Экс-глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев назначен послом в Турции

22:11 11.11.2022

Экс-глава МИД КР Руслан Казакбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Турции. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.



По данным пресс-службы, соответствующий указ подспиал глава государства.



Теперь уже бывший посол КР в Турции Кубанычбек Омуралиев назначен генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ).