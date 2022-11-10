Трамп в прошлом, будущее американского консерватизма за Десантисом, - Род Дреер

16:01 11.11.2022

The American Conservative

США



Красная волна, которой не было

TAC: Трамп в прошлом, будущее американского консерватизма за Десантисом



Триумфа консерваторов на выборах в США так и не случилось, пишет Род Дреер в статье для TAC. Проблема в самих республиканцах – они игнорируют необходимость решения важных вопросов. Будущее американского консерватизма за такими людьми, как Десантис, считает Дреер.



Род Дреер



Сегодня утром я проснулся в Лондоне с надеждой – не просто с надеждой, а в ожидании – увидеть новости о том, что "красная волна" захлестнула берега Америки, уставшей от "пробужденных" демократов. И меня ждало разочарование. Все разговоры о "красной волне" оказались пустым трепом. Сейчас, когда я пишу эту статью, еще неизвестно, кто получит контроль над Сенатом. Но мы уже точно знаем, что кандидат в Пенсильвании, которого поддержал Трамп, потерпел сокрушительное поражение от сумасшедшего демократа. Это о чем-то да говорит. На самом деле это говорит о многом.



Что же, две схватки, которые меня больше всего интересовали – переизбрание губернатора Флориды Рона Десантиса (Ron DeSantis) на следующий срок и попытка Джей Ди Вэнса (J.D. Vance) получить место в Сенате, – прошли так, как мне хотелось. Сенатор Вэнс! Я достаточно стар, чтобы помнить то интервью 2016 года, которое обрушило сервер издания American Conservativeи запустило книгу Джей Ди в стратосферу. После него мы подружились. Вы можете почитать интервью, которое я взял у Джей Ди сразу после его перехода в католицизм. И я могу поручиться, что Джей Ди Вэнс – хороший человек. Я считаю, что он будет отличным сенатором, а однажды, возможно, даже президентом. Господи, благослови его!



Решительная победа Десантиса во Флориде, которую он одержал вчера вечером, делает его главой консервативного движения – такого, какое оно сейчас. Его победная речь была восхитительной. Вот отрывок из нее:



"Мы выбираем свободу. Мы поддерживаем закон и порядок. Мы защищаем права родителей. Мы уважаем наших налогоплательщиков и отвергаем воук-идеологию. Мы никогда не подчинимся воук-толпе. Флорида – это место, где воук-идеологии придет конец!"



Обратите внимание на разительный контраст между Десантисом – консерватором, который действительно добивается своего и побеждает (даже среди латиноамериканцев), – и Дональдом Трампом, который уже вышел в тираж и чьи кандидаты – за исключением избранного сенатора Вэнса – во вторник показали очень слабые результаты. Удручающие итоги выборов восьмого ноября – в стране, которая страдает от высокого уровня преступности и инфляции, – должны послужить сигналом для консервативного электората: чем больше правые будут поддерживать пустозвона и неудачника Трампа, тем сильнее мы будем страдать. Я признаю, что его поддержка, вероятно, помогла Джей Ди Вэнсу перешагнуть порог на праймериз Республиканской партии в Огайо, и за это я очень благодарен. Но будущее американского консерватизма не за Дональдом Трампом.



Вот что написал в твиттере политический комментатор Мэтт Уолш (Matt Walsh):



"За пределами Флориды у Республиканской партии нет миссии. Нет дисциплины. Нет лидеров. Нет мужества для того, чтобы непосредственным образом решать важнейшие проблемы. Именно поэтому они проигрывают кандидатам, в буквальном смысле страдающим повреждением мозга. Нам необходима полнейшая перестройка".



"Десантис сокрушил всех своих соперников, тогда как остальные представители Республиканской партии продемонстрировали слабые результаты. Есть ли какие-то аргументы против кандидатуры Десантиса [на президентских выборах] в 2024 году?"



Нет мужества для того, чтобы непосредственным образом решать важнейшие проблемы. Взять на себя миссию противостояния гендерной идеологии пришлось Мэтту Уолшу, Крису Руфо (Chris Rufo) и другим. За исключением Десантиса ни один крупный избранный политик-республиканец не захотел затрагивать тему воук-культуры. Я не понимаю почему. Наша страна разваливается на части, либералы превращаются в тоталитаристов, которые преследуют детей, а большинство членов Республиканской партии сидят без дела, баллотируясь на лозунгах в духе "эй, по крайней мере мы не такие, как они". Нет, забудьте. Этому пришел конец.



Консервативный комментатор Элли Бет Стаки (AllieBeth Stuckey) написала в твиттере:



"Республиканцы, обратите внимание на победу Десантиса: нам надоела старая Республиканская партия, выступающая лишь за сокращение корпоративных налогов. Мы хотим, чтобы вы использовали всю имеющуюся у вас власть, чтобы сокрушить тех, кто уничтожает нас".



"На посту губернатора Десантис шел на риск, оставаясь неутомимым воином культуры и рьяным защитником свободы, пока многие другие губернаторы-республиканцы слишком сильно боялись Фаучи и левых сил, чтобы делать то же самое. И даже в колеблющемся штате подход Десантиса оказался победной стратегией".



Упертым сторонникам движения MAGA ("Снова сделаем Америку великой") я хочу задать вопрос: вы действительно этого хотите? Вы действительно хотите Республиканскую партию, которая не в состоянии одержать решительную победу над демократами даже в чрезвычайно благоприятный для этого момент? Потому что именно такой результат вас ждет, если вы продолжите поддерживать Трампа. Нравится вам это или нет, но многие из тех, кто придерживается независимых взглядов, ненавидят Трампа, и это не изменится. Такие консерваторы, как я, проголосуют за него в 2024 году только ради того, чтобы на должность президента не попал демократ, но в этом случае я буду голосовать, отчетливо понимая, что я выбираю пустозвона, который ничего не добьется. Рон Десантис будет по-настоящему управлять страной, тогда как Трамп будет лишь красоваться и говорить о себе.



Но, как отмечают Стаки и Уолш, Республиканская партия сейчас не дает людям особых причин голосовать за нее – за исключением того, что они "не демократы". Многим из нас вполне достаточно этой причины, но ее не хватит, чтобы одержать убедительную победу. И ее точно недостаточно для того, чтобы победу заслужить.



Будущее американского политического консерватизма – это Рон Десантис, Джей Ди Вэнс и те республиканцы, которые разделяют их консервативные взгляды. Не MAGA. И не жалкие останки истеблишмента Республиканской партии дотрамповской эпохи.



Я внесу изменения в статью, когда поступят новости из Джорджии и Аризоны. Очень надеюсь, что Блейк Мастерс (Blake Masters) и Кэри Лейк (Kari Lake) победят. Что же, по крайней мере нам больше не придется слушать о таких неудачниках, как Стейси Абрамс (Stacy Abrams) и Бето О’Рурк (Beto O'Rourke).