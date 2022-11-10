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Как человек, становясь либералом, почти неизбежно становится идиотом, - Михаил Делягин
20:59 11.11.2022

казус Иноземцева
Михаил Делягин

Формирование в 1913 году ФРС - оргструктуры глобального спекулятивного капитала, глубоко интегрированной в американское государство, - открыло новую эру, качественно усилив финансовый капитал в его вечном противостоянии с капиталом реального сектора и создав предпосылки для его исторической победы в период создания офшорной финансовой инфраструктуры в 1967-1975 годы (и, соответственно, его не менее исторического поражения с выходом на авансцену истории капитала социальных платформ в 2020 году).

Естественно, тихая революция 1913 года изменила в мире многое. Помимо неизбежности Первой мировой войны (кото-рую накануне европейским социалистам все же удалось предотвратить) и создания "сверхкапитализма", увиденного Р.Люксембург и ее последователями, следствием качественного усиления финансового капитала стала "странная смерть либерализма в 10-х годах" (как была названа вышедшая в Англии по горячим следам этого события книга).

Либерализм эпохи Вольтера, отстаивавший права личности и ее неразрывно связанную с ними ответственности, в ходе покупки его финансовыми спекулянтами преобразился (без смены риторики, но с полной заменой содержания) в слугу этих спекулянтов против своих народов.

Россия, как всегда, шла в авангарде этого процесса, символом его был Керенский.

Но и по сей день находятся люди, которые более чем за столетие не удосужились заметить, что смыслы Вольтера были подменены в либерализме смыслами Березовского.

Превращение идеологии из прогрессивной в реакционную объективно требует от ее носителей кардинального снижения когнитивных способностей. В самом деле: чтобы служить финансовым спекулянтам против своего народа, мало быть просто подонком, - надо быть еще и дураком, не способным сопоставить трудности жизни в инокультурной (пусть материально и комфортной) среде с бытовыми проблемами жизни в своей культуре.

Казус Иноземцева (до более чем 40 лет бывшего едва ли не самым ярким из подающих надежды молодых ученых, а потом пополнившего собой стадо либеральных сектантов) наглядно показывает, что эффективные менеджеры, принимающие идеологию либерализма, проводят интеллектуальную самокастрацию успешно.

Первое, что бросается в глаза в его откровенно скучном плевке в российский МИД (хоть бы у Илларионова или Латыниной поучился, что ли), - смешение себя со всем миром, достойное субъективного идеализма конца XVIII века. Мол, то или иное заявление "не создает у меня" того "ощущения", которого мне хочется, - и потому неприемлемо для всех.

Столь гипертрофированному бреду величия можно лишь посочувствовать. Пересказывая довольно близко к тексту (чему немало способствует не утраченный еще навык пользования кавычками) заявление МИД РФ о предотвращении ядерной войны, Иноземцев делает логичный вывод, вполне соответствующий нашей военной доктрине: что в принципе, при строго определенных условиях, Россия считает себя вправе его применить, хотя и категорически не хочет этого.

После этого бывший экономист ставит точку с запятой и предается откровенному бреду: якобы в силу этого "единственное, что волнует сейчас Москву – это неперерастание [так в тексте: русский язык забывается тоже успешно – М.Д.] локального ядерного удара в полномасштабную войну между ядерными державами".

Эта подтасовка естественна не только для жулика (а бизнес Иноземцева перед его эмиграцией заключался, насколько можно судить, во взятии займов у знакомых с последующим их обманом), но и для либерала, - так как всерьез отстаивать либеральные догмы без подтасовки нельзя просто в силу их откровенно людоедского характера.

Для меня стало открытием, что кто-то в России все еще вообще интересуется мнением подобных персонажей, - но, возможно, это связано не с кризисом экономики и политологии, а, напротив, с расцветом в нашей стране - как прикладной психологии, так и практической психиатрии.

Источник - zavtra.ru
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