Приближение катастрофы. Пора создать энергетические войска и подчинить их ГКНБ, - "ВечБишкек"

21:49 11.11.2022

Пора создать энергетические войска и подчинить их ГКНБ

11 ноября 2022 17:37 - Ольга Новгородцева



Пора создать энергетические войска и подчинить их ГКНБ



Однажды кто-то метко сравнил энергетику Кыргызстана с немолодым уже и нездоровым детиной, который, имея непомерные амбиции, все еще не способен вести самостоятельную взрослую жизнь без опеки родителей.



В Кыргызстане семь крупных действующих гидроэлектростанций. С общим износом оборудования 80 процентов. Есть две ТЭЦ - в Бишкеке и Оше - с общим износом оборудования 60 процентов.



В международной практике износ основных фондов на уровне 30 процентов принято считать КРИТИЧЕСКИМ. Что же тогда у нас? Пациент скорее мертв, чем жив?



В нежизнеспособности мы начинаем подозревать этого "пациента" ежегодно с наступлением холодов. Вроде бы все лето нам рассказывают о какой-то профилактике и подготовке оборудования к зимнему сезону. И мы вроде бы верим. Хотя уже не очень. Летом свет регулярно отключают для профилактики, зимой - из-за аварий и прочих "внештатных ситуаций".



Очередная внештатная ситуация (по крайней мере так это сначала назвали) случилась в Бишкеке и окрестностях 10 ноября. И даже не десятого: наступление незапланированной темноты началось вечером накануне. В пригородах столицы свет гас 9-го, где-то - ночью с 9-го на 10-е, а уже 10-го погас в некоторых районах Бишкека. В основном на севере.



И даже тогда, когда руководство ОАО "Национальный энергохолдинг" рапортовало, что все уже в полном порядке и электроснабжение повсеместно восстановлено, - жалобы на отсутствие света от жителей продолжали поступать



В чем причина обесточивания?



Сначала руководство энергохолдинга объявило, что виной всему - наступившие холода. Потом поправилось: холода, дескать, холодами, но виноваты несознательные граждане, пользующиеся энергоемкими приборами. Из-за этого, дескать, и произошли автоматические отключения.



Генеральный директор ОАО "Электрические станции" Айбек Айдаралиев на пресс-конференции выдвинул другую версию: в рамках реализации проекта по реконструкции Токтогульской ГЭС завершаются работы по реабилитации оборудования на одном из гидроагрегатов. Первоначально его ввод в эксплуатацию планировался на 15 ноября, но, опять же из-за нагрянувших холодов, решено было запустить его 11-го числа.



10-го и 11-го, по словам А.Айдаралиева, возможны были ограничения на потребление электроэнергии, но не более часа...



Как же не более часа, когда некоторые улицы по полдня без света сидели?!



В завершение своего объяснения господин Айдаралиев "обрадовал": в конце ноября состоится запуск другого гидроагрегата, так что готовьтесь. В конце месяца два-три-четыре дня будет то же самое.



Кому верить? И верить ли вообще? Среди бишкекчан уже гуляют другие версии очередного энергетического коллапса. Первая - какая-то серьезная авария на Токтогулке. Вторая (более вероятная) - начало веерных отключений.



О возможности которых, кстати, недавно предупреждал министр энергетики.



В кыргызском Министерстве энергетики давно сложилась та самая внештатная ситуация. Нынешний министр, Таалайбек Ибраев, назначен на эту должность меньше двух месяцев назад. Его предшественник, Доскул Бекмурзаев, лишился кресла после того, как на него завели аж два уголовных дела. До Бекмурзаева совсем недолго министром побыл Кубанычбек Турдубаев, который тоже покинул пост не по своей воле...



Что мы наблюдаем? Один министр громогласно заявляет, что столичная ТЭЦ на сто процентов готова к отопительному сезону, угля завезено предостаточно, и покупать уголь у соседей мы в этот раз не будем. А значит, не будет необходимости включать зимой обогреватели и другие приборы повышенной энергоемкости.



Сказал министр - и ушел. Пришел другой, который начинает говорить нечто прямо противоположное: угля недостаточно, купить надо бы - но не успеваем, поэтому... готовьтесь.



Мы, бишкекчане и гости столицы и пригородных населенных пунктов, только и делаем, что готовимся. Не всегда точно знаем, к чему именно (потому что правды нам не говорят), но всегда готовимся к худшему. И не ошибаемся.



Готовимся и терпим... До поры до времени. Когда совсем уж прижмет, возмущаемся и сносим тех, кто рулит всем этим беспределом. Энергетика, как известно, - одна из движущих сил народных революций. Вот и опять назревает ситуация внештатная, но вполне революционная: низы не хотят сидеть без света и тепла, а верхи не могут дать ума и дееспособности великовозрастному чаду по имени Энергетика.



А не пора ли переводить эту отрасль на военные рельсы? Может, если взять ее в ежовые рукавицы - она, глядишь, и повзрослеет? Есть предложение: передать хотя бы ТЭЦ как важный стратегический объект в ведение ГКНБ. Там люди серьезные и крепкие, они справятся. Тем более что над страной нависла реальная угроза национальной энергетической безопасности.



Исторический пример: В 1921 году в Советской России тяжелое положение в сфере железнодорожного транспорта, имеющей важное стратегическое значение, вынудила руководство страны во главе Наркомата путей сообщений поставить руководителя ВЧК и НКВД Феликса Дзержинского, который в итоге и совмещал все эти должности. Во время его руководства комиссариатом путей сообщения была налажена работа отрасли и железные дороги, наконец, перестали быть объектом нападений бандитов.