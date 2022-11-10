Кто мешает воевать Суровикину. Вызывающие недоумение вещи, - Дм.Попов

21:17 11.11.2022

Вроде бы, позиции сторон яснее некуда. Байден заявил: "Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины".



Вызывающие недоумение вещи



Песков прокомментировал слова Байдена: "Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры из-за позиции, занятой украинской стороной, невозможны".



Зеленский чуть ранее разъяснял, что "не закрывал дверь" для переговоров с Москвой, он готов говорить с Россией, "но с другой Россией, с той, которая готова к миру". То есть вернувшей территории, выплатившей ущерб Украине и демилитаризованной, а еще лучше – расчлененной на отдельные государства.



Куда еще яснее-то? С одной стороны выбора – наша победа, с другой – наша национальная катастрофа.



О том, что президент Путин и абсолютное большинство народа стоят на той стороне, где победа, - можно и не говорить, поскольку это самоочевидно.



Еще самоочевидно, что Владимир Владимирович – не всемогущ. Если бы все его решения за все эти годы выполнялись так, как задумано, мы бы уже жили в совсем другой России. Но, бывало, Путин говорит одно, а на выходе из лабиринтов власти – что-то похожее, но не то и не так. Это вызывало недоумение.



И сейчас, в ходе СВО мы видим вызывающие недоумение вещи. Начиная с вопросов снабжения воюющей группировки, красных линий (у которых уже и ширина, оказывается, есть), функционирующих на Украине "центров принятия решений", целехонького руководства ВСУ, работающих линий поставки западного вооружения, невыгодных России сделок и заканчивая озабоченно шмыгающим носом в эфире, но живым и здоровым Зеленским.



А значит, просто исходя из логики, есть и сторонники национальной катастрофы?



Вот что недавно написал бизнесмен Евгений Пригожин: "Огромное количество недобитых агентов Ходорковского, иностранных спецслужб и либералов находятся среди бизнеса (подчеркиваю, бизнеса, чтобы избежать судебных тяжб) и российской политической элиты. Осталось ждать совсем недолго, когда этих либералов "уничтожат". Но кроме них существуют явные агенты Запада, люди, которых надо судить за измену Родине".



Вот один из примеров чистой воды совпадений: олигарх Абрамович крутился-крутился вокруг Стамбула и Киева, и едва не случился "Минск-3", повертелся еще - и вот уже на свободе, на теплых берегах нацисты, "которых нельзя отпускать", вот произошел отвод войск из Херсона, а полиция острова Джерси (самоуправляемая территория Великобритании) признала незаконными проведенные в апреле обыски в помещениях, связанных с Абрамовичем и согласилась возместить ущерб и извиниться перед миллиардером.



Олигархия – это как раз слияние бизнеса и политической элиты. В том, что этим людям нет дела до национальной катастрофы, легко убедиться, вспомнив 1991 год и последующее за ним десятилетие. Скорее, они даже ориентированы на национальную катастрофу, потому что только так они смогут вновь продолжить эксплуатировать Россию (точнее то, что от нее останется, но им это неважно), превращая ее в колонию Запада и получая свои сверхприбыли.



Даже просто начатая Путиным СВО уже лишила правящий (пусть и не формально правящий) и западоориентированный класс возможности получать сверхприбыль, не отдавая ничего стране взамен. Наша победа для них смерти подобна, а потому сопротивление будет только нарастать. Результат этого сопротивления измеряется жизнями наших людей на фронте. А значит, неизбежно народное недовольство.



То есть на национальную катастрофу работают две вещи: либо прямое поражение на фронте, либо доведение ситуации до состояния смуты (в ходе которой неизбежна попытка установить нужную Западу власть).



Что с этим делать? Есть знаменитая работа Владимира Ленина, написанная, стоит отметить, в промежутке между буржуазной и социалистической революциями: "Грозящая катастрофа и как с ней бороться". Почитайте. Архисовременная вещица.



Дм. Попов