма и капитализма, сделав все это универсальными нормами и целями развития для всех остальных. Кто был не согласен, жестоко подавлялся. Кто пассивно принимал эту повестку или прост был слаб, подвергался колонизации. Кто пытался подражать Западу, но сохранять свои интересы, оказывался под массированным ударом. Запад эпохи Модерна, Нового времени поставил человечеству ультиматум:



· либо вы все признаете универсальными наши ценности и цели, и склоняете голову,



· либо вы об этом пожалеете, и мы вас уничтожим, покорим.



Причем вступая в Новое время, Запад отбросил христианство, религию вообще, и стал строить мир без Бога и против Бога. Это и называется секуляризм, победа временного над вечным, светского над религиозным, посюстороннего над потусторонним, материального над духовным. На этих предпосылках основаны все структуры Нового времени – наука, культура, технологии, промышленность, рынок, "прогресс". "Прогресс" в глазах идеологов современного Запада – это битва земли против Неба, низа против верха. И все поддались на это и поверили этому. Все повелись…



А кто сопротивлялся, тот был сокрушен, оклеветан, оболган, сокрушен или принужден силой признать правоту современного Запада и согласиться с его повесткой.



Вынуждено признала это и Россия – уж с XVIII века, если не раньше. Мы пошли за Западом – хотя по началу это было лишь оборонительной стратегией: мол, позаимствуем их технологии, чтобы эффективнее от них же и защищаться. Но техника не нейтральна. Она несет в себе культурный код. Техника противоположна духу, на свободна от этики, нравственности. Не случайно в греческой мифологии "отцом техники" считается титан Прометей, восставший против Зевса и светлых богов Олимпа.



Еще более токсичен и идеологически заряжен капитализм: когда рынок становится мерой всех вещей, традиционные ценности, духовные цивилизации рушатся. Поэтому мы давно в ловушке Запада.



При коммунистах мы взяли у Запада лишь одну – революционную – составляющую. Нашему народу была близка идея социальной справедливости, общинности. Поэтому русские пошли за социализмом. Но такая версия антикапиталистического восстания основывалась в марксистской догматике на тех же западных предпосылках – атеизме, секуляризме, материализме. Отбросив часть Запада, другую мы, напротив, стали вбирать в себя усиленно и радикально. И именно поэтому в своей догматической – материалистической и атеистической, богоборческой – версии социализм был обречен. А путь православного социализма (о котором мечтали поздние славянофилы, народники и философы русского возрождения) мы так и не испробовали (а стоило бы).



Сброшенные маски: лицо Антихриста

После того как СССР (а это была форма русского восстания против Запада) пал, Запад почувствовал, что стоит на сей раз на расстоянии вытянутой руки от достижения заветной цели – нераздельного мирового господства. И тут его истинное лицо открылось – гендерная политика, ликвидация традиционной семьи, трансгуманизм, тотальная слежка, генная инженерия, передача власти Искусственному Интеллекту -- -- именно эти античеловеческие цели были открыто декларированы Западом в эпоху однополярности. И чтобы навязать все это человечеству, курс был взят на Мировое Правительство. Ведь преград больше не было.



Все остальные западные идеологии Нового времени были теперь впитаны победившим либерализмом. Пал европейский фашизм, затем советский коммунизм. Либерализм выиграл идеологический спор с другими ветвями западных идеологий Модерна, стал главенствующим и единственным. При этом разгромив своих исторических противников, он взял на вооружение их элементы – отныне подчиненные своей главной цели – либеральной гегемонии. По мере необходимости либерализм мог оборачиваться то крайне левой (экология, равенство полов, защита мигрантов), то крайне правой (украинский неонацизм, инструментальный исламский фундаментализм) сторонами.



Весь спектр современных идеологий отныне полностью контролируется глобалистами. И они заходят на последний виток в своем движении к достижению тотальной власти над человечеством. При этом сегодня очевидно, что разрушение традиционных ценностей, капитализм, материализм, прогрессизм и секуляризм были лишь прелюдией к прямому и открытому сатанизму, к цивилизации Антихриста.



Победить такой – открыто сатанинский – Запад, опираясь на его же собственную идеологию, на его методики, начала, установки и правила, невозможно. Даже если мы противопоставляем нынешнему состоянию западной цивилизации ее предыдущие – не столь откровенные и чудовищные – формы, это не имеет никакого смысла, это просто не действенно. Конечно, лет сто назад Запад таким откровенно дьявольским не был. Но речь идет о разных – последовательных -- фазах единого процесса.



С самого начала Нового времени двигался Запад именно к тому, чем является сегодня. Это не недоразумение: за восстанием против Христа всегда стоит только и исключительно Антихрист. Вначале тайно, потом явно. Сегодня явно. Именно поэтому мы необратимо вступили на территорию Апокалипсиса. А "Апокалипсис" по-гречески и есть "Откровение". Отныне все открыто.



Вот с кем ведется сегодня наша война, наша СВО. Без всяких метафор. Наш враг -- Антихрист и его цивилизация. И именно пролегоменами к планетарному торжеству дьявола и был капитализм, материализм, атеизм, технический и социальный "прогресс" прежних эпох. Давить на тормоза уже поздно – на полном ходу захваченное сатаной человечество несется в бездну.



Стан святых

И кем же надо быть, чтобы в такой ситуации прямого – едва ли ни ядерного – столкновения с цивилизацией Антихриста победить ее? Ответ прост. Если Русь не будет станом святых, если мы не возродим нашу духовную вертикаль, если мы не обратимся ко Христу и к духу нашей славной истории, мы просто обречены. Ведь русские – это не нация. Русские -- это духовное призвание, это -- выбор, ответ на глубинный зов бытия. Быть русским и означает быть призванным на финальную битву в конце времен, чтобы выступить на стороне Бога против дьявола.



СВО – это религиозная война в самом глубоком и прямом смысле этого слова. Это, кстати, ясно осознают как раз русские мусульмане, особенно чеченцы, кадыровцы, прямо объявившие СВО "джихадом". Пронзительно понимают метафизический смысл схватки люди "Вагнера" и ополченцы Донбасса. Да, это и есть самая настоящая священная война, так как она ведется против восставших бесов -- против цивилизации демонов. И тот, кто сражается против них, автоматически зачисляется в лагерь ангелических воинств. И никак иначе.



Однако если бы Россия осознала себя именно таковой – Святой Русью, все было бы иначе. Сейчас она не может не осознать. Иначе нам конец. Но это осознание и есть цель. И раскроется оно именно в идеологии. Тогда и народы мира, в том числе и самого Запада, увидят -- против кого бьются русские. Тогда многие решатся выбрать наш лагерь. Потому что это -- лагерь человечества против дьявола.



Человечество не нейтрально. Если не с дьяволом, то с Богом. А если не с Богом, то с дьяволом. Никакого третьего – умеренного, промежуточного – лагеря в финальной битве мировой истории не существует. Пересидеть не удастся. Если вы не воюете на стороне идеологии Света, вы уже рекрутированы армией Тьмы. В этом железный закон Апокалипсиса.



Русская Идея является вселенской

Русская Идея – есть идея всего человечества, но того человечества, которое восстает против власти дьявола, то есть против власти современного Запада и его сатанинской цивилизации. Это и есть настоящий Крестовый поход – нас против них.



Посмотрите на главные темы новостей – обстрелы, теракты, взрывы, экономические катастрофы, неуклонно растущая вероятность применения ядерного оружия – не только тактического, но и стратегического. Неужели кто-то думает, что все это как-то само как-нибудь рассосется? Понятно, что сон глубок, но не до такой же степени. Поэтому пробуждение неизбежно, как неизбежно обращение к Русской Идее – и именно в ее обостренно эсхатологической, апокалиптической форме. Во всем ее содержании и во всей ее глубине.



Мы стоим вплотную к необратимым переменам. И дело не в том, что сейчас разыгрывается, кто рухнет первым – они или мы. Победа над дьяволом не может быть чем-то простым и чисто техническим. Нам не помогут ни "генерал зима", ни даже отдельные военные успехи (которые пока не очевидны). Но даже если бы нам кое-что удалось, и ситуация а украинском театре боевых действий в полномасштабной войне с Западом отчасти исправилась бы, никогда не стоит забывать, что мы подошли к развязке мировой истории, и западная цивилизации в своем неуклонном и фанатичном движении к сатанинской цели накопила огромную инерцию и невиданную мощь. Просто так, малыми средствами, ее не остановить. Никто нас в покое не оставит. Даже если дела у нас немного наладятся. У апокалиптической метафизической духовной проблемы просто не существует чисто технического решения.



СВО – это уже Армагеддон. Не наступающий, наступивший.



С идеями не играют, им присягают

Если российская власть еще протянет с Русской Идеей, может сложиться ситуации, когда самой власти просто не будет. Но вместе с ней рухнет и российское государство. А врагу только этого и надо.



Поэтому всякий, кто препятствует или оттягивает момент резкой идеологизации нашего общества, является прямым пособником нашего врага. Немедленное обращение к идеологии – это единственное, что отделяет нас от следующегоаккорда Апокалипсиса, например, от использования ТЯО. С идеологией у нас еще остается шанс отложить акт глобального самоубийства человечества, так как это новый ресурс, новое оружие, новая стратегия. Пока мы полагались на самих себя, и отчасти на русское "авось". Пора обратиться к более серьезным метафизическим могуществам – к нашему Богу, нашему Спасителю. Если не Он, то вообще никто.



И конечно же, на сей раз симулякром или подделкой идеологии не обойтись. Идея – это грозная и могучая сила. Намного более смертельная в некоторых случаях, ежели ядерное оружие. Иметь с ней дело могут лишь те, кто ей родственны – мыслители, мистики, пророки. Не надо играть с Идей – тем более с русской. Это ничем хорошим не кончится.



Уже все практически однозначно расставлено по своим местам. Сейчас момент провозглашения Русской Идеи и стремительной подстройки под нее всей политической системы России. В нынешнем состоянии она этого испытания не выдержит. Слишком высоки ставки. Источник - katehon.com

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