Драка элит в Кремле как главный фактор украинской СВО

16:04 11.11.2022

ДРАКА ЭЛИТ РЕШИТ ИСХОД СВО?



О том, что мобилизация элит приблизит Русскую Победу в ходе спецоперации России на Украине, эксперты говорили не раз. Однако пока активное сопротивление этому оказывает так называемая партия мира, желающая остановить СВО. И уже звучат первые заявления о том, что исход спецоперации решит драка элит.



Почему мы до сих пор не в Киеве? Почему мы отступили из Изюма и Купянска, бросив местных на растерзание укронацистам? Да сотни разных "почему" в подобном роде звучат в теле- и радиоэфирах, со страниц печатных и интернет-СМИ, обсуждаются в соцсетях. Ответы есть, но вряд ли они понравятся, ведь все дело, если прислушаться к мнению экспертов, сводится к российской "элитке" - той самой, из так называемой партии мира, всеми способами желающей остановить СВО. И олигархи играют в этой связи не последнюю роль, пытаясь оказать давление на власть.



Большая игра олигархов



Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина полагает, что активизация олигархата в России на фоне СВО не случайна. Представители офшорной аристократии понимают, что, по сути, у них осталось не более полугода перед тем, как произойдет неминуемое событие - национализация активов.



Каждый день СВО приближает неизбежность национализации, и олигархат делает все, чтобы это предотвратить. Чем дольше длится СВО, тем меньше таких возможностей. А значит, давление на власть в сторону сепаратного мира будет лишь нарастать, и проистекать оно будет только от крупного финансово-сырьевого капитала. Он нацелен на трансфер-2024, при котором сохранятся его позиции,

- считает Елена Панина.



Политтехнолог Марат Баширов, по сути, вторит тому, о чем говорит Панина. В его Telegram-канале "Политджойстик" уже звучат первые заявления о том, что исход спецоперации России на Украине решит драка элит.



Вчера друг сказал: мы находимся на Украине так далеко, как нам позволяет драка наших элит. Могли бы быть у Киева, но патриотических сил недостаточно для этого, - отметил эксперт. - Поэтому мы там, где и достижимо сегодня. Национализация элит состоялась лишь частично, вот и продвинулись частично.



Мобилизации элит не было



Петербургский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее обратил внимание на тот факт, что за все время частичной мобилизации в России так и не произошло мобилизации элит.



Олигархи и другие представители элит как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать,

- заметил Пригожин.



По его словам, пока дети элиты не отправятся сражаться за Родину, "полной мобилизации страны не произойдет".



Эту же тему в программе "Царьград. Главное" поднял и экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько. Позицию бизнесмена поддержал и собеседник Царьграда - депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев:



Я вообще с Пригожиным по многим вопросам согласен. Да, он резкий где-то иногда может быть… Но по-нашему - по-военному - четко излагает свои мысли. И я, наверное, в этом вопросе тоже его поддержу.



Парламентарий признался, что искренне не понимает, почему, например, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс и другие подобные предатели России имели возможность тихо покинуть нашу страну:



Почему они у нас не получают прописку в районе Магадана, почему им не вручается хорошее кайло и они не машут им там на благо родины? По мне, это был бы идеальный вариант. У меня не раз спрашивали: "Ты чего, хочешь 1937 год?" Отвечал честно: "Я хочу". У меня дед девять лет отсидел из-за репрессий, потом был реабилитирован. Я знаю, что такое 1937 год. Но я совершенно бы не хотел, чтобы все предатели просто отсюда сбежали.



Откуда пошла беда с элитой?



Доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук, профессор, идеолог "Русской весны" Александр Дугин высказался в эфире "Первого русского" о том, что особую роль в этом сыграли две эпохи, через которые пришлось пройти России, - времена правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.



Дело в том, что после распада Советского Союза Российская Федерация, по сути, стала провинцией западного мира, - пояснил свою точку зрения Дугин. - Как государство она утратила свой суверенитет, и западные спецслужбы, о чем говорил наш президент, действовали на нашей территории совершенно свободно.



Профессор продолжил пояснение, подчеркнув, что "акт вербовки политической элиты в сторону либерального Запада произошел именно тогда, в конце горбачевской эпохи и в начале эпохи ельцинской".



Я думаю, что эти "спящие", они и составляют, в каком-то смысле, чуть ли не ядро отечественных элит. Мы думали, что целью этих западных спецслужб являются экономический сегмент правительства, наши либералы, а оказалось все намного хуже, - приходит к выводу идеолог "Русского мира". - И с тех пор они проникли в силовые министерства и ведомства. Поэтому здесь можно говорить не просто о начальной вербовке, а о пробуждении той системы агентов влияния Запада, которая с 90-х годов, почти при покровительстве нашей власти, была глубинным образом внедрена в наше общество.



Дугин уверен, что "выдирать Запад из нашего общества, из нашей элиты и, как оказалось, из наших силовиков - это очень-очень трудно", и поэтому западным спецслужбам легко - как нечего делать - реактивировать "спящих" агентов.