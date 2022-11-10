 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.11.2022
20:59  Как человек, становясь либералом, почти неизбежно становится идиотом, - Михаил Делягин
18:30  Регулярные переводы: удобная функция для владельцев бизнеса от Freedom Pay
16:06  Как будет выглядеть постзападный мир под господством России? - Салем аль-Кетби
16:04  Драка элит в Кремле как главный фактор украинской СВО
16:01  Трамп в прошлом, будущее американского консерватизма за Десантисом, - Род Дреер
15:18  Токаев озвучил в Самарканде очередной анти-российский тезис
14:25  Русская Идея: лимит на отступление исчерпан, - Александр Дугин

13:45  Какие документы подписали по итогам саммита ОТГ в Самарканде - список
13:27  Англия – родина нацизма. Ч. 1, - В.Прохватилов
13:26  Японцы сбивают в стаю корабли враждебных Китаю стран, - А.Кошкин
13:15  Токаев предложил вручить Эрдогану высший орден Тюркского мира. Кто лизнет слаще...
12:40  В Кыргызстане легализуют "самозахваченные" земельные участки, - Е.Погребняк
12:37  Интересы Казахстана в процессе голосования в ООН, - А.Чеботарев
12:13  Нехватка школ в Казахстане: есть ли свет в конце тоннеля? - Серик Маселов
12:09  Кто вы, мистер Щедровицкий? Глобалистская интеллектуальная элита сбрасывает маски, - Дмитрий Винник
11:56  США хотят расщепить альянс России и Ирана на атомы, - Игорь Субботин
11:38  Вывод капитала из Казахстана: правоохранители работают над возвратом 500 млрд тенге
11:32  Европейцы начали жечь деревья, чтобы согреться, - Мэтт Рейнолдс
10:39  Союзнички... Пекин держит лучшие войска поближе к границам России, - Александр Храмчихин
10:36  Глобализация как послевкусие. Очередной мировой беспорядок, - Андрей Фефелов
10:30  Кыргыз Кубанычбек Омуралиев станет генсеком Организации тюркских государств
10:06  Шавкат Мирзиеев наградил Реджепа Эрдогана орденом "Имам Бухари" высшей степени
10:02  Спецоперация Z. Херсонские уроки для Кремля, - Сергей Ищенко
08:57  "Великий Туран" может споткнуться о Туран настоящий, - Сердар Айтаков
07:22  Послом Кыргызстана в Бельгию поедет г-н Эркин Айдит
01:01  Анкара объединяет Центральную Азию, - В.Панфилова
00:46  Ливан дрейфует к развалу, - Равиль Мустафин
00:35  Кыргызский академик Борубаев совершил научное открытие в математике
00:23  Миллионеры из России продолжают массовое бегство на Ближний Восток
Четверг, 10.11.2022
20:37  Как мы "пропили" наследство Брежнева: генсек, которого недооценили, - М.Ростовский
20:28  "Румынский" певец Киркоров дебоширит и кривляется на концерте в Алматы
20:15  Страдающий ожирением блогер-трансгендер Нгуен выиграл титул "Мисс штат Нью-Гэмпшир"
18:57  Премьером Израиля в 3-й раз станет Нетаньяху
18:56  USA vs China: какие новые военные технологии принесут победу в предстоящих вооруженных конфликтах
18:52  Свадьба в Стамбуле. Как фестивалит казахстанская селебритис
17:40  Четвертая аграрная революция, - Петр Шкуматов
16:27  Как Китай украл у США Латинскую Америку, - Эдгар Белтран
16:23  Евромайданы XIX века, - Иван Мизеров
16:21  Почему Брежнев не стал советским Дэн Сяопином, - А.Ципко
16:19  Путин и Зеленский не приедут на саммит G20
16:18  Иран создал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
16:15  Китай - США: мир на Рубиконе глобальных перемен? - В.Павленко
15:07  Администрация президента Узбекистана потребовала от Минобраза освободить учителей от обхода домов
14:09  О языковых и исторических поправках в закон о гражданствеKZ, - Д.Ашимбаев
13:16  Три кризиса, которые пророчат миру, - М.Макаров
13:13  Мир на переломе. Часть II. Геополитика вернулась и потеснила геоэкономику, - А.Фурсов
13:10  В Самарканде открывается саммит глав тюркских государств. В программе...
13:07  Разруха в головах: Италия между партизанами и ЛГБТ, - Игорь Веремеев
13:02  Эрдоган приветствовал "положительное решение" Путина сдать Херсон
12:23  Мир скоро будет драться за газ, - Хирофуми Мацуо
11:20  Украинский кризис доказал уязвимость международных союзов, - Зейнеп Гюрджанлы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Драка элит в Кремле как главный фактор украинской СВО
16:04 11.11.2022

ДРАКА ЭЛИТ РЕШИТ ИСХОД СВО?

О том, что мобилизация элит приблизит Русскую Победу в ходе спецоперации России на Украине, эксперты говорили не раз. Однако пока активное сопротивление этому оказывает так называемая партия мира, желающая остановить СВО. И уже звучат первые заявления о том, что исход спецоперации решит драка элит.

Почему мы до сих пор не в Киеве? Почему мы отступили из Изюма и Купянска, бросив местных на растерзание укронацистам? Да сотни разных "почему" в подобном роде звучат в теле- и радиоэфирах, со страниц печатных и интернет-СМИ, обсуждаются в соцсетях. Ответы есть, но вряд ли они понравятся, ведь все дело, если прислушаться к мнению экспертов, сводится к российской "элитке" - той самой, из так называемой партии мира, всеми способами желающей остановить СВО. И олигархи играют в этой связи не последнюю роль, пытаясь оказать давление на власть.

Большая игра олигархов

Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина полагает, что активизация олигархата в России на фоне СВО не случайна. Представители офшорной аристократии понимают, что, по сути, у них осталось не более полугода перед тем, как произойдет неминуемое событие - национализация активов.

Каждый день СВО приближает неизбежность национализации, и олигархат делает все, чтобы это предотвратить. Чем дольше длится СВО, тем меньше таких возможностей. А значит, давление на власть в сторону сепаратного мира будет лишь нарастать, и проистекать оно будет только от крупного финансово-сырьевого капитала. Он нацелен на трансфер-2024, при котором сохранятся его позиции,
- считает Елена Панина.

Политтехнолог Марат Баширов, по сути, вторит тому, о чем говорит Панина. В его Telegram-канале "Политджойстик" уже звучат первые заявления о том, что исход спецоперации России на Украине решит драка элит.

Вчера друг сказал: мы находимся на Украине так далеко, как нам позволяет драка наших элит. Могли бы быть у Киева, но патриотических сил недостаточно для этого, - отметил эксперт. - Поэтому мы там, где и достижимо сегодня. Национализация элит состоялась лишь частично, вот и продвинулись частично.

Мобилизации элит не было

Петербургский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее обратил внимание на тот факт, что за все время частичной мобилизации в России так и не произошло мобилизации элит.

Олигархи и другие представители элит как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать,
- заметил Пригожин.

По его словам, пока дети элиты не отправятся сражаться за Родину, "полной мобилизации страны не произойдет".

Эту же тему в программе "Царьград. Главное" поднял и экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько. Позицию бизнесмена поддержал и собеседник Царьграда - депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев:

Я вообще с Пригожиным по многим вопросам согласен. Да, он резкий где-то иногда может быть… Но по-нашему - по-военному - четко излагает свои мысли. И я, наверное, в этом вопросе тоже его поддержу.

Парламентарий признался, что искренне не понимает, почему, например, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс и другие подобные предатели России имели возможность тихо покинуть нашу страну:

Почему они у нас не получают прописку в районе Магадана, почему им не вручается хорошее кайло и они не машут им там на благо родины? По мне, это был бы идеальный вариант. У меня не раз спрашивали: "Ты чего, хочешь 1937 год?" Отвечал честно: "Я хочу". У меня дед девять лет отсидел из-за репрессий, потом был реабилитирован. Я знаю, что такое 1937 год. Но я совершенно бы не хотел, чтобы все предатели просто отсюда сбежали.

Откуда пошла беда с элитой?

Доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук, профессор, идеолог "Русской весны" Александр Дугин высказался в эфире "Первого русского" о том, что особую роль в этом сыграли две эпохи, через которые пришлось пройти России, - времена правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Дело в том, что после распада Советского Союза Российская Федерация, по сути, стала провинцией западного мира, - пояснил свою точку зрения Дугин. - Как государство она утратила свой суверенитет, и западные спецслужбы, о чем говорил наш президент, действовали на нашей территории совершенно свободно.

Профессор продолжил пояснение, подчеркнув, что "акт вербовки политической элиты в сторону либерального Запада произошел именно тогда, в конце горбачевской эпохи и в начале эпохи ельцинской".

Я думаю, что эти "спящие", они и составляют, в каком-то смысле, чуть ли не ядро отечественных элит. Мы думали, что целью этих западных спецслужб являются экономический сегмент правительства, наши либералы, а оказалось все намного хуже, - приходит к выводу идеолог "Русского мира". - И с тех пор они проникли в силовые министерства и ведомства. Поэтому здесь можно говорить не просто о начальной вербовке, а о пробуждении той системы агентов влияния Запада, которая с 90-х годов, почти при покровительстве нашей власти, была глубинным образом внедрена в наше общество.

Дугин уверен, что "выдирать Запад из нашего общества, из нашей элиты и, как оказалось, из наших силовиков - это очень-очень трудно", и поэтому западным спецслужбам легко - как нечего делать - реактивировать "спящих" агентов.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668171840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Республиканский бюджет направлен на решение актуальных социальных вопросов и развитие страны
- Правительство усилит меры обеспечения промышленной безопасности – Алихан Смаилов
- О встрече глав МИД стран Организации тюркских государств
- Аким Алматы встретился с жителями Жетысуского района
- В Узбекистане состоялась 11-ая встреча представителей министерств экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств
- Freedom Pay – самый популярный сервис онлайн-платежей в Казахстане
- 6 массажисток из салона боди-массажа изобличили в проституции в Алматы
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным Секретарем Мусульманского совета старейшин
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  