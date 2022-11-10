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|Регулярные переводы: удобная функция для владельцев бизнеса от Freedom Pay
18:30 11.11.2022
Каждый работодатель в Казахстане регулярно платит заработную плату своим сотрудникам. Для максимального удобства владельцев бизнеса существуют массовые выплаты на карты от Freedom Pay. Некоторые ошибочно считают, что это практически то же, что и перевод между картами, но разница существует. Ведь речь идет о переводе средств со счета компании на платежные карты частных лиц.
Кому будет полезен такой сервис
Массовые выплаты будут необходимы не только бизнесменам, которые регулярно платят персоналу. Сервис будет полезен:
● онлайн-школам;
● агентствам рекламы;
● микрофинансовым организациям;
● ломбардам;
● игорному бизнесу;
● организациям, пользующимся услугами фрилансеров и удаленных работников.
Если определенная компания выплачивает различные награждения своим клиентам или пользователям, им также будет удобнее использовать массовые выплаты на карты, которые предлагает платежная система Freedom Pay.
Как осуществляется перевод со счета компании частному лицу
Вначале владелец бизнеса указывает в личном кабинете сумму самого платежа, после чего генерируется ссылка и отправляется получателю. Сотрудник компании переходит по предоставленной ссылке и попадает на платежную форму, где указывает данные своей карты. Возможности сервиса очень широкие, а периодичность оплаты может быть любой. Компания может проводить даже ежедневную оплату, если есть такая необходимость.
Если же выплаты регулярные, то можно осуществлять переводы на сохраненные номера карт, данные о которых хранятся на сервере Freedom Pay. Такое сотрудничество считается самым простым и удобным: работодатель предоставляет данные карт и сумму, а все остальное делает платежная система.
Среди главных преимуществ для компании: отсутствие необходимости хранить платежные данные, оперативная отправка денег сотрудникам, простота для получателя (обычный денежный перевод). Массовые выплаты – полезный инструмент для любой компании, которая ценит собственное время.